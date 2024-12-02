Грузия пережила еще одну тяжелую ночь. Почти неделю каждый вечер жители собираются на проспекте Руставели в центре Тбилиси, чтобы выразить несогласие с решением властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По оценке Visioner, 1 декабря на митинг вышли около 200 000 человек.

Для разгона протестующих власти задействовали спецназ. Они распыляют в толпу перцовые баллончики, слезоточивый газ, используют водометы, дубинки, стреляют в граждан резиновыми (каучуковыми) пулями и применяют физическую силу.

Митингующие строят баррикады, забрасывают силовиков яйцами, камнями и направляют в стражей порядка петарды. Есть и особенное ноу-хау — «пулемет» из фейерверков. Предположительно, конструкция представляет самодельный миниган для запуска римских свечей. В Сети шутят, что такими темпами к Новому году в стране не останется пиротехники.

Как заявили в МВД Грузии, всего за четыре дня протестов были задержаны 224 человека. Среди них — лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе. Во время митинга журналистка Rustavi 2 Тамта Читишвили получила ранение ноги, также пострадал оператор телеканала. Всего в результате акций пострадали 113 полицейских.

Применение силы против участников акций негативно отразится на и без того непростых отношениях Грузии с западными странами. Эстония, Латвия и Литва введут санкции против лиц, причастных к силовому разгону протестующих, заявила глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Некоторые чиновники не поддержали решение грузинских властей и ушли в отставку. На данный момент должности покинули пять послов, а также заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер призвал правительство страны провести прозрачное расследование всех нарушений на парламентских выборах. До тех пор стратегическое партнерство между Вашингтоном и Тбилиси приостановлено.

Быть или не быть

Стремление к сближению с Россией и отказ от курса на интеграцию с Евросоюзом — наиболее проблемные темы «Грузинской мечты», которые неоднократно становились поводом для критики. Учитывая, что прозападный путь поддерживают порядка 70% населения, сложно было представить другую реакцию общества на слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса присоединения к ЕС.

Как известно, аналогичное заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о приостановке процесса ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года и вовсе привело к Майдану в Киеве. Что также наталкивает на размышления о том, может ли такой же сценарий произойти и в Тбилиси.

Политолог Ника Читадзе отмечает, что пока речь о революции и смене власти точно не идет. Люди просят провести повторные выборы под контролем комиссии ЕС. «Перевороты совершаются, когда часть вооруженных сил переходит на сторону митингующих. Сейчас такого нет, и никто военный переворот не планирует. Требования об отставке правительства пока также не звучат», — говорит Читадзе TRT на русском.

При этом, по его словам, в «Грузинской мечте» явно не намерены идти хоть на какие-то уступки. Об этом говорит жесткий характер задержания людей, преследование участников акций и отказ расследовать обвинения в превышении полномочий силовиков.

«Столь жесткое подавление протестов — это демонстрация силы. В «Грузинской мечте» хотят показать, что не пойдут на уступки. Но чем больше людей будут выходить на акции, тем выше шансы отстоять наши права. Я, как гражданин, не желаю для своей страны какой-либо нестабильности. Ее никто не хочет. Но есть такое выражение: против лома нет приема, если нет другого лома. Вот так и здесь», — отмечает собеседник агентства.

Еще во время предвыборной кампании в правящей партии подчеркивали, что сразу после голосования запретят оппозиционные партии. Политика партии сегодня сводится к простому: кто не с нами, тот против нас. «[Оппозиционные партии] в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии», — подчеркнул грузинский премьер, отметив, что партии могут быть признаны незаконными.

Отчасти «Грузинская мечта» этими действиями сама поставила оппозицию в положение, где уличная борьба стала практически вопросом политического выживания. Президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 14 декабря, уже заявила, что намерена занимать эту должность «пока не будет легитимно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня».