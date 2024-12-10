С момента начала сирийского конфликта в 2011 году были задокументированы многочисленные случаи жестокости правительственных войск Сирии. Эти случаи включали неизбирательные обстрелы жилых районов и разрушение больниц. Часто использовалось оружие, наносящее максимальный ущерб, такое как зажигательные заряды и запрещенные кассетные боеприпасы. Асад жестоко подавил народное восстание, что привело к началу полномасштабной гражданской войны, в ходе которой погибли сотни тысяч людей. Также тысячи протестующих были задержаны в ходе «арабской весны». Все эти годы режим удерживал сирийское общество в подчинении и страхе.

И вот, спустя почти 54 года династического правления семьи Асадов, режим пал: оппозиционные силы освободили Дамаск, завершив эпоху, которая унесла жизни тысяч людей. На фоне происходящего сам президент Сирии Башар Асад бежал из страны.

Освобождение заключенных, включая политических, и узников совести стало одним из наиболее символичных событий последних дней сирийской эпопеи. С крахом диктатуры Асада рушатся и те репрессивные механизмы, которые десятилетиями олицетворяли власть семьи Асадов — режим, утвердивший свое существование на подавлении инакомыслия и массовых репрессиях своих граждан.

Особенно ярко этот переломный момент проявился в освобождении узников из зловещей тюрьмы «Седная», расположенной всего в 30 километрах от Дамаска, — объекте, ставшем символом репрессивной системы. На протяжении десятилетий это учреждение, находящееся под контролем военных, являлось символом самого худшего в политической структуре режима — бесчеловечности, беззакония и систематической жестокости. С начала сирийского конфликта тюрьма превратилась в пункт назначения для десятков тысяч гражданских и оппозиционеров, осмелившихся бросить вызов диктатуре.

Сирийское правительство десятилетиями использовало пытки и насильственные исчезновения для подавления инакомыслия. Еще в 1987 году Amnesty International задокументировала применение 35 методов пыток в сирийских тюрьмах. Однако после 2011 года масштабы этих преступлений резко возросли.

По данным организации, военная тюрьма «Седная» состоит из двух центров заключения, в которых могут содержаться от 10 000 до 20 000 человек — в «красном здании» большинство заключенных — гражданские лица, в «белом здании» — офицеры и солдаты сирийской армии, которые также были арестованы с 2011 года.

В докладе Amnesty за 2017 год под названием «Человеческая бойня» раскрыта ужасающая картина преступлений сирийских властей при президенте Башаре Асаде. В частности, речь идет о массовых убийствах, пытках и казнях в военной тюрьме «Седная». Эти действия, направленные на уничтожение задержанных, квалифицируются как преступления против человечности.

Организация также зафиксировала массовые казни путем повешения. Заключенные, большинство из которых — мирные граждане, проходили через фиктивные «судебные разбирательства», длившиеся всего 1–3 минуты, после чего их приговаривали к смерти. В день казни жертв жестоко избивали, сообщали о якобы предстоящем переводе в гражданскую тюрьму, а затем перевозили в подвал белого здания, где и осуществлялось повешение. Процесс казни был максимально бесчеловечным: заключенные оставались с завязанными глазами, не зная, что их ждет, до момента, когда им на шеи надевали петли.

Все это тщательно скрывалось от большинства — об этом знали только непосредственные участники и высокопоставленные представители сирийского руководства.

В рамках расследования Amnesty опросила 84 человека, включая бывших заключенных, сотрудников тюрьмы, сирийских судей, адвокатов, медиков и членов семей задержанных. Среди ключевых свидетельств — показания 31 человека, пережившего ад «Седная», и четырех бывших охранников.

Пытки в «Седная», как и во многих других местах содержания, применялись не только для получения информации, но и как средство подавления и унижения. Заключенные подвергались изощренным издевательствам, жестоким избиениям, голоду и полному отсутствию медицинской помощи. Для многих смерть становилась единственным выходом из этого кошмара.

Согласно правозащитным организациям, с 2011 года не менее 100 000 человек стали жертвами насильственных исчезновений или погибли в сирийских тюрьмах. Выжившие утверждают, что даже посещения родственников приносили не облегчение, а становились дополнительным источником страха и морального давления.

Свобода

Моменты освобождения из «Седная» стали вирусными в социальных сетях: десятки узников, вырывающихся из стен тюрьмы, были живыми воплощениями истории огромных страданий.

Достоверные видеоматериалы из Дамаска демонстрируют, как десятки мужчин, женщин и детей содержатся в камерах, при этом повстанцы открывают двери и успокаивают их, говоря, что им нечего бояться. Есть кадры, на которых семья встречает своего освобожденного сына в Дамаске, и голос пожилой матери прерывается от волнения, когда она обнимает его спустя более десяти лет разлуки. Также была найдена женщина, арестованная в 2009 году за публикацию в блоге, в котором она критиковала государственную коррупцию. Другой мужчина, которого удалось опознать, по словам его семьи, был студентом-медиком в тот момент, когда он исчез 13 лет назад в возрасте 20 лет.

В сети также появились кадры, на которорых запечатлен ребенок-заключенный, находившийся в тюрьме вместе с матерью. На фоне освобождения слышен голос, уверяющий их: «Асад пал. Не бойтесь».

Видео, опубликованное Reuters, также показывают, как оппозиционные силы освобождают заключенных из тюрьмы: стреляя по замкам, они взламывают ворота и открывают камеры, откуда с радостью выбегают заключенные.

По данным Guardian, среди тех, кто был освобожден, оказался пилот, отказавшийся бомбить город Хаму во время восстания против Хафеза Асада в 1980-х годах и проведший в заключении 43 года.

Некоторые заключенные, оказавшись на свободе, сталкивались с глубоким чувством дезориентации и отчуждения от окружающего мира, не в силах понять или принять происходящее вокруг.

Согласно отчету за 2022 год «Ассоциации заключенных и пропавших без вести в тюрьме «Седная» (ADMSP)», которая была создана в 2017 году коалицией выживших, пострадавших и членов их семей, заведение фактически превратилось в лагерь смерти после начала гражданской войны.

Таким образом, на протяжении всех этих лет было собрано множество свидетельств, насчитывающих сотни историй, рассказывающих о жестоких испытаниях, с которыми сталкивались люди. Помимо этого, различные правозащитные организации не раз выступали от лица заключенных, давая огласку их трагическим историям и обращая внимание общества на их страдания.

Новая Сирия

Освобождение узников из мест заключения — это также мощный политический сигнал. Открытие тюрем и освобождение их обитателей является не просто падение авторитарного режима. Это демонтаж самой системы подавления, на которой строилась власть семьи Асадов. Вместе с тюремными дверями, открывшимися для узников, рухнули оковы, сковывавшие свободу сирийского народа.

В Amnesty International отметили, что освобождение узников из тюрем, в том числе из «Седная», дает семьям насильственно исчезнувших надежду узнать судьбу своих близких. Организация подчеркнула важность сохранения тюремных записей и другой документации как критически важного источника доказательств для привлечения виновных к ответственности за преступления против человечности.

Сейчас на повестке дня — будущее Сирии, ее путь к национальному примирению и построению нового общественного порядка. Удастся ли стране преодолеть наследие репрессий и построить систему, основанную на законности, прозрачности и уважении прав человека, станет ключевым вопросом ее послевоенного возрождения.