Последние кадры с Яхьей Синваром перед его гибелью опровергли израильскую пропаганду, утверждавшую, что лидер ХАМАС якобы скрывался в бункерах, окруженный заложниками. Видео показало его участие в драматическом сопротивлении до самого конца, демонстрируя, что Синвар был непосредственно вовлечен в боевые действия, а не находился в укрытии.

Смерть Синвара, лидера, готового бороться до конца — стал очередным символом палестинского сопротивления.

Отважный воин

Яхья Синвар — политический лидер ХАМАС и одна из главных целей израильтян. 6 августа ХАМАС сообщил о выборе Синвара в качестве преемника Исмаила Хании в качестве политического руководителя после того, как Хания был убит в Тегеране 31 июля в результате атаки, приписываемой Тель-Авиву, хотя Израиль официально не признал свою ответственность.

Израиль рассматривает главу политбюро ХАМАС Синвара как главного архитектора операции «Наводнение Аль-Аксы», проведенной палестинскими движениями, включая ХАМАС, против Израиля 7 октября 2023 года.

Как сообщают израильские СМИ, Синвар был убит в перестрелке с израильской армией. Его гибель произошла во время полевого столкновения, когда Синвар, одетый в полную военную форму, участвовал в бою.

Этот факт противоречит предыдущим утверждениям израильских властей о том, что лидер ХАМАС якобы прятался в туннелях Газы, находясь в окружении захваченных израильских заложников.

Израильские СМИ указали, что постоянные перемещения Синвара свидетельствовали о его готовности к боевым действиям. В момент своего последнего столкновения он был вооружен и полностью экипирован.

Ранее в тот же день израильская армия сообщила, что они провели десятки операций, направленных на сужение возможностей для перемещения Синвара, что в конечном итоге привело к его убийству. В ходе одной из таких вылазок изральские военные убили троих членов движения ХАМАС в южной части Газы. После проведения ДНК-анализа было подтверждено, что среди убитых был и сам глава политбюро движения.

Хотя в официальных заявлениях армии точное место гибели Синвара не уточняется, израильские источники сообщают, что операция, вероятнее всего, была проведена в районе города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Официальные лица также отметили, что тело Синвара было найдено только на следующий день после проведения поисковых работ в месте столкновения.

Издание Yedioth Ahronoth раскрыло некторые подробности касательно убийства Яхьи Синвара. Согласно материалу, военное подразделение Bislach вело привычную для израильских военных зачистку в районе города Рафах на юге Газы. Военные подозревали, что в одном из зданий могли скрываться ключевые фигуры движения, что и привело к началу обстрела.

Подразделение открыло интенсивный огонь, в результате которого были убиты трое членов ХАМАС. Однако на момент атаки израильские силы не знали, что среди погибших был и сам Синвар. Спустя некоторое время, как сообщает издание, были также брошены две гранаты. Лишь одна из них взорвалась, а вторая оказалась неисправной.

После этого, по данным газеты, военные решили отправить беспилотник для дальнейшей разведки. Именно дрон засек фигуру, которая находилась в комнате с покрытым лицом. Этот человек, несмотря на ранения, пытался сбить беспилотник палкой. Эти кадры уже облетели мир, вновь подчеркивая непреклонный характер Синвара и его решимость сражаться за свои убеждения и свободу своего народа до последнего момента.

Когда военные подошли к телам убитых бойцов, один из солдат заметил, что одно из тел имело явное сходство с Яхьей Синваром, лидером ХАМАС. Дальнейшие исследования подтвердили его личность. Похожая информация также была опубликована в газете Haaretz, которая подтвердила основные детали инцидента, указанные Yedioth Ahronoth.

Израильские СМИ также опубликовали фотографию личных вещей Синвара, найденных после его смерти. В числе этих вещей были четки для молитвы, две небольшие молитвенные книги, паспорт, пуля, маленький фонарик, мятные конфеты, кусачки для ногтей и наличные деньги.

Как сообщается, в момент его смерти рядом с Синваром не было никаких израильских заложников, что имеет важное значение, так как это опровергает ложные утверждения израильских политиков и военных. Кадры его смерти также оспаривают образ лидера, который ему дали пропагандисты, отстраненного от поля боя, и подчеркивают его активное участие в защите своего народа вплоть до трагического финала.

Стоит указать, что ХАМАС не подтвердил и не опроверг утверждения израильской армии относительно смерти Синвара.

Объявление Израиля о его убийстве произошло более чем через два месяца после того, как Синвар был избран лидером политического бюро ХАМАС.

Израиль продолжает жестокую кампанию против мирных жителей Газы, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня. Действия Израиля, которые уже многие в открытую называют геноцидом и вызывали международное осуждение, привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям в Газе.

С начала октября прошлого года погибло более уже по меньшей мере 42 тыс. человек, в основном женщины и дети, и более 99 тыс. человек получили ранения.

Израильская атака привела к массовому перемещению почти всего населения Газы на фоне продолжающейся блокады, которая вызвала острый дефицит продуктов питания, чистой воды и медикаментов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем телеобращении уже заявил, что движение ХАМАС якобы больше не будет контролировать сектор Газа. По его словам, смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара является «лишь первым шагом в борьбе с этой организацией», при этом добавив, что израильские зачистки продолжатся.