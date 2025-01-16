Не деньгами, так силой

«Гренландия — невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», — сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп.

Он уже пытался купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать — как и 80 лет назад, когда предложение делал американский лидер Гарри Трумэн. В этот раз Трамп не исключает как покупки острова за 1,7 трлн долларов, так и применения военной силы для контроля над Гренландией.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США тем временем уже разработали законопроект, позволяющий Трампу приступить к переговорам с Данией о покупке Гренландии в первую же минуту своего второго срока 20 января.

Пока проект под названием «Сделаем Гренландию снова великой» еще не заручился достаточной поддержкой законодателей, но это может произойти в ближайшее время.

Власти Дании отвергают идею продажи своей автономной территории. Руководство Гренландии в свою очередь намекнуло, ему нравится столь повышенное внимание к острову и оно не против расширить сотрудничество с Вашингтоном.

Между тем первый и пока единственный опрос общественного мнения показал, что 57,3% жителей Гренландии хотели бы стать американцами. Против вхождения в состав США выступают 37,4%, еще 5,3% не определились.

Отношения Гренландии с Данией довольно непростые. До 1979 года остров был колонией королевства. В 2008 году автономия территории усилилась, однако независимость она так и не получила, и Копенгаген продолжает контролировать многие сферы жизни в Гренландии.

По словам лидера главной оппозиционной партии острова «Налерака» и бывшего главы МИД Пеле Броберга, каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости, Дания начинает угрожать Гренландии запретом на въезд в королевство, получение образования и т.д.

Потомки датских колонизаторов, родившиеся и выросшие на острове, считают себя жителями Гренландии и стремятся отделиться от Дании. Они помнят, что Копенгаген прежде ущемлял права коренного населения острова — инуитов. Активным сторонником выхода острова из-под контроля датской короны считается премьер-министр острова Муте Эгеде.

Возможность отделения от Дании прописана в законе, для этого требуется проведение всенародного голосования. Однако, учитывая, что Гренландия — это довольно небольшая экономика, она сильно зависит от Копенгагена, который ежегодно предоставляет субсидии в размере 500 миллионов евро.

Присоединиться к США было бы выгодно Гренландии — так она смогла бы получить доступ к масштабным инвестициям в промышленность и инфраструктуру, а также укрепить свою систему обороны и мониторинга в северных широтах.

Кладезь ресурсов

Дональда Трампа Гренландия привлекает в первую очередь своим геополитическим положением. Остров расположен в стратегически важной Арктике. У США есть военная база Питуффик на острове со времен холодной войны с СССР. И Пентагон не против расширить присутствие в этом регионе. Особенно учитывая, что Китай активно проявляет интерес к региону, пытаясь инвестировать в местную инфраструктуру, включая строительство трех аэропортов.

Остров вплотную прилегает к Северо-Западному проходу, через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку. К тому же этот проход позволил бы на несколько тысяч километров сократить дистанцию из портов США в АТР, в частности в Японию.

В недрах Гренландии есть множество природных ископаемых. На острове ведется добыча анортозита, который используют в облицовке, а также сапфиров и рубинов. В 2021 году сообщили о наличии большого месторождения никеля, платины, меди и кобальта.

Помимо этого, остров богат и редкоземельными стратегически важными металлами, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции: от смартфонов до военных истребителей. Сегодня почти вся мировая добыча этих металлов сосредоточена в руках Пекина, и Вашингтон активно ищет альтернативные источники.

Около 80% территории острова покрыто льдом, что исключает возможность легкой добычи природных ресурсов. Однако, учитывая темпы глобального потепления, постепенно земли будут освобождаться из-подо льда.

Для развития горнодобывающей промышленности необходимы большие инвестиции, а компании вряд ли пойдут на это, если не будут обнаружены огромные запасы.

Личные амбиции Трампа

На это, однако, могут пойти США, которые руководствуются долгосрочными перспективами и не требуют крупных немедленных выгод. В таком случае приобретение Гренландии могло бы иметь для них большой смысл.

Трампу покупка острова нужна еще и потому, что позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану. В последний раз США прирастали территориями в 1947 году, когда при президенте Гарри Трумэне Америке перешли небольшие острова в Тихом океане после поражения Японии во Второй мировой войне.

Эксперт по внешней политике Асле Тойе отмечает, что с точки зрения американцев странно, что такая маленькая страна, как Дания, владеет крупнейшим островом в мире.

«Это приобретение могло бы дать экономике США огромную территорию, которую до сих пор ещё не разрабатывали, и сделать это сегодня намного легче, учитывая современные технологии и глобальное потепление. Главная причина американского интереса к Гренландии — это китайцы, чьё присутствие на острове становится всё заметнее: они открывают шахты, разрабатывают редкоземельные металлы и почти уже достигли монополии», — подытожил эксперт.