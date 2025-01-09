У избранного президента США Дональда Трампа проснулись территориальные амбиции. На протяжение последнего месяца он рассказывает о своем желании взять под контроль Гренландию и Панамский канал, а если повезет, то еще и Канаду.

Причины для изменения границ государства в каждом случае разные. Гренландия внезапно оказалась вопросом национальной безопасности США. Плата за проход американских судов по Панамскому каналу, по мнению бизнесмена, слишком завышена. А что касается Канады, то Трамп убежден: «Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом».

Чтобы добиться желаемого, в ход идут не только политические заявления, но и неприкрытый троллинг. Трамп публикует провокационные картинки, на которых Канада и США окрашены в цвета американского флага. А ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо стал называть «губернатором Великого штата Канада».

Бизнесмен не готов применять военную силу, чтобы присоединить Оттаву, но угрожает в случае отказа ввести торговые пошлины в размере 25%. «Канада и США — это действительно было бы нечто. Вы избавитесь от искусственно проведенной границы, это будет гораздо лучше и для национальной безопасности», — перечислил политик преимущества объединения.

Что касается Панамского канала и Гренландии, то им повезло меньше – 47-й президент США не исключает их присоединения силой. «Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, — сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. — Брать на себя такое обязательство (не предпринимать военных действий — прим. ред.) я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать».

Одержимость Трампа Гренландией была заметна и в его предыдущий срок правления. Однако на этот раз она кажется более серьезной. Он даже предложил властям Дании, в составе которой находится гренландская автономия, продать эту территорию Америке.

Это возмутило руководство Гренландии, чье мнение Трамп спросить забыл. «Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — ответил ему премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Аналогичный ответ пришел и от властей Панамы. В МИД страны заявили: «Суверенитет над каналом не подлежит обсуждению. Это необратимое достижение, которое является национальной гордостью».

Абсурдные на первый взгляд территориальные претензии Трампа имеют под собой историческую подоплеку. Отношения между государствами не всегда были дружественными. США уже вторгались в Панаму в 1989. Несколько войн было и с Канадой. Правда, с тех пор прошли столетия — последняя завершилась в 1839 году.

Чего хочет Трамп?

Желание Трампа основано на экономическом превосходстве и намерении обладать еще большим объемом природных ресурсов, отмечает в разговоре с TRT на русском основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова. Если Гренландия и Канада отойдут США, Америка будет контролировать почти половину всех нефтегазовых запасов Арктики.

Советники Трампа уже заявили, что Дания вряд ли сможет защитить остров, подчеркивает эксперт: «Приобретение США Гренландии может стать началом цепной реакции, когда Америка начнет влиять на другие европейские территории и колонии. Трамп, с одной стороны, позиционирует себя как миротворец, но с другой — он готов на все, чтобы сделать страну сильнее. Если договориться о покупке острова не удастся, то не исключаю и военного конфликта».

Вместе с тем президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнёры» Александр Почуев обратил внимание, что в США президентский статус фактически имеют два человека. Первый — Джо Байден, который уже не совсем может быть гарантом исполнения своих слов. А второй — Дональд Трамп, который пока не вступил в должность, а значит, и его слова не могут рассматриваться как официальная позиция.

«Не стоит рассматривать данные заявления как серьезный международный акт. Это в большей степени поствыборные технологии для поддержания имиджа. Потом ему будет сложнее делать подобные заявления. Вряд ли дело дойдет до применения вооружений. Вопрос если и будет урегулирован, то с помощью политических инструментов», — пояснил он TRT на русском.

Если пытаться угадать истинные мотивы Трампа, то можно обратиться к его собственным заявлениям. В ходе предвыборной кампании он многократно повторял, что закончит российско-украинскую войну за 24 часа. Сразу после выборов пообещал, что сделает это когда вступит в должность. А 7 января выразил надежду, что справится с задачей в течение полугода. Это пример того, как следует в действительности воспринимать слова американского президента.

Так что вполне вероятно, что речь идет всего лишь о дипломатии — сначала политик требует невозможного, а затем с кислой миной соглашается на то, чего и хотел изначально. Вся эта история с Канадой, Гренландией и Панамским проливом может закончиться простым введением или отменой тарифов или какой-то не слишком значительной мелочью. Но все в итоге подумают, что легко отделались, и в конечном счете будут даже рады.