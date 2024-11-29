Из армии в дипломаты

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога специальным посланником по Украине и России и помощником президента. По мнению республиканца, вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы», а также сделать мир более безопасным.

Политик подчеркнул, что за плечами его назначенца — успешная карьера в армии и бизнесе. Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог во время первой администрации Трампа исполнял обязанности советника президента США по нацбезопасности, потом занимал пост ответственного секретаря Совета по нацбезопасности, а после — советника вице-президента США по нацбезопасности.

До этого он строил карьеру военного: участвовал в войне во Вьетнаме, в Персидском заливе, а также во вторжении США в Панаму.

В 2022 году после начала войны России в Украине Келлог призвал оказать Киеву всю необходимую поддержку, через два года он заявил, что этот военный конфликт нельзя завершить военными методами и санкциями.

Келлог заявил, что «с нетерпением ждет возможности работать над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки». По словам будущего спецпосланника по Украине и России, он собирается работать с «самоотдачей», подчеркнув, что назначение Трампа стало для него «большой честью».

Летом западные СМИ сообщили, что советники Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 год, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог и Фред Флейтц — раскрыли детали мирного плана по Украине. Они изложили его в исследовательской работе дружественного Трампу аналитического центра America First Policy Institute, в котором занимали руководящие посты.

В публикации отмечается, что Киев, в частности, может получить больше оружия лишь при условии начала переговоров. России в свою очередь пригрозят усилением поддержки Украины в случае отказа от переговоров. На это время планируется прекращение огня.

Многие американские политики используют «мир через силу». Наибольшую популярность эта фраза приобрела во время правления президента Рональда Рейгана, сделавшего ее основой своей внешней политики.

Усадить за стол переговоров

Помимо этого, согласно статье, для того, чтобы склонить Россию к переговорам, Соединенным Штатам и другим странам Североатлантического альянса необходимо отложить вступление Украины в НАТО на продолжительное время.

По сведениям американских изданий, Трамп «положительно отреагировал» на предложенный план. В Москве на это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что ценность любого плана заключается в нюансах и необходимости учитывать реальное положение дел на земле.

Флейтц заявил, что Киеву нет необходимости официально уступать России территории, контроль над которыми она потеряла. При этом он полагает, что Украина в ближайшем будущем вряд сможет установить контроль над всей своей территорией.

Помимо этого, советники Трампа уверены, что Киеву потребуются дополнительные гарантии безопасности. Флейтц полагает, что в таком случае вероятно «вооружение Украины до зубов».

При этом некоторые эксперты опасаются, что в случае реализации мирной инициативы Келлога и Флейтца преимущество на переговорах может получить Россия, в таком случае она может заставить Украину уступить территории, над которыми она потеряла контроль.

Сам избранный президент США не раз заявлял о том, что мог бы остановить войну в Украине за 24 часа, как только въедет в Белый дом.

По его словам, он мог бы заключить сделку, заявив России, что в противном случае Вашингтон даст Киеву «очень многое, больше, чем у него когда-либо было». При этом, как в Украине, так и в России неоднократно выражали сомнения в том, что войну можно прекратить за один день.

Что думают эксперты

Эксперт Российского совета по международным делам, американист Алексей Наумов считает назначение Кита Келлога на пост спецпредставителя Трампа по Украине знаковым не благодаря каким-то идеям самого Келлога.

«Он будет делать то, что скажет ему босс. Вопрос в кадровой политике самого президента. Трамп любит военных, но делит их на два вида: на бесполезных диванных генералов, которые провалили вывод войск из Афганистана, и настоящих крепких мужиков-офицеров, которые "разгромили террористов в Сирии и Ираке за две недели", и хочет опираться именно на них», — пояснил политолог.

По словам эксперта, ему льстит исполнительность и дисциплина военных в противовес неэффективности и неповоротливости государственного аппарата.

«Он надеется, что военные дадут ему быстрый результат — а долгосрочного эффекта достигнут Илон Маск и Вивек Рамасвами во главе нового Департамента государственной эффективности. Так что "план Келлога" — временная заморозка по нынешней линии — это лишь план для начала разговора, а не то, что в итоге будет предложено», — подытожил специалист.

Американист, автор Telegram-канала «Записки американиста» Роман Романов напомнил, что Келлог и Флитц также выступали за обложение продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины, в случае если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров.

«В тексте говорится, что одна из основных ошибок администрации Джозефа Байдена — игнорирование интересов России при рассмотрении возможности вступления Украины в НАТО. Келлог писал о необходимости переговоров и называл политику Байдена по Украине провальной», — отметил специалист.

Политолог добавил, что назначенец Трампа сравнивает республиканца с Рейганом и Кеннеди, а также считает, что наиболее эффективная тактика переговоров — с позиции силы.

«По мнению Келлога, если Америка сможет подойти к переговорам с Россией с позиции силы, например, предоставив Украине возможность получить значительное тактическое преимущество на поле боя и восстановив надежные силы американского сдерживания, то США смогут сыграть ведущую роль в приближении конца этого конфликта», — пояснил эксперт.

Аналитик полагает, что тактика переговоров у Келлога почти такая же, как у Трампа: если не по-американски, то никак.