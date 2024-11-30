Более трех десятилетий после окончания холодной войны Европа наслаждалась относительным миром. Относительным, потому что в это время на ее периферии в Югославии все же происходили серьезные вооруженные конфликты с тысячами жертв. Но это были скорее отголоски прежнего миропорядка, который закончился вместе с холодной войной и распадом Советского Союза.

Однако сегодня геополитическая ситуация на континенте снова обострилась. Политики и эксперты все чаще заявляют о вступлении в новую реальность, где угрозы безопасности становятся все более осязаемыми. При этом многие рассматривают новый виток геополитического напряжения как возвращение к прежнему противостоянию между Западом и Востоком, но уже в современных условиях, где роль восточного блока уже играет Россия, а также все тот же Китай.

В то же время страны ЕС стараются сократить свою зависимость от США, усиливая собственную обороноспособность и укрепляя внутренние механизмы безопасности. Новое руководство США во главе с Трампом, возможно, следуя своему курсу «Америка превыше всего», уже не будет так активно вмешиваться в дела европейские. К тому же Трамп часто критиковал НАТО во время своего первого президентства. Он считал, что некоторые европейские страны-члены альянса не вносят достаточный вклад в финансирование и оборону. Таким образом победа Трампа вызвала беспокойство среди европейских союзников.

Государства Скандинавии, Восточной Европы и Балтики давно готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. При этом эти страны особенно активизировались после аннексии Крыма Россией десять лет назад. А в свете последних событий, таких как российско-украинская война, обмен ударами баллистическими ракетами и угрозы применения ядерного оружия, правительства и компании в этих европейских странах приступили к созданию запасов продовольствия, медикаментов и консервов.

Финляндия уже много лет уделяет внимание готовности к чрезвычайным ситуациям, советуя гражданам хранить трехдневный запас продуктов, медикаментов и других необходимых вещей на случай кризиса. С начала вторжения России в Украину в 2022 году Финляндия усилила меры безопасности, вступив в НАТО и закрыв автомобильные пропускные пункты на границе с Россией.

Более того, в рамках усиления мер готовности Финляндия запустила 18 ноября новый веб-сайт, предназначенный для подготовки граждан к кризисным и конфликтным ситуациям.

Сайт, представленный Министерством внутренних дел, призван помочь людям задуматься о своих возможных действиях в чрезвычайных обстоятельствах. На платформе размещены инструкции от различных государственных ведомств.

«Готовность к чрезвычайным ситуациям — важный навык в нынешней глобальной ситуации», — отметил генеральный директор спасательных служб Министерства внутренних дел Киммо Кохвакка.

Как только был запущен сайт, уже буквально на следующий день Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по российской территории, после того как президент США Джо Байден одобрил их использование. А в ответ россияне пульнули своей баллистической ракетой по Днепру. Все это только мотивирует чиновников к активному продвижению мер по повышению готовности граждан к кризисным ситуациям.

Также, правительство Финляндии уверяет своих граждан, что страна «хорошо подготовлена к самообороне», при этом отмечая, что враждебные угрозы не всегда будут проявляться в форме прямой военной силы. Как пишет Bloomberg, в случае чрезвычайной ситуации финны должны быть готовы к длительным отключениям электроэнергии и водоснабжения, а также к перебоям в работе банковских и интернет-сервисов.

В связи с этим на новоиспеченном сайте представлены сценарии, охватывающие длительные отключения электроэнергии и водоснабжения, перебои телекоммуникаций, экстремальные погодные условия, крупные аварии, а также более продолжительные кризисы, включая пандемии и военные конфликты. Дополнительно он содержит информацию о гибридной войне и методах информационного воздействия.

В то время как Финляндия предоставляет рекомендации гражданам через онлайн-платформу, соседняя Швеция пошла дальше, решив, что электронных инструкций недостаточно, обновила свою брошюру на случай кризиса или войны и начала рассылать ее жителям по домам. Теперь миллионы шведов начнут получать обновленные экземпляры с рекомендациями по подготовке и действиям в таких случаях. Такое решение было принято на фоне ухудшения безопасности, связанного с продолжающимся конфликтом в Украине.

Как передает BBC, по сравнению с версией, выпущенной шесть лет назад, новый буклет стал в два раза толще. Брошюра «В случае кризиса или войны» была обновлена и значительно расширена, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, которое в Швеции связывают с российским вторжением в Украину. В то же время министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Бохлин выразил тревогу по поводу возможного начала войны в Швеции и призвал чиновников ускорить укрепление обороны Стокгольма.

Обе страны, Финляндия и Швеция, долгое время остававшиеся вне военных альянсов, присоединились к НАТО в ответ уже на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

Другие соседние страны также активно предпринимают шаги по подготовке к возможным кризисам.

В Норвегии возобновляется накопление запасов зерна, при этом предпринимаются шаги по созданию дополнительных мощностей для его хранения, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в случае возможных кризисов.

В Дании в этом году и вовсе было создано кризисное министерство, а правительство также порекомендовало гражданам запасаться едой и водой на трое суток. Также разрабатывается финансовая система, при которой с будущего года датчане смогут оплачивать продукты и лекарства картами в течение недели в случае отключения электричества или сбоя интернета.

В Литве предусматривают функционирование супермаркетов даже в случае сбоя связи. На складах крупных компаний уже имеется заранее подготовленный список товаров первой необходимости.

В Польше, в свою очередь, в этом месяце был принят закон, обязывающий местные власти подготовить достаточные запасы продовольствия и воды, в том числе на срок до 72 часов. Этот закон также включает в себя разработку системы эвакуации и строительство убежищ, чтобы обеспечить безопасность граждан в случае кризиса.

Тем временем Германия возобновляет строительство бункеров, запустив национальный план под руководством Федерального ведомства по защите населения. В рамках инициативы разработано мобильное приложение с геолокацией, которое поможет гражданам быстро ориентироваться в случае чрезвычайной ситуации.

Собственно, и в самой России стартовало серийное производство мобильных укрытий, предназначенных для защиты от ядерных взрывов, химических угроз и природных катастроф.