Накопились противоречия

Многие страны Евросоюза с тревогой ждут возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он уже успел напугать союзников перспективой новой торговой войны, угрожая поднять торговые тарифы на весь импорт в США с 10 до 20%, а на автомобили — до 100%.

Во время своего первого президентского срока Трамп пугал ультиматумами своих союзников и выходил из международных соглашений, а также развязал полноценную торговую войну с Брюсселем.

Например, в 2018-м он установил тарифы на €6,4 млрд на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран, объяснив это соображениями нацбезопасности. Тогда Евросоюз в ответ ввел 25%-ные пошлины на мотоциклы, апельсиновый сок и виски, а также 50%-ные на обувь, стиральные машины и некоторые виды одежды. Демократическая администрация Джозефа Байдена приостановила действие этих тарифов до марта 2025 года.

Вероятно, угрозу со стороны Трампа в Брюсселе восприняли серьезно, поскольку даже глава Европейского центрального банка Кристин Лагард посоветовала увеличить закупки американских товаров, чтобы «не доводить дело до трансатлантической торговой войны».

Европейская безопасность, неотделимая от НАТО, с приходом Дональда Трампа так или иначе подвергнется изменениям, в частности, это касается финансовой поддержки Вашингтона. Новая администрация не раз давала понять, что хотела бы переложить расходы за европейскую безопасность на европейских членов альянса.

Беспокоит Брюссель и недавнее требование республиканца к странам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП. К слову, сами США платят 3,38%, а 2% ВВП — 23 из 32 стран Североатлантического альянса.

Единстванет

Инициативы Трампа по Украине также вызывают беспокойство ЕС. Среди членов Евросоюза и так нет единства относительно дальнейшей стратегии по Украине. В конце декабря на саммите в Лапландии Швеция, Финляндия, Италия и Греция договорились поддерживать Киев настолько долго, насколько потребуется.

При этом в ЕС считают, что возможные мирные переговоры между Москвой и Киевом, которые планирует инициировать команда Трампа, могут лишь усилить раскол внутри сообщества.

Сам он не раз заявлял, что может в кратчайшие сроки остановить войну, это будет «приоритетом номер один в сфере национальной безопасности». В Евросоюзе занимают другую позицию, опасаясь, что преждевременные мирные переговоры могут «обернуться плохой сделкой для Украины».

Как писали западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в ЕС, с началом дипломатического диалога по Украине внутри Евросоюза «могут появиться голоса, выступающие за восстановление отношений с РФ».

Среди этих стран Венгрия, премьер-министр которой называет президента Владимира Путина «справедливым партнером», а также заявляет, что «внутри Евросоюза есть глубокие расхождения во мнениях относительно того, какой должна быть стратегия Европы в российско-украинской войне». В сотрудничестве с Москвой заинтересован и премьер Словакии Роберт Фицо.

Париж и Берлин, несмотря на свое несогласие, вероятно, будут вынуждены поддержать предложения будущего американского лидера.

Трамп не раз давал понять, что выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине. В Евросоюзе — напротив — призывают срочно нарастить поставки оружия Киеву, в первую очередь средств ПВО, ракет и снарядов. В результате перед Брюсселем встает вопрос: как долго и в каких объемах он готов в одиночку помогать Киеву.

Балтийские страны, активно поддерживающие Украину, признают, что без США Североатлантический альянс не способен бороться с Россией. Оставшись без американской помощи, Евросоюз сможет самостоятельно поддерживать Киев лишь в течение ограниченного периода времени.

Среди лидеров крупных стран ЕС явно благоволят Дональду Трампу итальянский премьер Джорджа Мелони, венгерский премьер Виктор Орбан, а также бывший глава правительства Чехии Андрей Бабиш, которые считают, что пребывание Трампа и республиканцев принесет политические дивиденды правым силам в Европарламенте.

Вынуждены подстраиваться

Подливают масла в огонь и представители команды Трампа. Так, предприниматель Илон Маск, которому прочат высокую должность в будущей администрации, принялся активно комментировать международные события.

После теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком», призвав его немедленно уйти в отставку, а также посоветовал немцам на предстоящих выборах голосовать за ультраправых из «Альтернативы для Германии».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО им. Примакова Дарья Моисеева считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сулит немало военно-политических и экономических сложностей для ЕС.

«Положение усугубляется непредсказуемостью нового хозяина Белого дома. Пока нет ясности, сделают ли эти трудности Европу более сплоченной и единой или же наоборот. Появилась тенденция к повышению зависимости ЕС не только от США, но и от других мировых центров силы и их взаимодействий между собой. Став более заметным актором на международной арене, ЕС стал более зависимым от мегатрендов и, следовательно, возросла его уязвимость», — считает эксперт.

Пока ясно одно: Брюсселю и властям отдельных стран ЕС придется приспосабливаться к новому внешнеполитическому курсу США.

Во время предыдущего президентского срока Трампа европейские страны заключали двусторонние соглашения с американским лидером, не исключено, что они используют такую тактику и сейчас, однако это в свою очередь может привести к подрыву европейского единства.