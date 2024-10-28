Партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах. По данным ЦИК, она смогла заручиться поддержкой 54% населения. Четыре крупнейшие оппозиционные партии суммарно набрали около 37%: «Коалиция за перемены» — 10,8% голосов, «Единое национальное движение» — 10,1%, «Сильная Грузия», — 8,8%, «За Грузию» — 7,8%.

«Результаты голосования стали предсказуемыми, несмотря на все перипетии последних месяцев и давление со стороны Запада. У оппозиции нет своей программы. А все их усилия направлены на критику действующей власти. В это время «Грузинская мечта» достаточно уверенно провела предвыборную кампанию», — говорит TRT на русском старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что не признает итоги голосования. Она требует пересчета голосов, а также призывает сторонников выйти на улицы: «Это были не выборы, а тотальное мошенничество. Я не признаю эти выборы и призываю всех граждан присоединиться в понедельник к акции протеста на проспекте Руставели».

Тем не менее, по словам Притчина, оппозиции вряд ли удастся мобилизовать сторонников. Весной власти приняли закон об иностранном влиянии, что привело к массовым протестам по всей стране. Вывести сейчас людей в том же количестве будет тяжелее.

«У Запада достаточно спокойная позиция, то есть нет призывов к тотальному непризнанию выборов, — отмечает Притчин. — Вечерний митинг Саломе Зурабишвили покажет, удалось ли ей мобилизовать силы. Но, объективно говоря, когда оппозиция совокупно набирает меньше 40%, то тут будет сложно что-то поделать. Ссылаться на фальсификации и не признавать итоги выборов в данном случае достаточно смешно».

Международные наблюдатели от ОБСЕ действительно сообщают о массовых нарушениях в ходе избирательной кампании. По их данным, день голосования был «был омрачен неравными условиями игры, давлением и напряженной атмосферой».

Политолог Гела Васадзе в разговоре с TRT на русском подчеркивает, что главная проблема нынешний кампании в том, что к традиционным нарушениям добавились еще и новые. По его словам, главный вопрос заключается в недоверии к электронной системе голосования.

«Вечером состоится акция протеста. Пока сложно сказать, будет ли она массовой, поскольку люди находятся в определенной фрустрации. Если говорить о том, ждать ли Майдана, то я скажу так: Майдан не начинается за один день. Тут все зависит от того, как будут действовать власти. В данный момент точно ни у кого нет никаких революционных настроений, просто есть желание отстоять в свои голоса».

По его словам, победа на выборах «Грузинской мечты» будет крайне выгодна российскому руководству. Это даст Москве возможность контролировать региональные проекты на Южном Кавказе: «Я думаю, что геополитические последствия этого понятны. Есть реальные прогнозы того, что Россия будет очень сильно влиять на правительство Грузии. То есть контролировать те самые региональные проекты».

Однако эксперт допускает, что оппозиция еще может отстоять часть голосов. В Грузии были разные истории выборов, говорит Васадзе: «Были случаи, когда аналогичная ситуация с подсчетом голосов привела к «революции роз». Были моменты, когда власть признавала свое поражение, не дожидаясь официальных результатов. Я думаю, что и сейчас может появиться новая история с тем, что грузины смогут отстоять свои голоса».