Сам военный конфликт, начавшийся через несколько лет после провозглашения независимости Чеченской Республики Ичкерия, имел разрушительные последствия как для самой Чечни, так и для Российской Федерации в целом. Города, в том числе Грозный, были почти полностью разрушены.

В 1991 году, на фоне ослабления центральной власти в СССР, генерал ВВС СССР Джохар Дудаев возглавил провозглашение независимости Чеченской Республики Ичкерия. В августе того же года, за месяц до провала путча ГКЧП, Чечня объявила о выходе из состава Советского Союза, а позднее и о своем суверенитете. Эти шаги не были признаны Москвой. В ответ на это президент России Борис Ельцин объявил чрезвычайное положение в регионе, но попытки мирного урегулирования конфликта успеха не принесли. К началу 1994 года напряжение между федеральной властью и руководством Чечни достигло предела. Власти республики активно вооружались, используя оставшееся советское военное имущество.

11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ, обязывающий федеральные силы действовать в Чеченской Республике. Федеральные войска численностью около 24 000 человек, включая 19 100 военнослужащих и 4 700 сотрудников внутренних войск МВД, вошли в Чечню с целью восстановления конституционного порядка, однако сразу столкнулись с сопротивлением.

Тем временем в Москве начались протесты против войны, организованные известными политиками, включая Егора Гайдара и Григория Явлинского.

К концу декабря федеральные войска перешли к активным действиям: начались ракетно-бомбовые удары по Грозному и другим населенным пунктам. 31 декабря 1994 года федеральные силы предприняли штурм Грозного. Они атаковали город с трех направлений: северного, западного и восточного, задействовав около 250 единиц бронетехники. Однако устаревшая тактика, использование неподходящей бронетехники и недостаточная подготовка военнослужащих привели к серьезным потерям. Впоследствии российская армия была вынуждена пересмотреть тактику и командование.

Уже в январе следующего года федеральные силы захватили бывшее здание республиканского комитета КПСС, использовавшееся как резиденция Джохара Дудаева. К этому моменту под их контролем находилась большая часть города Грозный.

В начале весны последние отряды под командованием Шамиля Басаева покинули столицу. Город оказался полностью под контролем федеральных войск, после чего Борис Ельцин объявил мораторий на боевые действия. Однако уже в мае Москва снова перешла в наступление.

По данным международных правозащитных организаций, в начале лета произошли масштабные зачистки, в том числе в селе Самашки, где федеральные силы убили как минимум 100 мирных жителей, что вызвало бурную критику.

К середине лета федеральные власти начали переговоры с командующими чеченской стороны. Было принято решение о выводе войск из Чечни, обмене пленными, разоружении и проведении выборов. Однако все достигнутые договоренности впоследствии были нарушены.

21 апреля 1996 года в результате ракетного удара был убит Джохар Дудаев, лидер Чечни, ставший символом независимости республики. Его смерть стала важным поворотным моментом в конфликте, так как он был не только политическим, но и военным лидером сопротивления.

Убийство Дудаева не только значительно ослабило чеченское движение, но также привело к эскалации насилия и новым разрушениям, став еще одной трагической вехой в ходе Чеченской войны.

После гибели Дудаева его место занял Зелимхан Яндарбиев, который стал новым лидером Чечни. Яндарбиев был одним из ключевых фигур в чеченском движении за независимость и продолжил борьбу за суверенитет республики. Он возглавил Чеченскую Республику Ичкерия в условиях обострившейся военной ситуации и внутренней политической борьбы.

После переизбрания Ельцина в июле возобновились удары российской артиллерии и авиации. Чеченские силы начали операцию, в ходе которой нанесли большие потери федеральным войскам. Тогда генерал Александр Лебедь начал переговоры с Асланом Масхадовым.

31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения между представителями Российской Федерации и Чечни. Документ предусматривал прекращение боевых действий, вывод федеральных войск и отложение решения о статусе республики до 2001 года. Эти договоренности фактически закрепили независимость Чечни на ближайшие годы, но конфликт остался нерешенным вплоть до событий Второй российско-чеченской войны. В России она носила официальное название контртеррористической операции, которая официально завершилась 16 апреля 2009 года установлением полного контроля силовых структур РФ над территорией Чеченской Республики.

Война привела к огромным человеческим потерям. Потери среди жителей Чечни и мирного населения остаются спорным вопросом. В ходе почти двух лет боевых действий, по разным оценкам, жертвами боевых действий стали от 30 до 100 тыс. мирных жителей. Также, по официальным данным, погибли около четырех тысяч российских военнослужащих и до двух тысяч сотрудников МВД.

Конфликт серьезно повлиял на инфраструктуру региона, оставив после себя разрушенные города и селения, а также усугубил социальные и экономические проблемы. Он значительно обострил общественно-политическую ситуацию в России, став причиной разделения общества.