Успеть к 2035 году

«По оценкам Минобороны, по состоянию на середину 2024 года у КНР было более 600 действующих ядерных боеголовок. Министерство обороны прогнозирует, что к 2030 году у Китая, вероятно, будет более 1000 действующих ядерных боеголовок, и он продолжит наращивать свои силы по крайней мере до 2035 года», — говорится в ежегодном докладе Пентагона о боевой мощи КНР (China Power report).

Такие публикации Минобороны США представляет Конгрессу ежегодно с 2000 года. Первые доклады были довольно сдержанными, однако нынешние — все более тревожные, особенно в той части, которая посвящена ядерному потенциалу Китая.

В прошлом году сообщалось, что КНР располагает более чем 500 ядерными боеголовками. При этом в публикации подчеркивается, что Пекин «разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые значительно улучшат его ядерные ракетные силы и потребуют увеличения производства ядерных боеголовок».

Речь идет о развитии Китаем своей ядерной триады — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок, а в перспективе и ракет для бомбардировщиков, которые Пекин собирается развивать как минимум до 2035 года.

Согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Москва и Вашингтон могут иметь до 1550 развернутых ядерных боезарядов на трех видах носителей. В Пентагоне уверены: Пекин стремится к усилению стратегической конкуренции между Китаем и США.

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер посетовал, что КНР «наращивает ядерные силы с масштабом и темпами, невиданными со времен гонки вооружений между США и СССР». Он добавил, что китайские власти в свою очередь не публикуют данные о ядерном потенциале страны и держат в тайне, к каким показателям стремятся.

Однако Файнер уверен, что подобная политика «безответственная» и Китай уже достиг уровня, который кардинально изменил стратегическую обстановку. Он потребовал более активного взаимодействия и обсуждения между мировыми ядерными державами. Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности добавил, что КНР «занимает лидирующую строчку в списке стран», от которых, как считают в Вашингтоне, «исходят наибольшие риски в ядерной сфере».

Вышли на второе место

Американский чиновник дал ясно понять, что если государства, которых США считают своими противниками, не начнут обсуждать с Вашингтоном возможности снижения ядерных рисков, то Соединенные Штаты могут начать наращивать собственные ядерные силы. Речь идет в первую очередь о Китае, РФ и КНДР.

До этого американские власти не раз предлагали китайским коллегам начать переговоры по контролю над вооружениями и снижению ядерных рисков. В ноябре прошлого года состоялся один раунд консультаций, продолжать диалог Пекин отказался, сославшись на то, что американцы поставляют оружие Тайваню. В китайском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что возобновление переговоров зависит от того, насколько США будут уважать интересы КНР.

Китай, как и РФ, отказывается от диалога с США в области контроля над вооружениями. Поводом для этого страны называют отсутствие желания у Вашингтона учитывать интересы стран.

Накануне стало известно, что Вашингтон решил продать еще больше вооружения Тайбэю, ответ из китайского МИД последовал незамедлительно.

По сведениям Пентагона, Пекин тратит на оборонные нужды на 40-90% больше, чем указано в бюджете, который обнародуют китайские власти, примерно $330–450 млрд. Это означает, что КНР занимает второе место в мире после Соединенных Штатов по оборонным расходам.

В целом военно-морские силы НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и так считаются крупнейшими в мире. Помимо этого, Пекин, как полагают в США, стал лидером по развитию гиперзвукового оружия в мире, помимо этого, Китай активно использует в военном деле квантовые, кибер- и биотехнологии, а также искусственный интеллект.

Включились в гонку вооружений

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что хотя Пекин и не распространяется публично об усилении своей военной мощи, одной из стратегических целей страны до 2027 года является усиление системы стратегического сдерживания.

По его словам, в настоящее время морской и воздушный компоненты ядерной триады КНР значительно отстают от американских и российских, однако Китай их довольно активно развивает.

Генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления Александр Агеев считает, что к 2030 году КНР станет третьей ядерной сверхдержавой. В частности, по его мнению, это выражается в количестве боеголовок, число которых к 2030 году, если не раньше, превысит 1000-1200 штук.

«Китайские власти, наблюдая трансформацию миропорядка и разрушение существующих систем региональной безопасности, осознали необходимость вкладываться не только в улучшение экономических показателей страны, но и военной силы, повышение ее значимости во всей палитре возможностей безопасности», — пояснил он.

В самом Китае заявления Пентагона об увеличении своей военной мощи опровергать не стали. Однако не согласились с тем, что ее рост может представлять угрозу для кого-либо. Как заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, доклад Минобороны США «наполнен предвзятостью» и лишь раздувает опасения о «китайской угрозе». Дипломат считает, что США идут на это «для сохранения своей военной гегемонии».

В Пекине также призвали Вашингтон «отказаться от гегемонистского образа мышления и менталитета холодной войны».

Василий Кашин добавил, что в последние годы китайцы сильно опередили по темпам строительства военного флота, например, китайский ВМФ уже превышает американские ВМС по численности кораблей. По его словам, КНР уступает США по авианосцам и атомным подлодкам, но превосходит по многим другим параметрам. «В год он вводит в состав флота боевых кораблей суммарным водоизмещением вдвое больше, чем у ВМС США», — резюмировал китаист.