«Любое незаконное пересечение границы будет немедленно прекращено», — заявил Дональд Трамп при вступлении в должность, пообещав начать депортацию «миллионов и миллионов» мигрантов.

С момента вступления в должность Трамп издал уже 21 исполнительный указ, направленный на радикальную перестройку иммиграционной системы США.

По данным ICE (иммиграционная и таможенная служба США), на конец ноября прошлого года было выдано 1 445 549 приказов о депортации. Большинство депортируемых — граждане Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Также в списке мигрантов значатся 337 человек, указанных как «граждане» СССР, 845 — Югославии и 254 — Чехословакии.

Рейды

Хотя президент США заявлял, что приоритетом станут преступники, его «пограничный царь» Том Хоман подтвердил, что массовые задержания затронут и тех, кто не имеет судимостей — так называемые «побочные аресты».

Кроме того, список оснований для задержания мигрантов, похоже, только расширяется. Закон, ожидающий подписи Трампа, разрешит арест и заключение под стражу всех, кто обвиняется (но не осужден) в кражах, грабежах и других преступлениях, повлекших серьезные травмы.

Критики также указывают, что отсутствие четких приоритетов приведет к массовым задержаниям, усиливая расовое профилирование.

При этом, власти используют не только ICE: Трамп распорядился привлечь другие агентства, а в некоторых городах местные силовые структуры начали сотрудничество. В Нью-Йорке задержания были проведены при участии нескольких федеральных ведомств, включая DEA (Управление по борьбе с наркотиками) и Министерство внутренней безопасности.

Однако масштабное обещание Трампа депортировать всех мигрантов столкнулось с типичными бюрократическими преградами — нехваткой ресурсов и финансирования. Согласно Хоману, администрации потребуется одобрение Конгресса на выделение не менее $86 млрд для реализации инициативы. Он признал, что операция будет «дорогостоящей», но выразил уверенность, что расходы оправдают себя. Сенатор Линдси Грэм в свою очередь также заявил о нехватке ресурсов.

В ответ на волну репрессий правозащитники советуют мигрантам сохранять спокойствие, не давать ложных сведений, не открывать двери без судебного ордера и знать свои права.

Президент Ассоциации демократических мэров Джастин Бибб также резко раскритиковал массовые рейды ICE, проходящие по всей стране, назвав их «театром» и «фарсом».

Как передает Newsweek, в письме членам организации Бибб заявил, что, хотя все согласны с необходимостью депортации опасных преступников, вместо реальных решений Конгресс превращает собственное бездействие в «реалити-шоу, угрожающее нашим сообществам». По его словам, ICE давно проводит подобные операции, но теперь они лишь приукрашены ради демонстративных акций, а мэров вынуждают участвовать в этом спектакле.

Американцы

Трамп ранее ссылался на пример депортаций времен Дуайта Эйзенхауэра, в частности на операцию «Wetback», в ходе которой США выдворяли не только мигрантов, но и американских граждан мексиканского происхождения.

Случаи подобных депортаций граждан США происходят и сегодня, в связи с чем администрация Дональда Трампа, реализуя его предвыборное обещание о массовых депортациях, столкнулась с обвинениями в расовом профилировании.

Иммиграционные рейды, проводимые ICE, привели к многочисленным случаям проверок документов и задержаний. Среди задержанных и подвергшихся допросам оказались американские граждане, в том числе представители коренных народов.

Как передает NBC News, например, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, во время рейда ICE на оптовом складе морепродуктов был задержан сотрудник — гражданин США и ветеран армии. Власти города резко осудили этот инцидент, подчеркнув, что у ветерана даже возникли проблемы с признанием его военных документов.

Подобные эпизоды усилили подозрения в избирательности рейдов. По словам владельца склада, среди задержанных оказался его менеджер, гражданин США с пуэрториканским происхождением, в то время как белых и португальских сотрудников проверке не подвергали.

