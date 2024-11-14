В Баку проходит 29-я Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP29). Азербайджанская столица приняла порядка 50 000 участников — правительственных чиновников, политиков, инвесторов и экологических активистов из 198 стран. Закрытие сессии ожидается 22 ноября.

Организаторы называют проходящий саммит «финансовым СОР» из-за его фокуса на расширении программ финансовой солидарности. Это предполагает помощь странам с низким уровнем дохода в переходе к экономике с нулевым выбросом углерода. На это могут потребоваться триллионы долларов. Общая цель мероприятия — согласовать и разработать совместные планы по решению проблемы изменения климата.

Следующий год может стать самым жарким в истории человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости, отметил он: «И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух».

Лидеры стран-участниц СОР29 поделились проектами, которые внесли существенный вклад в развитие «зеленой» энергетики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что в стране успешно работает проект «Ноль выбросов», который уже позволил предотвратить выброс в атмосферу 5,9 млн тонн парниковых газов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам встречи с просьбой объективно относиться к теме «зеленой» экономики, внимательно просчитывая все потенциальные риски, и оставаться реалистами. По его словам, люди нуждаются в природных ресурсах, поэтому нельзя обвинять страны в том, что они выводят эти ресурсы на рынок. Отказ должен быть поэтапным.

Он также отреагировал на обвинения в адрес Баку со стороны ряда НКО и ряда стран ЕС о якобы увеличении выбросов со стороны Азербайджана: «Европейская комиссия попросила нас удвоить поставки газа в Европу к 2027 году, и это отражено в Декларации, подписанной председателем Европейской комиссии и мной два года назад в Баку. К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся modus operandi (образом действий) некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах», — заявил Алиев.

Ряд стран предприняли попытку политизировать СОР29. Об отказе участвовать в мероприятии заявили лидеры США, Германии, Китая, Индии, Бразилии и Франции. А французский МИД порекомендовал гражданам и вовсе воздержаться от поездок в Азербайджан.

О саммите и причинах такого поведения указанных государств TRT на русском поговорил с политологом Ильгаром Велизаде:

— То, что происходит сейчас с климатом, очень серьезно влияет на социально-экономическое положение многих стран. Достаточно вспомнить последние катастрофические процессы в Испании. В Пакистане страдают миллионы людей.

Но, конечно, это не только климатический, это и политический саммит. Что касается Азербайджана, то для него это возможность заявить о себе как о стране, которая влияет на формирование глобальной повестки.

Дело в том, что несколько лет назад Азербайджан возглавил и активизировал Движение неприсоединения. Это очень важный формат, объединяющий 120 государств. СOP-29 также усиливает позиции Азербайджана на международной арене и делает его важным игроком в глобальной политике.

— Какие есть особенности нынешнего мероприятия?

— Как мы видим, не всем нравится растущее влияние Азербайджана. И даже была попытка бойкотировать СОР29. Целый ряд европейских лидеров не приехали на саммит якобы в знак несогласия с итогами 44-дневной войны. Но беспокойство за судьбы армян — это лишь предлог. Их истинные намерения заключаются в желании манипулировать ситуацией в регионе.

Однако часть влиятельных европейских лидеров, в том числе премьер-министры Великобритании, Италии, Испании, прилетели и посетили этот саммит. Это говорит о существовании оппозиции к подходу, который доминирует сегодня в западных странах. А также свидетельствует о том, что политика Азербайджана достаточно эффективна.

— Какой подход необходим по вопросу «зеленой» энергетики?

— Позиция Азербайджана заключается в том, что энергетический зеленый переход нужно осуществлять поэтапно, но не идеологизируя этот процесс. Целый ряд лидеров, которые выступали на саммите, примерно те же позиции озвучивают.

Невозможно резко и радикально отказаться от использования ископаемых. И страны, которые имеют эти ресурсы, — для них это не должно становиться наказанием. Это в какой-то степени тоже дар божий, просто им нужно распоряжаться с умом и стараться сделать так, чтобы зеленый переход не наносил серьезного вреда экономикам других государств.

То есть он должен осуществляться поэтапно и носить необратимый характер, но не реализовываться огульными способами.

Попытки чрезмерно идеологизировать ситуацию печально сказываются на социально-экономическом положении многих государств. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Западной Европе, где практически нет экономического роста.