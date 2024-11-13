Повлиять на США

«Ожидается, что британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки США Украине», — сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Политики попытаются убедить завершающего свой президентский срок Джозефа Байдена разрешить Киеву наносить удары по целям на территории РФ с помощью франко-британских ракет Storm Shadow.

11 ноября Стармер приезжал в Париж на церемонию в честь очередной годовщины окончания Первой мировой войны. В 1918 году в этот день было подписано Компьенское перемирие.

В Лондоне надеются максимально эффективно использовать время, оставшееся до истечения полномочий Байдена, а также считают, что президент США «наконец-то даст разрешение, которого Украина добивалась несколько месяцев». Американские СМИ в начале октября сообщали, что Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России после выборов США.

Макрон и Страмер в ходе недавней встречи обсуждали, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отразится на войне на Ближнем Востоке и в Украине, а также возможность торговой войны между США и странами Европы.

Байден — против

Вопрос, касающийся возможного нанесения ударов по целям вглубь России, активно обсуждался в середине сентября. Ожидалось, что после переговоров британского премьера в Вашингтоне с Джозефом Байденом будет объявлено о снятии ограничений для ВСУ на использование переданных союзниками ракет британских Storm Shadow, французских SCALP и американских ATACMS. Однако этого не произошло, хотя вопрос с повестки дня не сняли, его обсуждение продолжилось.

В частности, эту тему поднимали на переговорах президент Украины Владимир Зеленский и Байден во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Киев передал США и Британии список целей на территории РФ, по которым ВСУ могли бы нанести удары ракетами, если бы у них было такое разрешение. Речь шла об оружейных складах, топливных хранилищах, местах дислокации военных и командных центрах.

Британия и Франция поддержали президента Украины, однако США выступили против. В Вашингтоне опасаются, что в ответ Россия начнет наносить удары по западным военным базам. Без согласия американских властей Лондон и Париж не могут выдать разрешение, поскольку в ракетах используются американские детали, к тому же существуют опасения, что их наведение невозможно без использования данных, которые собирают именно США.

В Москве считают, что решение о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по территории России дальнобойными ракетами уже с большой долей вероятности было принято. Как пояснили в МИД, РФ будет реагировать «так, чтобы мало не показалось», подчеркнув при этом, что «попытки воевать до победы с Россией, которая является ядерной державой, бессмысленны и опасны».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что «это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он также добавил, что это может в корне изменить суть конфликта.

Успеть до инаугурации

До истечения президентского срока Джозефа Байдена Вашингтон направит Киеву все оставшиеся от выделенной ему помощи средства — около $6 млрд. В демократической администрации опасаются, что при Дональде Трампе поддержка Украины прекратится.

В Евросоюзе в свою очередь боятся, что в таком случае полностью принять на себя финансовую ответственность за Украину придется Брюсселю. Однако с этим согласны далеко не все представители ЕС. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сразу заявил, что его страна выступит против такой инициативы.

Через несколько дней после президентских выборов в США лидеры стран ЕС собрались в Будапеште, где обсуждали, какую тактику поведения им выбрать после инаугурации Дональда Трампа.

В частности, они решили, что Брюссель и Вашингтон должны и дальше поддерживать Украину, поскольку иначе «это пошлет очень опасный сигнал не только РФ, но и другим странам».

В своих выступлениях лидеры ЕС все больше говорили о необходимости единства, выстраивая отношения с США, и необходимости заботиться о своей безопасности. На протяжении первого президентского срока Трампа у него были сложные отношения со многими европейскими партнерами.

Республиканец неоднократно угрожал им перестать защищать Европу, если они не выполнят требования Североатлантического альянса. Помимо этого политик также говорил о готовности ввести тарифы на импорт, которые могут навредить производителям ЕС, если те в свою очередь не предоставят более льготные условия для американской продукции.

Но если западные страны разрешат Киеву наносить удары вглубь России до инаугурации Трампа, то после его вступления в должность это решение будет сложнее отменить.

Переговоры или были, или нет

Пока перспективы окончания войны в Украине остаются неясными. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали войну в Украине. Однако в Кремле эту информацию опровергли.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что США рассматривают экспорт оружия как политический инструмент.

«Современное оружие является крайне технически сложным. На протяжении всего жизненного цикла оно зависит от техобслуживания, которое предоставляет поставщик, и во многих случаях зависит от инфраструктуры поставщика. Например, использование спутниковых каналов связи, данных спутниковой разведки — все это можно довольно быстро отключить. Регулирование более простых образцов вооружения, которые не требуют такого объема обслуживания и поддержки их использования, осуществляется проще», — пояснил он.

По его словам, специальное разрешение нужно получать на каждое применение оружия на значительную дальность.