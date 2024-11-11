Согласно Associated Press, избранный президент Дональд Трамп набрал 74,6 млн голосов, что составляет 50,5% от общего числа голосов, а Камала Харрис получила 70,9 млн, или 48%.

О победе в последнем колеблющемся штате, Аризоне, стало известно в субботу. Благодаря успеху в Аризоне Трамп выиграл все семь колеблющихся штатов, ставших важным полем сражений на выборах 2024 года. Тем самым республиканец получил 11 голосов выборщиков в Аризоне, добавив еще один ключевой штат к своим победам. Это увеличило его общий результат в коллегии выборщиков до 312 голосов.

Победа Трампа над вице-президентом Камалой Харрис в этом штате символизирует возвращение штата к его традиционному консервативному статусу. С 1940-х годов Аризона всего дважды поддержала демократов, включая Джо Байдена на прошлых выборах в 2020 году. В этом году демократы столкнулись с серьезными трудностями, поскольку избиратели штата были озабочены проблемами миграционного кризиса, а также другими проблемами, включая рост цен на жилье, продукты и бензин, что естественным образом сыграло на руку республиканцам.

Помимо Аризоны, Трамп одержал победу в других важных «колеблющихся» штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада. Эти штаты играли ключевую роль как в выборах 2024 года, так и в 2020 году. В 2020 году Джо Байден одержал победу над Трампом, выиграв шесть из семи таких штатов и лишь немного уступил в Северной Каролине. В результате он набрал 306 голосов в Коллегии выборщиков, тогда как у Трампа было 232.

В 2016 году Трамп также одержал победу над Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков, несмотря на то что она получила больше голосов избирателей.

В 2008 году Барак Обама одержал победу в большинстве регионов, уступив лишь в Миссури, который в те годы еще колебался, но впоследствии прочно зарекомендовал себя как «красный» штат. Также Обама дважды выиграл во Флориде, хотя и этот штат также со временем окрасился в красные тона, став практически символом республиканской политической силы.

На этих выборах республиканцы уверенно взяли Флориду, причем получив поддержку широких слоев избирателей, особенно латиноамериканцев. Например, округ Майами-Дейд с крупной кубинской общиной отдал предпочтение Трампу. В округе Оцеола, с численным преобладанием пуэрториканцев, поддержка Трампа также возросла, несмотря на победу Байдена в 2020 году.

Хотя Трамп выиграл выборы с явным преимуществом (312 против 226 у Харрис), его победа по числу голосов выборщиков не попадает даже в первую двадцатку самых уверенных побед в истории США. Это показывает, что его успех, хотя и был, безусловно, значительным, все же оставался в пределах нормальных вариаций для президентских выборов в США.

Так, например, Рональд Рейган в 1984 году выиграл с результатом 525 голосов выборщиков против 13 у своего оппонента, что является одной из самых убедительных побед в истории страны. Рейган выиграл практически во всех штатах, оставив за пределами своей победы лишь Миннесоту и округ Колумбия.

На волне успеха Рейгана в 1984 республиканцы продолжили свою победную серию, и на выборах 1988 года Джордж Буш старший также одержал уверенную победу, что подтвердило продолжающееся доминирование республиканцев в тот период.

Однако в 1992 году Буш старший уже не смог переизбраться, по крайней мере из-за нескольких факторов, включая экономический спад и войну в Персидском заливе. Эти обстоятельства предоставили шанс демократическому кандидату Биллу Клинтону, который смог привлечь широкую поддержку избирателей, особенно среди среднего класса и молодежи, и выиграть выборы с убедительным результатом.

В 2024 году мы наблюдаем похожие тенденции. За время правления демократов пандемия COVID-19 и связанные с ней меры вакцинации, а также вопросы иммиграции, рост цен на товары и услуги, участие в зарубежных войнах — особенно в контексте финансирования Украины в войне против России — оказали значительное влияние на восприятие избирателей. Вдобавок, агрессивное продвижение новых моральных (или аморальных) норм и идеологий, таких как «воук», включая права и пропаганда ЛГБТК+, движение Black Lives Matter и культуру отмены, сыграло свою роль в перераспределении социальных ориентиров, особенно среди тех, кто чувствовал, что эти вопросы затмевали более важные экономические и социальные проблемы.

Таким образом, с обеспеченным большинством в Сенате республиканцы уже гарантировали себе значительное влияние на федеральной арене, что укрепляет их позицию в законодательном процессе. Их текущая цель — удержать также и большинство в Палате представителей. Если это удастся, то с победой Дональда Трампа на президентских выборах республиканцы могут добиться почти полного контроля над федеральной политикой, давая Трампу свободу для продвижения своих инициатив. В противном случае демократическое большинство в Палате представителей создало бы противовес, сдерживая реализацию некоторых его решений.

На текущий момент республиканцы контролируют 212 мест в Палате представителей против 204 мест у демократов, получив шесть дополнительных мест на выборах. Однако исход 19 мест еще не определен, из них 12 считаются «ключевыми» для обеих партий в стремлении захватить контроль над палатой. Таким образом даже незначительное изменение результатов может определить, какая партия будет доминировать и влиять на законодательные решения.

Пока все движется к тому, что республиканцы оформят республиканскую «трифекту» — ситуация «тройной победы», когда одна политическая партия контролирует исполнительную власть и обе палаты законодательного органа.