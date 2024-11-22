Министр коммуникаций Австралии Мишель Роуланд внесла в парламент беспрецедентный законопроект, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Под ограничения попадут TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X и Instagram.

«Цель законопроекта — сформировать новое понимание в обществе: взросление в Австралии не должно измеряться доступом к социальным сетям», — пояснила Роуланд.

За системные нарушения платформам грозят штрафы до 50 млн австралийских долларов ($33 млн). После принятия закона у компаний будет год на разработку механизмов возрастных ограничений.

«Для слишком многих молодых австралийцев социальные сети могут быть вредными. Почти две трети подростков 14-17 лет сталкивались с крайне опасным контентом, включая употребление наркотиков, суицид, членовредительство и насилие», — подчеркнула министр.

Владелец X Илон Маск раскритиковал инициативу, назвав ее «скрытым способом контролировать доступ к интернету для всех австралийцев».

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что запрет может изолировать 14-15-летних подростков от их существующих онлайн-сообществ. При этом ограничения не коснутся мессенджеров, онлайн-игр и образовательных платформ.

Для проверки возраста правительство наняло британскую компанию Age Check Certification Scheme. Также власти планируют ограничить доступ к порнографии для лиц младше 18 лет.