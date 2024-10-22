Лиз Чейни, бывшая конгрессвумен от Республиканской партии и давний оппонент права на аборт, сделала резонансное заявление, раскритиковав ограничения на эту процедуру, которые были введены рядом штатов под руководством республиканцев. Она призвала своих единомышленников-консерваторов пересмотреть свои взгляды, выступив в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах.

Такое заявление, исходящее от одной из узнаваемых фигур Республиканской партии, стало неожиданным шагом, который вызвал волну обсуждений среди ее сторонников, особенно на фоне ее прошлой политической деятельности, направленной против абортов.

Лиз Чейни приняла участие в серии из трех совместных мероприятий с вице-президентом Камалой Харрис, проходивших в нескольких ключевых колеблющихся штатах, где исход выборов будет во многом зависеть от настроений избирателей. Эти мероприятия были организованы с целью привлечения внимания республиканцев, особенно тех, кто ранее поддерживал Дональда Трампа. Чейни стремилась донести до этих избирателей необходимость пересмотра их политических предпочтений в свете последних событий и решений, принимаемых республиканским руководством.

В политических кругах обсуждается возможность того, что Лиз Чейни может занять одну из ключевых должностей в кабинете Камалы Харрис, если та одержит победу на президентских выборах. Некоторые полагают, что этот странный тандем может привлечь умеренно настроенных избирателей из консервативных кругов.

Чейни несколько лет открыто выражала свою оппозицию Дональду Трампу и его политическому видению. Она утратила свое место в Палате представителей в результате своей деятельности в качестве сопредседателя комитета Конгресса, который занимался расследованием событий, произошедших 6 января во время нападения на Капитолий.

В одном из своих выступлений она отметила: «Я считаю, что моя работа в этом комитете — это самое важное, что я когда-либо сделала в своей профессиональной жизни». Она также акцентировала внимание на том, что не может поддерживать президента, который, по ее мнению, представляет опасность, имея в виду Дональда Трампа.

«Я — консерватор. И я знаю, что самым главным консервативным принципом является верность Конституции», — сказала Чейни, добавив, что на этих выборах людям предстоит выбрать между человеком, который остается верен Конституции, и Трампом.

Камала Харрис и Лиз Чейни в своих недавних выступлениях резко охарактеризовали Дональда Трампа, описывая его как хаотичного, непостоянного и совершенно неспособного к эффективному руководству страной. Чейни сделала особый акцент на том, что Трамп восхищается такими главами государств, как Владимир Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин. На заключительном мероприятии Лиз Чейни раскритиковала Трампа, заявив: «На него просто нельзя полагаться», добавив, что Америка заслуживает гораздо лучшего.

Камала Харрис также выступила с критикой в адрес бывшего президента за его утверждение о том, что он способен завершить конфликт между Россией и Украиной всего за один день, охарактеризовав это заявление как своего рода «капитуляцию». Она заявила: «Я не думаю, что мы, американцы, считаем, что президент США должен решать подобные проблемы через капитуляцию, и понимаем, что именно так бы и произошло». В своей аргументации она пояснила, что если бы Трамп находился у руля страны, то Владимир Путин уже сидел бы в Киеве. По словам Чейни, это же мнение разделяют и союзники США, которые испытывают обоснованное беспокойство относительно предстоящих выборов.

Тем временем Трамп уже успел высказаться по поводу тандема, написав: «Арабские избиратели очень недовольны тем, что товарищ Камала Харрис, худший вице-президент в истории Соединенных Штатов и человек с низким IQ, ведет кампанию с «тупой, как камень» воинствующей Лиз Чейни, которая, как и ее отец, человек, подтолкнувший Буша к абсурдной войне на Ближнем Востоке, также хочет воевать со всеми известными человечеству мусульманскими странами».

Назначение Лиз Чейни на ключевую позицию в администрации Камалы Харрис в случае ее избрания также может оказаться связанным с серьезными политическими рисками, прежде всего из-за ее жесткой и неадекватной позиции во внешней политике.

Кроме того, значительное влияние на восприятие Чейни оказывает роль ее отца, Дика Чейни, в разжигании войны в Ираке, что вызывает у многих граждан неоднозначные ассоциации и сомнения. Следует отметить, что часть избирателей и так испытывает неопределенность из-за того, как администрация Байдена и Харрис реагирует на кризис на Ближнем Востоке, в частности на геноцид палестинцев, осуществляемый Израилем. Собственно, и сама Чейни всячески поддерживает сионистские взгляды и одобряет происходящее в Газе.

Итак, поможет ли персона Чейни привлечь на сторону Харрис белых консервативных избирателей или лишь вызовет разногласия в стане демократов? Ждать осталось недолго.