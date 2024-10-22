Доля россиян, опасающихся увольнения, сократилась до рекордно низких 10% за последние два с половиной года, это следует из исследования РАНХиГС. Подавляющее большинство работников (84%) оценивают риск потери работы как низкий или очень низкий.

Ситуация развивается на фоне растущего дефицита кадров, о котором сообщают 63% компаний против 53% годом ранее. При этом увеличилось число работников, получивших прибавку к зарплате: в сентябре 2023 года об этом заявил 21% опрошенных против 15% годом ранее.

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин подтвердил тенденцию: «Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше».

Исследование также показало изменение в восприятии рынка труда: равные доли работников (по 47%) считают поиск новой работы с аналогичными условиями легким или трудным. Среди безработных оптимистичные оценки выросли до 40% против прошлогодних 30%.

По данным Росстата, во втором квартале 2023 года зафиксирован рекордный рост реальных располагаемых доходов россиян — 9,6% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с 2014 года.

Бизнес реагирует на кадровый дефицит усилением автоматизации. Как заявил генеральный директор X5 Игорь Шехтерман, нехватка «операционного персонала» останется серьезной проблемой для ретейла на ближайшие 5-10 лет, что потребует внедрения роботизации и развития бизнеса без увеличения числа сотрудников.