Подвешенные ожидания

Удары по России ракетами ATACMS, а по Украине — «Орешником», сотни тысяч убитых и раненых, продвижение войск РФ в ряде украинских областей и переход под контроль ВСУ Курской области, — в такой реальности провели очередной год жители России и Украины.

2024-й стал годом, когда война перекинулась на территорию РФ. Прямым следствием так называемой «СВО» стала экологическая катастрофа в Анапе — после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 3700 т мазута оказалось в море. Ситуация катастрофическая. Волонтеры, бросившие все силы на снижение негативного влияния, обвиняют власти в бездействии.

Еще один «трагичный инцидент», как его назвал президент РФ Владимир Путин, связан с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Предварительная причина катастрофы — лайнер сбила российская система ПВО. Благодаря профессионализму пилотов выжили 29 пассажиров. Погибли 38 человек. Трагедия показала: безопасность во время войны — иллюзия. Авиакомпании стали массово отказываться заходить в воздушное пространство России.

Для Украины 2024-й знаменуется ухудшением военной ситуации. Это связано с паузой в поставках военной помощи США в начале года. Прослеживалась также проблема, связанная с мобилизацией и тактикой действий вооруженных сил. Но есть и позитивные моменты для Киева, например, начало массового производства собственных БПЛА.

«У Москвы есть преимущество в ракетах, но украинские БПЛА могут наносить точные и эффективные удары по военным целям и арсеналам противника. Также важно, что партнеры признали право Киева защищать себя через удары по территории РФ», — отметил в разговоре с TRT на русском политолог Владимир Фесенко.

Несмотря на ужесточение боевых действий, красной нитью через весь год шла тема возможных переговоров. Это и глобальный мирный саммит, организованный Украиной. И, конечно, ожидания от прихода к власти президента США Дональда Трампа. Но это можно скорее назвать суетой — планов или подвижек в этом направлении нет.

«Отмечу также специфическую тенденцию внутри Украины, — говорит Фесенко. — В стране есть лагерь сторонников переговоров и даже мира любой ценой. И есть противоположный лагерь — противники любых переговоров и договоренностей с Россией. Это новая ситуация. Внутренняя дискуссия будет влиять на украинские власти и процессы внутри страны в будущем году». Рассчитывать на завершение войны в 2025 году не приходится, отмечает эксперт. Наиболее вероятный сценарий: переговоры и боевые действия одновременно.

Кровавый 2024 год

Для Ближнего Востока 2024-й стал годом конфликтов, массовых убийств и политической турбулентности. Среди наиболее значимых событий — атаки хуситов в Красном море, обмены ударами между Израилем и Ираном, война Тель-Авива с ХАМАС и «Хезболлой», смерть иранского президента и новые выборы в стране.

Позитивной новостью в цепочке этих событий можно считать свержение правительства Башара Асада в Сирии. Начавшаяся 15 лет назад «арабская весна» этой зимой фактически завершилась — повстанцы маршем прошли от Идлиба до Дамаска и свергли авторитарного правителя. Новым лидером стал возглавивший наступление Ахмед аш-Шара. Однако назвать страну безопасной по-прежнему нельзя: боевые действия между различными группировками не останавливаются, гражданская война продолжается.

Еще одна тема года — всплеск напряженности между еврейским государством и Ираном. Израильское военные убили двух важных для Тегерана людей: бригадного генерала Мохаммада Реза Захеди и генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу. Тегеран дважды отправлял в сторону Тель-Авива баллистические ракеты и получал ответные удары. Но на этом все и затихло, в большей степени благодаря нежеланию Ирана идти на прямое боевое столкновение с давним противником.

Именно Израиль можно назвать главным дестабилизирующим регион элементом в 2024-м. Весь год палестинцы массово умирали в результате прямых авиаударов, от нехватки медикаментов, воды и голода. Число жертв уже превысило 45 тысяч человек. МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху за преступления против человечности. Это, конечно, важно. Но практического эффекта не принесло — останавливать агрессию он не планирует.

В каждом из указанных конфликтов есть свои тактические интересы, внешние игроки и столкновения различных интересов. Однако катализатором, который запустил цепочку событий уходящего года, стал октябрь 2023 года, когда в ответ на нападение ХАМАС на Израиль Тель-Авив начал операцию в Газе.

«На Ближнем Востоке идет перманентный процесс брожения, пламя конфликтов может немного затухать, но оно никогда не гаснет полностью, — поделился с TRT востоковед Андрей Онтиков. — Корнем проблем остается неурегулированность израильско-палестинского конфликта. Эта точка напряженности порождает конфликты в других частях региона, способствует росту экстремизма, терроризма. Без его урегулирования говорить о каком-то прочном мире на Ближнем Востоке будет довольно тяжело».

Неутешительные прогнозы

Уходящий 2024-й был годом супервыборов. Голосования разных уровней затронули 4 млрд человек в 80 странах. Неожиданные результаты показала кампания в Словакии, где президентом стал пророссийский президент Петер Пеллегрини. В Германии в будущем году ожидаются досрочные выборы – правительству Олафа Шольца вынесли вотум недоверия.

Также интересная ситуация была в России, где километровые очереди выстраивались за антивоенного кандидата Бориса Надеждина, — что является по сути единственной легальной формой протеста в государстве. И в Грузии — где весь год не стихали митинги против пророссийского правительства.

Но главным событием, безусловно, стало возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Действия американского президента будут оказывать серьезное влияние на международную повестку в 2025 году, убеждены опрошенные TRT на русском эксперты. При этом они сомневаются, что республиканец сможет выполнить свои громкие обещания о «мире во всем мире».

Если говорить о Ближнем Востоке, то, как отмечает Онтиков, основная проблема в том, что Трамп подходит к урегулированию кризиса как бизнесмен. Он считает, что его можно засыпать деньгами и все решится. Но это не так.

«Израильско-палестинский конфликт — не политический, не экономический и даже не территориальный. Этот конфликт религиозный. Прежде всего он крутится вокруг святынь в Иерусалиме. Проблемы беженцев, еврейских поселений, территорий — как ни странно прозвучит, но это косвенные обстоятельства. А сам религиозный конфликт решать крайне сложно, если вообще возможно. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться нестабильной и в 2025, и в 2026, и в последующих годах», — прогнозирует эксперт.

Более того, при Трампе в мире может прибавиться кризисов, также подчеркивает Фесенко: «Например, между США, Израилем и Ираном. Допускаю как начало переговоров, так и усиление напряжения в отношениях между США и Китаем. Трамп может стать инициатором тарифных войн, поскольку он сторонник протекционизма. А это может спровоцировать ответные действия».

По его словам, заявления американского президента по поводу Панамского канала, Гренландии, Канады показывают, что от американского политика можно ждать любых сюрпризов: «Их можно и не воспринять всерьез. Но такие спонтанные и хаотические действия могут дестабилизировать международные отношения».

Так что если делать прогноз на 2025 год, то можно с уверенностью сказать: к уже имеющейся нестабильности, которую вносит Россия своими действиями в Украине, добавятся непредсказуемые факторы Трампа, правых политиков в ЕС, Израиля, Китая и Ирана.