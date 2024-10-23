Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил о технической готовности ведомства блокировать звонки через мессенджеры в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом он сообщил в кулуарах форума «Спектр».

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]» - пояснил Липов.

По словам главы ведомства, планируется разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам по защите пользователей. В частности, платформы должны будут предоставить возможность самостоятельно ограничивать входящие звонки, включая международные или от неизвестных абонентов.

«Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

Инициатива возникла еще в июне, когда глава управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин предложил создать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей и мессенджеров для идентификации пользователей. Тогда же было озвучено предложение запретить голосовые вызовы через платформы, отказавшиеся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи.