Общая сумма требований российских провластных телеканалов к корпорации Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

Иск касается отказа компании восстановить YouTube-каналы ряда российских СМИ, включая Первый канал, ВГТРК, НТВ, телеканал «Звезда» и канал Маргариты Симоньян. Согласно решению суда, за неисполнение требования Google должен выплачивать неустойку: при просрочке более девяти месяцев ежедневный штраф составляет 100 тыс. рублей с еженедельным удвоением суммы. По данным другого участника процесса, в сентябре общая сумма штрафа составляла около 13 дециллионов рублей (единица с 33 нулями).

Конфликт между российскими медиа и Google начался в 2020 году с блокировки аккаунтов «Царьграда» и РИА ФАН. После начала военных действий в Украине в 2022 году были заблокированы каналы Sputnik, НТВ, «России 24», RT и других телеканалов.

Российское подразделение компании, ООО «Гугл», в июне 2022 года подало заявление о банкротстве из-за долгов, превысивших 19 миллиардов рублей при активах в 3,5 млрд. В ноябре 2023 года суд признал компанию банкротом.

Российские медиа пытаются добиться исполнения судебных решений через суды других стран, включая Турцию, Венгрию, Испанию и ЮАР, где Высокий суд уже наложил арест на активы Google. В свою очередь, Google через суды США и Великобритании стремится запретить российским телеканалам RT, «Царьград» и «Спас» вести судебные разбирательства за пределами России.

Летом 2024 года в России начались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» связывает это с решением властей замедлить работу видеохостинга, хотя официально российские власти и провайдеры объясняют проблемы техническими неполадками в работе сервиса Google Global Cache. Google отрицает наличие технических проблем со своей стороны.