В 2010 году 10 тыс. биткоинов оценивались всего лишь в $40-50 — тогда американец Ласло Хейниц заказал на них две пиццы Papa John's. Это считается первой реальной покупкой, сделанной с помощью экспериментальной цифровой валюты. Сегодня стоимость этих монет превысила бы $1 млн.

Истории, когда человек или даже целое государство переходят в разряд несостоявшихся криптомиллионеров, случаются и сегодня. В сентябре бразильский YouTube-блогер потерял около $60 тыс. после того, как случайно показал свои сид-фразы во время стрима. А власти Германии в июле этого года распродали 50 тыс. конфискованных биткоинов по цене $53 тыс. Из-за спешки немецкое правительство недополучило $2,7 млрд.

До начала осени с крипторынка практически не поступало новостей. Затишье особенно контрастировало с потрясениями 2022 года, когда сообщения о курсе цифровых валют больше напоминали боевые сводки. Каждый день BTC терял в цене, переступал психологические отметки и в итоге рухнул ниже $16 тыс. Причиной стал крах второй по величине биржи FTX. Ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество.

Взлет начался после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В своей предвыборной речи он пообещал превратить Америку в «криптостолицу планеты», а также объявил о намерении создать государственный стратегический резерв биткоинов. В случае принятия закона, безусловно, доверие к цифровым активам будет расти.

Только этих заявлений оказалось достаточно для поступательного роста биткоина, говорит TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев: «Этот тренд продлится как минимум до вступления Трампа в должность во второй половине января. В дальнейшем валюту ждет либо очередной ценовой скачок, если соответствующие законы будут представлены конгрессменам на рассмотрение и приняты. Либо падение, если новая администрация будет тянуть с выполнением этой части обещаний».

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что крипта — очень волатильный актив, у которого нет предела роста. Поэтому вполне возможно, что монета дойдет до $200 тыс., а может и выше. Но и в обратную сторону эти вероятности также работают.

«Уже в ближайшие дни биткоин может двигаться к отметке $112 000, а в январе 2025 — брать высоту в $130 000, — говорит TRT на русском финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Предела стоимости, по сути, не существует. Теоретически биткоин может достигнуть $500 000, если крупнейшие технологические компании начнут массово инвестировать в актив. Ключевую роль играет растущее признание криптовалюты как легитимного инструмента сохранения стоимости».

Будущие перспективы

Биткоин также называют «цифровым золотом». Такое определение появилось по нескольким причинам. Во-первых, многие рассматривают актив в качестве защитного механизма от рыночных стрессов. А во-вторых, в обращении будет только 21 млн BTC, то есть количество того и другого ограничено.

«На данный момент биткоин уступает золоту в статусе защитного актива из-за высокой волатильности. Однако тренд меняется. С развитием инфраструктуры, появлением регулируемых финансовых продуктов и растущей институционализацией криптовалюта становится более привлекательной для консервативных инвесторов. Важную роль играет также молодое поколение инвесторов, которое более лояльно к цифровым активам», — говорит TRT на русском финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В СМИ обсуждаются и более глобальные перспективы. В условиях, когда Запад ведет агрессивную санкционную политику, все больше стран задумываются о создании валюты, альтернативной доллару и евро. И первым делом многие вспоминают о биткоине. Однако шансы того, что BTC действительно заменит традиционные деньги, чрезвычайно низки. Центральные банки не заинтересованы в полной децентрализации финансовой системы, поясняет Антонов.

«Технические ограничения биткоина — низкая скорость транзакций и высокие комиссии — делают его неэффективным для повседневных расчетов. Для международной торговли более перспективными выглядят стейблкоины, обеспечивающие стабильность курса. Для стран под санкциями криптовалюты могут стать альтернативой традиционным расчетным системам. Но маловероятно, что биткоин станет универсальной валютой. Скорее всего, он останется инвестиционным активом с высоким потенциалом роста», — считает собеседник агентства.

Цифровые активы прочно вошли в нашу жизнь. Если десять лет назад о них знали единицы, то сегодня создатели крипты встречаются с первыми лицами государств, а президент Сальвадора Найиб Букеле и вовсе сделал биткоин официальным платежным средством в стране. Эксперты, опрошенные TRT, также отмечают, что инвестиции в BTC до сих пор остаются крайне привлекательными. Ключевой момент: начинать лучше с малого и осознанно.

«Минимальный вход в BTC составляет $10, что полностью развенчивает распространенный миф о необходимости покупки целого биткоина, — говорит Антонов. — Это означает, что каждый может стать частью криптовалютного рынка, независимо от размера начальных инвестиций. И помните, что это не лотерея, а серьезный финансовый инструмент, требующий знаний, терпения и стратегического мышления. Без терпения и дисциплины сотни процентов не заработать».