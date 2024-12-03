«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке разразится ад», — написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Он также пригрозил, что «ответственные пострадают сильнее».

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сомневаются, что ситуация может измениться только лишь от одного призыва американского президента. «Заложники по-прежнему остаются самой сильной картой в руках у ХАМАС. Сложно представить, что они просто возьмут и по призыву Трампа всех отпустят — это лишит их главного козыря», — отмечает в разговоре с TRT на русском востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

Вместе с тем регион, который Трамп обещает превратить в «ад», уже целый год переживает гуманитарную катастрофу. С 7 октября прошлого года количество убитых мирных жителей в Газе превысило 40 тыс., более 100 тыс. человек получили ранения. Люди погибают не только в результате прямых авиаударов, но и от нехватки воды, еды и лекарств, гибнут в давке под колесами грузовиков с гуманитарной помощью.

Что может предпринять Трамп, чтобы выполнить свое обещание и еще больше ухудшить жизнь людей, сказать сложно. За год США уже потратили на помощь Израилю рекордную сумму в 17,9 млрд долларов, посчитали в Associated Press. Значительную часть поставленного США оружия составляли боеприпасы — от артиллерийских снарядов до 2000-фунтовых противобункерных ракет и высокоточных управляемых бомб.

К тому же конфликт на Ближнем Востоке был одним из приоритетов внешней политики уходящего с поста президента США Джо Байдена. Однако больших подвижек в вопросе возвращения израильтян добиться не удалось.

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«Джо Байден сделал далеко не все, что мог, для поддержки Израиля. Во многом это было вызвано внутриполитической борьбой в США и необходимостью заручиться поддержкой сочувствующего мирным палестинцам электората. Действующий президент был вынужден балансировать между союзническими обязательствами Вашингтона перед Израилем и запросом общественности на прекращение боевых действий», — говорит TRT на русском американист Алексей Забродин.

Перед Трампом такой дилеммы не стоит, продолжает собеседник агентства. Республиканцы, как и их ядерный электорат, в принципе считаются более последовательными сторонниками максимальной поддержки Израиля и не скованы столь же жесткой необходимостью балансировать в этом вопросе в борьбе за голоса избирателей. «Поэтому как минимум оказать Израилю большую военную поддержку Трамп вполне может», — предположил он.

Востоковед Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском отмечает, что главные дискуссии ведутся вокруг так называемого «первого дня после войны». В числе одного из вариантов в СМИ называлось предоставление ХАМАС свободного выезда из Газы в обмен на освобождение израильтян. Однако, по словам эксперта, для лидеров движения такой сценарий станет поражением — никто не может дать гарантии, что спустя время их не начнут постепенно устранять.

Есть вариант, продвигаемый Россией и Китаем, — это межпалестинское примирение. Тем самым бы ХАМАС пошел на признание Израиля. А сами члены движения были интегрированы в Организацию освобождения Палестины (ООП).

«Но тут проблема в том, что ХАМАС может на это не пойти, — говорит Онтиков. — По такой логике разрушения и гибель людей, которые произошли в результате израильских бомбардировок, будут напрасными. А признав право Тель-Авива на существование, они к тому же могут растерять базу своих сторонников. Второй момент касается ООП, для которой это решение не будет легким, учитывая раскол между ХАМАС и ФАТХ».

По факту пропалестинское движение сопротивления устроил бы один рецепт — это вывод израильских войск из сектора Газа, прекращение насилия и, например, поставка товаров для восстановления региона: «Но главное — это сохранение власти за ХАМАС. А на это уже никогда не пойдет Израиль. Так что пока степень противоречий, конечно, зашкаливает».

Пока единственный сценарий, которым пользуются в Тель-Авиве, — это силовое воздействие на сектор Газа, продолжает собеседник агентства. Там надеются на то, что непрекращающиеся бомбардировки позволят решить их проблему с ХАМАС и вернуть заложников. Но по факту прошел год, а воз и ныне там.