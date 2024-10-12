В ходе конфликта в Украине появилось новое оружие - так называемые «дроны-драконы». Это беспилотники, оснащенные термитной смесью, способной разбрасывать расплавленный металл.

Термитная смесь — это смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Температура горения такой смеси — 2400 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

Эти дроны обрушивают на противника горящую смесь перед тем, как разбиться. Пламя уничтожает растительность, которую войска используют в качестве укрытия, делая их уязвимыми для прямой атаки.

Украинский капитан Вячеслав рассказал The New York Times о применении такого оружия: «Это сработало довольно эффективно. Огонь уничтожает растительность, которую российские войска используют для укрытия, оставляя их и их технику открытыми для прямого удара».

Хотя использование термита не запрещено международным правом, применение зажигательного оружия в населенных пунктах запрещено Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия.

Обе стороны конфликта стремительно наращивают производство дронов различного назначения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах производства 1,5 млн дронов в этом году с целью увеличения до 4 млн ежегодно. Россия, по словам Владимира Путина, увеличила производство дронов в 10 раз - до 1,4 млн в 2024 году.

Капитан Вячеслав отметил эффективность дронов в боевых действиях: «С апреля мое подразделение нейтрализовало более 3000 российских военнослужащих». При этом он подчеркнул ценность опытных операторов: «Пилоты дронов - специалисты на вес золота, их крайне важно беречь».

Эксперты отмечают, что использование дронов трансформировало современное поле боя, превратив конфликт в Украине в полигон для импровизации и адаптации новых технологий.