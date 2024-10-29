Автомобильный гигант Volkswagen (VW) намерен закрыть как минимум три завода в Германии, сократить десятки тысяч рабочих мест и урезать зарплаты на 10%. Как передает издание Financial Times, об этом в понедельник заявил главный представитель работников компании.

Такая реструктуризация станет первым случаем закрытия отечественных заводов за 87-летнюю историю компании и может привести к конфликту с влиятельными профсоюзами Германии, в которых состоят 300 000 сотрудников VW.

Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло обратилась к сотрудникам на главном заводе в Вольфсбурге, дав руководству два дня на пересмотр планов, намекнув на возможные забастовки. «Гендиректор Оливер Блюм играет с массовым риском того, что мы прервем переговоры и сделаем то, что должна делать рабочая сила, когда опасается за свое существование», — заявила она.

Крупнейший автопроизводитель Европы предупредил о необходимости радикальных мер из-за жесткой конкуренции в Китае, замедления продаж на других крупных рынках и затратного перехода на электромобили. Недавно компания второй раз за три месяца понизила прогноз по прибыли, сославшись на «сложную рыночную ситуацию».

VW теперь ожидает операционную маржу около 5,6% в 2024 году вместо ранее прогнозировавшихся 6,5-7%. О серьезности ситуации на китайском рынке свидетельствует и то, что принадлежащий VW Porsche в пятницу сообщил о падении квартальной прибыли на 41%.