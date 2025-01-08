Зангезурский коридор — транспортный маршрут длиной около 40 км, который должен пройти через территорию Армении и связать Нахчыван с остальной частью Азербайджана. Сегодня азербайджанцы имеют доступ к эксклаву либо по воздуху, либо через Иран.

Эти маршруты нельзя назвать удобными. Билеты на самолет только в одну сторону начинаются от $35, а второй вариант подходит скорее жителям приграничных территорий. Вопрос разблокировки коридора — один из главных в мирных переговорах с Арменией.

Ереван выступает против строительства. Там считают, что даже само слово «коридор» предполагает передачу будущей дороги под полный контроль Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что решение не подразумевает никаких территориальных претензий, но премьер-министр Армении Никол Пашинян непреклонен. В это же время он продвигает собственный проект «Перекресток мира», который многие эксперты оценили как нереализуемый.

«Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил азербайджанский лидер. Он также напомнил армянскому руководству, что Баку им не враг: «Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. Они не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном».

Споры между Азербайджаном и Арменией осложняет фактор Ирана. Тегеран в этом вопросе активно выступает на стороне последней и позволяет даже ряд оскорбительных заявлений в адрес азербайджанского народа и руководства страны.

Дошло до того, что на прошлой неделе слова, высказанные имамом-джума Ардебиля Сейедом Хасаном Амели, привели к дипломатическому скандалу. Азербайджан вызвал в МИД временного поверенного в делах посольства Ирана в стране Сейеда Джафара Агайи Марьяна, потребовав прекратить провокации в свой адрес.

О важности строительства Зангезурского коридора и взаимоотношениях между Баку и Тегераном TRT на русском поговорил с политологом Ильгаром Велизаде:

— История знала и куда худшие времена во взаимоотношениях Ирана и Азербайджана. Впоследствии интересы двух стран возобладали, и сегодня отношения носят более-менее устойчивый характер. Баку всегда отделял экономику от политики.

Что касается Зангезурского транспортного коридора, то он имеет стратегическое значение и для Ирана, и для Азербайджана. Его реализация не зависит от конкретной политической конъюнктуры. Но политический фон так или иначе влияет на процессы, которые происходят в регионе.

— Какая судьба ждет Зангезурский коридор?

— Это геостратегический проект, в котором заинтересованы не только Азербайджан и Турция, но и целый ряд других государств. От маленькой Армении в вопросе его реализации будет мало что зависеть. В конечном итоге возобладают интересы крупных игроков, которым Ереван не сможет противостоять.

Их попытка озвучить проект под названием «Перекресток мира» — это лишь желание встроиться в глобальные процессы и систему транспортных коммуникаций в регионе. Армения пытается выторговать для себя благоприятные условия, но, как показывает практика, рано или поздно им придется принять существующие реалии. Причем даже если это окажется не в их интересах.

Напомню, что за несколько месяцев до Второй Карабахской войны руководство Армении говорило о том, что Карабах — это их территория и точка. А затем они приняли территориальную целостность Азербайджана. В случае с Зангезурским коридором я бы им также посоветовал не делать таких громких и высокопарных заявлений, чтобы потом не приходилось краснеть.

— Возможно ли обострение в азербайджано-иранских отношениях?

— Иран также вынужден принимать геополитические реалии. А они таковы: сильный Азербайджан, сильная Турция и мощный азербайджано-турецкий тандем. Тегерану нечего этому противопоставить. Война или военные действия с Баку — абсолютно исключены. Голова у них сейчас явно болит о другом.

Если говорить о случае с оскорблениями в адрес Баку. То их высказал даже не помощник Хаменеи, а какой-то десятый человек — представитель высшего духовного руководителя провинции. Но он должен знать свое место, и президент Азербайджана Ильхам Алиев ему на это место указал. Потому что выносить какие-то суждения относительно политики соседнего государства — не уровень этого священнослужителя.

Здесь иранское политическое руководство должно объективно воспринимать реальность и осаждать некоторых из своих рьяных деятелей, которые из местечковых интересов подставляют свою же собственную страну и его политическое руководство.