Израильский министр финансов Бецалель Смотрич разжег новую волну противоречий своими заявлениями, в которых он изложил свое видение расширения еврейского образования.

По его словам, такое государство должно не только включать палестинские территории, но и простираться за их пределы, охватывая соседние арабские страны, такие как Сирия.

Ультраправый министр намекнул на то, что будущее оккупированного Аль-Кудса включает в себя расширение «вплоть до Дамаска», что, по его словам, соответствует историческим и духовным стремлениям еврейского народа.

Смотрич, опираясь на религиозные и националистические идеи, считает, что расширение границ Израиля — это как политическая, так и духовная миссия, продиктованная наследием еврейского народа. Это видение предполагает пересмотр современных границ и представляет собой угрозу стабильности в регионе.

В интервью для французского документального фильма Смотрич дал понять, что его планы подразумевают постепенное распространение израильского суверенитета далеко за нынешние рубежи — от Средиземного моря до реки Иордан и дальше.

Подобные комментарии усиливают опасения относительно возможного нового витка территориальной экспансии, особенно в условиях сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Когда министра спросили, стремится ли Израиль расширить свои нынешние границы от Средиземного моря до реки Иордан, он улыбаясь ответил: «Ну, постепенно».

Это соответствует более широкой концепции, поддерживаемой израильтянами, выступающими за территориальную экспансию Израиля в соседние арабские страны, такие как Иордания, Ливан, Египет и другие страны региона.

Такие заявления делаются на фоне продолжающегося обострения конфликта в регионе, когда Израиль усиливает свою агрессию против Газы и соседних стран.

Израильский режим продолжает заявлять, что сосредоточен на борьбе с ХАМАС и «Хезболлой».

Министерство иностранных дел Иордании осудило провокационные заявления, подчеркнув, что они отражают опасную и «расистскую» идеологию, которой придерживается Смотрич.

Смотрич уже выдвигал эту идею ранее. В одном из случаев он выступил с картой, изображающей Израиль, включающей территорию Иордании. Также он заявлял, что «палестинского народа не существует».

Кроме того, этим летом Бецалель Смотрич озвучил свои взгляды на необходимость прекращения гуманитарной помощи для Газы. А в начале этого года ультрасионист также заявлял, что Израиль обязан полностью уничтожить палестинскую деревню Хуввара, которая подверглась жестоким атакам со стороны израильских поселенцев.

Такие высказывания еще раз подчеркивают радикальные взгляды в израильском правительстве и усиливают опасения относительно последствий для всего региона.

Эти заявления, наряду с растущей поддержкой со стороны экстремистских поселенческих групп, выступающих за продолжение израильского присутствия как на Западном Берегу, так и в Ливане, усиливают опасения по поводу более масштабного плана территориальной экспансии.

Комментарии Смотрича также подтверждают возрастающие опасения по поводу стремления израильского руководства реализовать проект «Великого Израиля».

Идеология «Великого Израиля» основывается на религиозных интерпретациях «обетованной земли», что предполагает расширение территории современного Израиля за счет оккупированных палестинских территорий и соседних стран. Согласно их концепции, еврейский народ имеет божественное право на землю, простирающуюся от реки Иордан до Средиземного моря, и шире, от Евфрата до Нила.

Приверженцы этой идеологии считают, что исполнение пророчеств требует не только сохранения, но и активного захвата новых земель. Они утверждают, что это необходимо для обеспечения безопасности еврейского народа и создания полноценного еврейского государства. Такой подход в свою очередь порождает множество споров и конфликтов, особенно в контексте многолетнего противостояния с палестинцами, а также с соседними странами, такими как Египет, Сирия и Ливан. Под предлогом борьбы с движением «Хезболла» Израиль неоднократно вступал в открытое противостояние с Ливаном, включая вооруженные конфликты, мотивированные территориальными амбициями.

Идея «Великого Израиля» стала особенно актуальной в последние годы, когда различные политические группы в Израиле начали открыто игнорировать международные нормы и права палестинцев и посягать на их земли. Религиозные мотивы часто используются для оправдания этих геноцидальных действий.

Израильские официальные ресурсы уже неоднократно публиковали тексты и изображения карт «обетованной земли Израиля», которая охватывает упомянутые выше территории.

Некоторые радикальные политики Израиля постоянно озвучивают, что, в конечном итоге, границы Израиля будут простираться «от Ливана до Саудовской Аравии, а затем от Средиземного моря до Евфрата». «Мы возьмем Мекку, Медину и гору Синай, чтобы очистить эти места», — заявил один из таких радикалов в этом году.

Фигуры, подобные Смотричу, которые занимают ключевые позиции в израильском руководстве, еще более отчетливо демонстрируют стремление Израиля к расширению территорий за счет соседних стран.