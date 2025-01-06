В российских провоенных пабликах заметно серьезное беспокойство – украинские военные наступают сразу по трем направлениям в Курской области и добиваются тактических успехов. Одни переживают, что ВСУ готовится дойти до Курской АЭС, другие считают, что целью могут стать захват федеральных трасс.

Информацию о наступлении подтверждают и украинские должностные лица. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», — написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Операция в Курской области может стать как началом масштабного наступления, так и отвлекающим маневром. Цель которого — оттянуть российские войска от украинских территорий или же для одновременного наступления ВСУ на других участках России.

Стратегию украинской армии в Курской области TRT на русском обсудил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком:

— Наступление очень важно в преддверии инаугурации Дональда Трампа и возможных переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Американский президент должен осознать, что украинская армия не находится в катастрофическом состоянии и способна проводить успешные наступательные операции на территории РФ.

Если говорить о том, какими силами может вестись это контрнаступление, то напомню о 14 бригадах, которые формировались в стране на протяжении всего года. Безусловно, достоверной информации нет, но могу предположить, что какая-то часть этих сил может быть задействована. Атаковать меньшими усилиями — это было бы скорее мелким комариным укусом.

— Является ли атака в Курской области контрнаступлением? Какие у нее могут быть цели?

— Наступление, которое сейчас происходит в масштабах трех поселков, назвать грандиозным ни одна сторона не может. Так что очевидно, что ответ на этот вопрос отрицательный.

Другое дело, что атака может быть отвлекающим маневром от настоящей операции, которая готовится где-то в другом месте. Например, в Белгородской или в Харьковской области Украины. Картина станет более ясной в течение нескольких дней.

Также наступление в Курской области сковывает наступательный потенциал России на востоке Украины. Российские войска стоят буквально в семи километрах от Днепропетровской области. ВСУ могут пытаться лишить противника резервов и боевого потенциала для наступления по этому направлению.

Отмечу, что Днепропетровская область имеет важное значение. Во-первых, это первая новая область, где могут начаться бои. Во-вторых, это родина президента Украины Владимир Зеленского. Захват даже пары километров этих территорий воодушевит российские войска и самого Путина (президента РФ. — прим. ред).

Контрнаступление Украины и перенос боевых действий на территорию России будет иметь не только стратегическое, но важное дипломатическое значение. Прежде всего, это станет свидетельством, что Москва не так сильна, как кому-то может казаться. Напомню о том, что совсем недавно Кремль потерпел глобальное катастрофическое поражение в Сирии. Все это усиливает напряжение уже внутри самой России.