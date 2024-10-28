Вторжение в Ходейду

Хуситы из движения «Ансаруллах» обвинили США в подготовке плана «вторжения в Ходейду». Это стратегически важный порт, который не контролируют официальные йеменские власти. Хуситы уверены, что Вашингтон стремится таким образом предотвратить атаки по Израилю со стороны Красного моря.

«США разрабатывают план «вторжения в Ходейду», чтобы помешать Йемену поддерживать сектор Газа», — такое заявление сделал министр иностранных дел в хуситском правительстве Джамаль Амер. Он также пригрозил, что если американские власти будут действовать опрометчиво, то «вьетнамский ад покажется им всего лишь прогулкой в парке».

24 октября авиация США и Британии нанесла два удара по аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов. За неделю до этого западная авиации также бомбила Ходейду. До этого американские и британские истребители наносили удары по объектам хуситов в порту Рас-Исса в 70 километрах от Ходейды.

США и Британия начали операцию по ослаблению йеменских хуситов в январе этого года. С тех пор порт Ходейда неоднократно подвергался массированным атакам. К бомбардировкам периодически подключается и Тель-Авив — в ответ на регулярные запуски дронов и ракет со стороны движения «Ансаруллах».

Хуситы в свою очередь поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Британией и Израилем в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

На этот раз речь может идти о сухопутном вторжении со стороны США. Слухи об этом поползли еще в марте этого года. Сообщалось, что американские военные могут занять архипелаг Сокотра в Аравийском море. Он контролируется Южным переходным советом — военно-политической платформой, близкой к ОАЭ и борющейся за отделение от Йемена.

О необходимости высадить американский спецназ на Сокотре заговорили после отказа государств Персидского залива помогать США в бомбардировках хуситских позиций.

Ограниченная группа американских военных находится на территории Йемена с начала 2000-х. Это следует из регулярных отчетов американского президента перед палатами Конгресса. Численность военного контингента не уточняется, однако сообщается, что военный персонал присутствует и сотрудничает с официальным правительством Йемена «для снижения террористической угрозы».

В последний раз порт находился на грани вторжения шесть лет назад, когда правительственные войска попытались устроить масштабную осаду Ходейды. Однако блокада не продержалась и полугода из-за возмущения международного сообщества, опасавшегося мощного гуманитарного кризиса.

Атаки на подземные тоннели

В ночь на 18 октября американцы применили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit. Целью их атаки были подземные тоннели, где хуситы хранят свое оружие. Хуситы из «Ансаруллах» начали строительство подземных коммуникаций еще до начала нынешнего конфликта. За это время они отремонтировали довоенные тоннели йеменской армии и построили новые.

Хуситы тщательно маскируют свои вооружения, используя для сокрытия военного потенциала укрытия и тоннели, построенные в горах, также они старательно защищают внутреннюю информацию от утечек.

США периодически жалуются, что им не хватает разведданных. У американских экспертов нет информации о том, какими возможностями располагали хуситы до начала массовых ударов, и поэтому они не могут в полной мере оценить нанесенный им ущерб.

В Вашингтоне надеются, что всё же лишили «Ансаруллах» значительного объема вооружений, заставив хуситов изменить свою тактику. Однако и «нынешние, и бывшие представители властей подчеркнули, что точный размер ущерба всё еще неясен».

Хуситы заявили, что будут атаковать израильские корабли в ответ на «израильско-американскую агрессию в секторе Газа». Среди целей оказались также суда союзников Израиля — США, Британии и других стран.

Хуситы из «Ансаруллах» наносили удары как по военным, так и по торговым кораблям. Многие морские компании были вынуждены приостановить перевозки в этом регионе. Однако удары продолжаются и по сей день. Две недели назад хуситы сообщили об атаке американского танкера.

Помимо этого, хуситы наносят удары по территории Израиля. Они сообщили, что дважды применяли гиперзвуковое оружие. Целями атаки были объекты в районе Яффы. Тель-Авив эту информацию не подтверждал.

Пока операция коалиции не очень успешна

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском отметил, что операция США и Британии, целью которой стало обеспечение безопасности судоходства в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не приносит своих плодов.

«У хуситов расширилась номенклатура вооружений. Например, Центральное командование Вооруженных сил США как-то рассказало, что оно уничтожило подводный беспилотник. Так что такие виды вооружений теперь есть и у хуситов. Пока их немного, но увеличение их числа — лишь вопрос времени», — считает эксперт.

Политолог добавил, что весной сообщалось об атаках на кабели, которые находятся на большой глубине.

«Хуситы отрицали свою причастность к этим атакам, но если это были они, то можно сделать выводы о том, насколько сильно возросли их возможности. Появляются сообщения о том, что движение финансирует Тегеран. Однако за этим может стоять куда более сильный и влиятельный игрок, обладающий большими возможностями», — отметил специалист.