Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп провели заключительные митинги в понедельник, выступив практически в одно и то же время перед избирателями в двух крупнейших городах штата Пенсильвания, Филадельфии и Питтсбурге. И это неслучайно, поскольку штат набирает больше голосов выборщиков — 19 у победителя — чем другие шесть ключевых колеблющихся штатов: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин.

Оба кандидата сосредоточили свое внимание на этом ключевом штате, который может существенно повлиять на их шансы в последний день активной кампании перед выборами. Харрис подчеркивала важность стабильного руководства и единства на фоне турбулентных времен, в то время как Трамп акцентировал внимание на возвращении страны к консервативным ценностям и восстановлении американской силы.

Харрис свой последний митинг провела в Филадельфии, выступая на ступенях городского художественного музея, прославившегося фильмами о «Рокки». Эта локация неслучайна и символизирует дух упорства и победы, так как в фильме именно здесь главный герой Сильвестера Сталлоне, Рокки Бальбоа, поднимается к успеху, вдохновляя на преодоление трудностей.

«И здесь, на этих знаменитых ступенях, мы чествуем тех, кто, несмотря на неудачи, поднимался к победе», — отметила Харрис.

На митинге были заметны такие известные фигуры американского и мирового шоубиза, как Опра Уинфри, Леди Гага и Will.i.am, которые приехали поддержать ее в этот решающий момент.

Уинфри подвела вице-президента к трибуне спикера и в своем обращении предупредила общественность, что в зависимости от результатов голосования американцы, возможно, никогда больше не будут голосовать.

«Мы не можем сидеть сложа руки. Если мы не придем на выборы, вполне возможно, что у нас больше никогда не будет возможности проголосовать», — заявила она.

Обращаясь к толпе, Харрис заявила: «Импульс на нашей стороне». Кандидат в президенты подчеркнула, что ее кампания ориентирована на реализацию амбиций и стремлений американцев. Она выразила оптимизм и уверенность в совместных усилиях, отмечая необходимость нового поколения лидеров для будущего страны, и призывала к переменам и активному участию граждан в политическом процессе.

«Мы знаем, что настало время для нового поколения лидеров в Америке», — заявила вице-президент, добавив, что она готова взять на себя это лидерство в качестве следующего президента США. «Тем не менее гонка еще не завершена, и нам нужно финишировать с силой, так как это может стать одной из самых напряженных выборных кампаний в истории. Каждый голос имеет значение», — заявила Харрис.

«На этих выборах у нас есть шанс, наконец, оставить позади десятилетия политики, основанной на страхе и разделении. Мы устали от этого; Америка готова начать заново и выбрать новый путь вперед», — отметила кандидат от демократов.

Камала Харрис также подчеркнула, что готова выслушать тех, кто с ней не согласен, и предложила им «место за столом переговоров, как это принято у сильных лидеров».

«Я обещаю ставить страну выше партии и себя и быть президентом для всех американцев. Мы — надежда Америки», — добавила она.

Харрис также отметила поддержку республиканцев, которые в прошлом голосовали за демократов, включая такие личности, как Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента при Джордже Буше младшем Дика Чейни.

Дональд Трамп провел четыре митинга в трех штатах: он посетил Северную Каролину, Мичиган и дважды выступил в Пенсильвании.

В Питтсбурге, штат Пенсильвания, Трамп провел заключительное выступление, названное так его помощниками после не совсем удачного митинга в Нью-Йорке, который был омрачен грубыми шутками комика.

На этом мероприятии он опроверг слухи о фальсификациях на выборах и призывах к насилию, стараясь восстановить имидж и сосредоточиться на важности поддержки избирателей в решающий момент предвыборной кампании.

Трамп начал выступление с вопроса: «Чувствуете ли вы, что за четыре года вам стало лучше?». На это последовал единодушный отклик толпы: «Нет!».

Также, признавая, что его третья президентская кампания подходит к концу, Трамп на мгновение предался ностальгии, отмечая. «Таких митингов, как эти, больше не будет», — сказал он.

Уже в привычной развлекательной манере Трамп резко высказался в адрес своего оппонента, вице-президента Камалы Харрис, назвав ее «худшим вице-президентом в истории» и добавив: «Камала, ты уволена».

Также Трамп заявил, что за последние четыре года американцы столкнулись с чередой катастрофических провалов и унижений. «С вашей поддержкой мы сможем преодолеть все трудности, перед которыми стоит наша страна, и поднять Америку, а также весь мир, на новые высоты славы», — добавил кандидат от Республиканской партии, подчеркивая важность голосования.

Таким образом в решающий день президентской гонки Пенсильвания стала ареной для последних предвыборных баталий между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Претенденты выступили с речами, подчеркивая важность каждого голоса в штате, который может сыграть решающую роль.

На последних выборах небольшой разрыв стал решающим: Трамп обошел Клинтон в 2016 году всего на 77 тыс. голосов в ключевых штатах, а Байден получил перевес в 2020 году с разницей в 44 тыс. голосов в тех же регионах, что снова подтверждает потенциальную значимость каждого голоса.