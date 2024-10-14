В воскресенье, 20 октября, в Молдове одновременно с референдумом о вступлении в ЕС состоятся президентские выборы. Избирательная кампания стала рекордной по количеству кандидатов за все годы независимости государства. Всего ЦИК зарегистрировал 11 претендентов на высший руководящий пост страны. Абсолютное большинство из них — со скандалом уволенные министры и чиновники.

Так, помимо действующего лидера Майи Санду, в бюллетенях будут указаны два бывших премьер-министра: Ион Кику и Василе Тарлев. Первый ушел в отставку в 2020 году после поражения на президентских выборах Игоря Додона. А второй покинул пост в 2008-м с формулировкой, что стране необходимы новые люди и решения.

В списках сразу три бывших сотрудника силовых структур. В их числе Александр Стояногло — бывший генпрокурор и главный соперник президента на грядущих выборах. В 2021 году против него завели дело о превышении должностных полномочий, но потом, правда, оправдали. ЦИК зарегистрировал бывшего антикоррупционного прокурора Викторию Фуртунэ — ее участие Санду назвала госизменой. А также экс-главу МВД Андрея Нэстасе.

Среди прочих претендентов на кресло главы государства: бывший мэр Бельц Ренато Усатый, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, бывший депутат парламента Октавиан Цыку, бывший глава МИД Тудор Ульяновский и журналист Наталья Морарь.

В целом обе кампании — референдум и выборы главы государства — проходят предсказуемо. Однако на этот раз особенно остро чувствуется разделение на условно проевропейских и пророссийских кандидатов. Одни претенденты раздают громкие обещания, другие напирают на тему евроинтеграции.

Например, оппозиционный молдавский политик Илан Шор, обвиняемый на родине в хищении 1 млрд долларов, пообещал построить АЭС в Молдове, если граждане откажутся от вступления страны в ЕС. По его словам, пенсии и зарплаты в стране вырастут, а за электричество жителям платить и вовсе не придется. За чей счет «банкет», политик не уточняет.

Фаворитом гонки, судя по всему, остается действующий президент Майя Санду. За нее готовы проголосовать 36,1% опрошенных социологами общественной организации Watchdog Moldova. Остальные участники набирают не более 10%. Однако в случае второго тура оппозиция может консолидироваться и выдвинуть единого кандидата. В таком случае шансы на победу Санду могут серьезно снизиться.

О грядущих выборах в Молдове TRT на русском поговорил с политологом из Кишинева Виталием Андриевским:

— Из 11 зарегистрированных кандидатов только 2 претендента проевропейские, остальные 9 выступают против ЕС. Среди них также есть небольшой процент колеблющихся, которые вроде бы и «за», но больше «против». Как бы то ни было, но 80% участников предвыборной гонки будут пытаться сорвать референдум по евроинтеграции и будут бороться против основного проевропейского кандидата Майи Санду.

Безусловно, это что-то новое в молдавской избирательной кампании. Раньше такого разделения в пользу проевропейских и пророссийских сил не было. В прошлые кампании был один кандидат, которого негласно поддерживает Москва, а остальные как бы не играли особой роли.

На этот раз мы видим громадные финансовые вливания. По сообщениям СМИ, оппозиция формирует так называемые избирательные сетки и платит избирателям за тот или иной голос.

— Возможен ли второй тур выборов?

Большинство сходятся во мнении, что второй тур будет. Но тут есть определенные сложности. Дело в том, что пророссийские кандидаты делятся на два лагеря: люди, связанные с Игорем Додоном или Иланом Шором. От Додона идет Александр Стояногло, а Шор планирует назвать своего кандидата в самый последний момент.

— Почему Шор просто не поддержит кандидата Додона?

— Между ними сложные отношения. Стояногло, будучи генпрокурором, активно выступал за наказание Шора и обвинял его в краже миллиарда. Поэтому в случае второго тура оппозиция может развалиться.

Санду со своей стороны, конечно, постарается мобилизовать свой электорат. Это будет последний решительный бой. Так было на выборах, когда она победила в 2020 году. И есть шансы победить сейчас.

— Какие главные претензии у населения к Санду?

— Граждане не очень понимают, что такое президент. Например, президент в России отвечает практически за все, у него громадное количество полномочий. Молдова — парламентская республика. Избранный президент может заниматься активно внешней политикой, международными делами. Но внутренней политикой занимается правительство.

По экономике страны ударили пандемия и война в Украине — и оппозиция смогла это хорошо обыграть, обвинив во всем Санду. Это сказывается на ее рейтинге.

— Могут ли быть какие-то неожиданности со стороны Гагаузии и Тирасполя?

— В Гагаузии, безусловно, большинство проголосует на референдуме против евроинтеграции и Санду. Но неизвестно, за кого они будут голосовать, поскольку есть два кандидата-гагауза: Александр Стояногло и Ирина Влах. Плюс мы пока не знаем, какого кандидата поддержит Шор.

Что касается Приднестровья, то там сложная ситуация. Приднестровье будет голосовать по периметру административной границы между этим регионом и Молдовой. То есть им необходимо будет перейти эту границу. В последний момент Тирасполь предложил открыть участки на своей территории, но заявление скорее провокационное. Кишинев попросту не успеет организовать охрану этих участков и обеспечить их наблюдателями для прозрачности голосования.

Пока можно сказать, что эта кампания — одна из самых напряженных в истории страны. Тут и активность Кремля, финансовые влияния, информационные атаки, направленные на срыв референдума.

Евросоюз же ограничился приездом в Молдову высокопоставленных деятелей. И пока не заметно, чтобы это сильно влияло на ход предвыборного процесса.