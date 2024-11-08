Рассмотреть на министерском уровне

«Очередная министерская встреча стран НАТО состоится на следующей неделе. Возможно, этот вопрос будет в повестке дня переговоров», — заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала TVN24. По его словам, речь идет о возможности перехвата российских ракет в небе над Украиной.

Пару месяцев назад министр иностранных дел уже выступал с похожей инициативой, подчеркнув, что сбивать российские ракеты «конституционная обязанность» государств, граничащих с Украиной. Сикорский также добавил, что членство в альянсе «не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада сбивать дроны и ракеты над украинской территорией, запущенные со стороны РФ. В качестве примера он привел помощь Тель-Авиву в ходе атаки Ирана на Израиль в апреле этого года.

Тогда из более чем 300 дронов и ракет, выпущенных Тегераном, лишь несколько упало на территории Израиля, нанеся незначительный ущерб. Успех в их перехвате обеспечили США и ряд арабских стран, включая Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Но Йенс Столтенберг, который в тот момент был генсеком НАТО, наотрез отказался от этого предложения, сославшись на возможные последствия для альянса, подчеркнув, что Североатлантический блок не является стороной конфликта.

О том, что ПВО Польши можно будет использовать для уничтожения ракет в небе над Украиной, заговорили летом 2024 года. Киев и Варшава в июле подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как потом пояснил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский, этот документ предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении.

Помимо этого, Украина и Польша договорились о сотрудничестве по боевой авиации, предполагая совместную работу с уже переданными польскими властями самолетами, а также возможную передачу Киеву дополнительных единиц техники.

Двусторонние договоренности

На территории Польши также решили сформировать подразделение «Украинского легиона», за оснащение которого будут отвечать западные союзники Киева. Как пояснил президент Украины, вступить в легион могут украинские граждане, находящиеся в странах ЕС и желающие присоединиться к ВСУ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь пообещал обсудить с союзниками по альянсу возможность сбивать ракеты над западной частью Украины рядом с польской границей. По его словам, стороны внесли в договор пункт о необходимости начать обсуждение этого вопроса с членами Североатлантического блока. Глава польского правительства подчеркнул, что подобные действия «требуют общей ответственности альянса».

Пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш неоднократно заявлял, что у Украины недостаточно средств ПВО для того, чтобы сбивать запущенные РФ ракеты. О том, что у государства есть около 25% необходимых средств ПВО и ей нужно 120-130 современных истребителей, говорил и президент Владимир Зеленский.

Через пару дней после заключения июльского соглашения глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, не получив на это одобрения всех стран НАТО.

Через месяц он сообщил, что в альянсе «скептически относятся к этой идее» и в Североатлантическом блоке он «не видел сторонников подобного решения».

В России слова Радослава Сикорского предсказуемо восприняли в штыки, назвав их «безответственными» и по традиции пригрозив «дать адекватный и конкретный ответ». Тем временем в США неделю назад конгрессмены от Демократической и Республиканской партий обратились к президенту Джозефу Байдену с просьбой предоставить Варшаве право нейтрализовывать и перехватывать ракеты и дроны над Украиной.

В особенности те, что «угрожают вторжением в польское воздушное пространство». По их словам, такая мера «необходима в качестве механизма поддержки Украины и защиты границ альянса».

В ноябре 2022 года в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, в результате падения ракеты погибли два фермера. Как впоследствии выяснилось, ракета принадлежала украинской ПВО.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с TRT на русском отметила, что Польша, с одной стороны, продвигает идею более активного включения стран НАТО в конфликт, с другой — делает акцент на защите своей территории.

«В первую очередь речь идет о более активном включении стран, расположенных по периметру России. Польша может стать региональным лидером, а также впоследствии заявлять о своем активном участии и необходимости получать за это финансовую помощь и инвестиции. У Варшавы есть свои интересы», — уверена эксперт.

Политолог добавила, что при этом Польша всячески подчеркивает, что всеми силами поддерживает Украину.

«Скорее всего на министерской встрече НАТО Варшава предложит обсуждение проблемы украинских ПВО», — полагает специалист.

Польский военный эксперт, генерал Роман Полько считает, что Варшава хочет реализовать свое право на самооборону, а также «получить согласие и возможность уничтожать ракеты, направляющиеся в сторону Польши» прежде, чем они пересекут границу.

«Если они пересекут польскую границу, будет уже слишком поздно, и такая ракета может поразить приграничные города. Так что польская сторона поставила это вопрос на карту. Украина и президент Зеленский хотели бы его расширить, чтобы альянс покрыл защитным зонтиком всю Западную Украину. Над этим стоит задуматься, но Польша точно не станет реализовывать нечто подобное без согласия НАТО», — подытожил аналитик.