Более того, сообщается, что некоторые семьи мигрантов боятся отправлять детей в школы из-за угрозы рейдов.

Все это, конечно, усилило аргументы критиков, утверждающих, что ICE действует по расовому признаку, а не в рамках нейтрального контроля за иммиграцией. События вызвали особую обеспокоенность среди американцев, имеющих темный цвет кожи или нетипичную для «среднестатистического американца» внешность.

Колумбия

На данный момент США уже осуществляют массовые депортационные рейсы, отправляя мигрантов обратно в Бразилию, Колумбию, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

По данным ICE, только на четвертый день после инаугурации Трампа, из США были высланы или репатриированы более 1 000 человек. «Пограничный царь» пообещал, что число депортаций будет неуклонно расти.

Однако жесткая политика уже привела к дипломатическим осложнениям: Колумбия на выходных отказалась принять два американских военных самолета с депортированными гражданами. Президент страны Густаво Петро заявил, что «США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками» и что они должны быть «обращены с достоинством».

Тем не менее после угроз администрации Трампа ввести торговые санкции Богота согласилась принять депортированных.

Однако, выступая на днях на церемонии назначения нового министра иностранных дел страны, колумбийский лидер подробно остановился на этом дипломатическом споре с Вашингтоном. В частности, он сравнил депортацию мигрантов из США с депортацией людей в нацистские концлагеря во время Второй мировой войны.

«Из этого эпизода с Трампом можно извлечь уроки. Например, они должны задуматься, не повторяют ли ошибку немцев в 1943 году»

По словам Петро, на борту находились 306 депортированных граждан Колумбии, включая 42 несовершеннолетних.

«Господин Трамп собирается сказать 42 колумбийским детям, что они преступники?», — задался вопросом Петро. «Точно так же, как он сказал это этим 42 детям, он скажет сотням тысяч, и именно так думали в 1943 году», — заявил президент Колумбии.

«Каждого, кто является латиноамериканцем, коренным жителем или чернокожим, будут считать преступником. Это называется коллективизацией преступности; Гитлер это придумал», — добавил он.

Иммиграционная политика

Среди принятых решений Трамп также заморозил программу приема беженцев. При Байдене в 2024 году США приняли более 100 000 беженцев — рекордное число с 1995 года. Кроме того, прекращена программа гуманитарного въезда, позволявшая определенному количеству мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы прилетать в США.

Возвращена политика «Оставаться в Мексике» (Remain in Mexico), действовавшая в первый срок Трампа. Она заставляла соискателей убежища ожидать решения в Мексике.

В ответ Мексика начала строительство крупных временных лагерей в девяти приграничных городах. Власти Сьюдад-Хуареса, граничащего с Эль-Пасо, сообщили, что в рамках программы «Мексика принимает вас» (Mexico Embraces You) в ближайшие дни укрытия, рассчитанные на тысячи человек, будут готовы. Подобные меры принимают и другие страны, включая Гватемалу.

В дополнение ко всему происходящему Трамп также заявил, что подпишет исполнительный указ о создании миграционного центра на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй. Он отметил, что его администрация не доверяет родным странам нелегальных мигрантов для их содержания, добавив: «Мы не хотим, чтобы они вернулись, поэтому отправим их в Гуантанамо».

Следует отметить, что депортации сами по себе не являются исключительной чертой администрации Трампа.

При Байдене общее число депортаций за время его президентства достигло 1,5 миллиона, что сопоставимо с показателями первого срока Трампа. При этом, этот показатель ниже, чем при Бараке Обаме, который в свой первый срок депортировал почти вдвое больше человек.

Однако взятые темпы нынешних депортаций только набирают обороты, а показатели могут значительно превысить предыдущие годы. В интервью Хоман заявил, что ожидает дальнейшего роста числа арестов и депортаций, сосредотачивая усилия на «угрозах общественной и национальной безопасности».