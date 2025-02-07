Сенат утвердил Рассела Воутa на пост директора бюджетного управления Белого дома в четверг вечером, поставив на одну из самых влиятельных позиций в федеральном правительстве чиновника, который ранее разрабатывал планы по расширению полномочий президента Дональда Трампа.

Возвращение Воутa в Административно-бюджетное управление, которое он уже возглавлял в первый президентский срок Трампа, дает ему ключевую роль в реализации политики Белого дома. Управление фактически выполняет функции координационного центра, разрабатывая бюджет, приоритеты политики и регулирующие инициативы различных агентств.

Воут уже сыграл значительную роль в планах Трампа по реформированию федерального правительства, являясь одним из архитекторов «Проекта 2025» — консервативной программы на второй срок Трампа, о чем пойдет речь ниже.

Кроме того, Воут является сторонником использования президентом механизма «импаундмента» для усиления контроля исполнительной власти над федеральными расходами.

Согласно Конституции, Конгресс распределяет бюджет и определяет финансирование государственных программ. Однако в рамках теории «импаундмента» президент может отказаться расходовать утвержденные средства на те цели, которые он считает ненужными.

«Проект 2025»

Инициатива консервативного фонда Heritage Foundation (Фонд наследия), известная как «Проект 2025», представляет собой всеобъемлющий план для республиканского президента, направленный на масштабную реорганизацию федеральной исполнительной власти США.

Этот проект, созданный при активном участии бывших высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа и более чем сотни консервативных организаций, предлагает перестроить федеральное правительство в соответствии с идеологическими принципами правых, что включает ужесточение позиции по отношению к абортам и прав на репродуктивное здоровье, сокращение прав всех иммигрантов и представителей разношерстного так называемого комьюнити ЛГБТК, а также пересмотр политики в области расового равенства.

С одной стороны, проект не является чем-то необычным — американские аналитические центры всех идеологических направлений нередко предлагают списки политических рекомендаций.

С другой стороны, Heritage Foundation значительно преуспел во влиянии на республиканские администрации. Утверждается, что при первой администрации Трампа Белый дом принял почти две трети его предложений, что в целом породило немало конспирологических теорий. В 2018 году Фонд опубликовал перечень проектов, которые администрация Трампа реализовала. Согласно им, одним из первых крупных шагов стало объявление в августе 2017 года о выходе США из Парижского соглашения по климату, что соответствовало предложению фонда прекратить финансирование инициатив, связанных с климатическими обязательствами.

В декабре 2017 года председатель Федеральной комиссии по связи, назначенный Трампом, предложил отменить правила сетевого нейтралитета, введенные в 2015 году. Администрация также поддержала ряд социальных и финансовых реформ. В частности, была восстановлена так называемая «Политика Мехико-сити» — распоряжение, запрещающее использование налоговых средств для поддержки международных организаций, занимающихся абортами, а также прекращающее финансирование Фонда ООН в области народонаселения. Кроме того, Трамп предпринял значительные шаги в области военной и энергетической политики.

Издание отмечает, что данные реформы, ориентированные на укрепление консервативной повестки и уменьшение масштабов бюрократии, «отражают тесное взаимодействие фонда Heritage с администрацией Трампа и подчеркивают его значительное влияние на формирование государственной политики».

В связи с этим демократические политики создали «Группу по остановке Проекта 2025» и даже открыли горячую линию для сбора информации о деятельности Heritage, утверждая, что, помимо всего, существует «секретная» часть повестки, которая включает список указов, которые Трамп мог бы реализовать.

Сам Дональд Трамп и его предвыборный штаб пытались дистанцироваться от этого плана, избранный президент даже назвал некоторые из предложений «ужасными». Однако демократы продолжают связывать инициативу с его именем, утверждая, что его победа на выборах 2024 года приведет к реализации данного плана.

На сайте проекта написано, что действия либеральных политиков в Вашингтоне создали острую необходимость начать устранять ущерб, нанесенный левыми, и строить лучшую страну для всех американцев в 2025 году. При этом утверждается, что самой победы на выборах недостаточно. Чтобы спасти страну, у патриотов должна быть как четкая программа действий, так и подходящие кадры, готовые приступить к реализации.

«С правильными рекомендациями по политике и тщательно отобранными и подготовленными кадрами для их реализации мы вернем контроль над нашим правительством», — подчеркивается на офицальном ресурсе проекта.

Мандат

Центральным элементом проекта является документ под названием «Мандат на лидерство 2025: Консервативное обещание». В нем 30 глав, каждая из которых написана одним или несколькими из 35 основных авторов и редакторов, при этом окончательная версия включает работы сотен авторов. Этот объемный труд на 900 страницах детализирует предложения по реформированию каждого федерального агентства и ведомства, начиная с Министерства здравоохранения и заканчивая Министерством юстиции. Примечательно, что проект опирается на опыт аналогичных инициатив, созданных Heritage Foundation для администрации Рональда Рейгана.

«Администрация Рейгана реализовала почти половину идей, включенных в первое издание, к концу первого года своего пребывания в должности, в то время как администрация Трампа приняла почти 64% политических решений из издания 2016 года спустя год», — говорится в пресс-релизе фонда.

Некоторые из известных авторов этой последней версии включают Бена Карсона, Кристофера Миллера и упомянутого выше Рассела Воутa — все были бывшими министрами в кабинете Трампа. Карсон был главой Министерства жилищного строительства и городского развития; Миллер, написавший главу об обороне, был исполняющим обязанности министра Министерства обороны; Воут, бывший глава бюджетного управления, написал главу об исполнительной власти президента США.

Согласно обзору CNN, по меньшей мере 140 человек, работавших в администрации Трампа, участвовали в проекте 2025.

Структура проекта и цели

«Проект 2025» включает в себя четыре ключевых компонента. Первый из них — политическое руководство, представляющее собой подробный план для будущей администрации, направленный на реализацию консервативной повестки. Второй компонент — база данных кандидатов, включающая перечень специалистов, готовых занять ключевые посты в структурах исполнительной власти. Третий элемент — программа обучения кадров, известная как «Академия президентской администрации», предназначенная для подготовки лояльных профессионалов. Завершает структуру проекта детализированный план действий на первые 180 дней, в котором изложена стратегия реформ, подлежащих реализации сразу после вступления нового президента в должность.

Основные положения: политика абортов

Инициатива предлагает отозвать одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препаратов, используемых для медикаментозного аборта, таких как мифепристон — одного из ключевых препаратов используемых при абортах, который в сочетании с еще одним прпаратом, мизопростолом, образует стандартный набор для прерывания беременности на ранних сроках и долгое время служил доступной альтернативой хирургическому вмешательству.

Документ также призывает Министерство здравоохранения и социальных служб прекратить обязательное покрытие страхованием экстренной контрацепции.

Помимо этого, планируется сократить срок применения препарата с 10 до 7 недель беременности.

Также предполагается активизация использования Закона Комстока 1873 года для ограничения пересылки медикаментов, инструментов и материалов, связанных с абортами. Критики, разумеется, возмущены таким подходом, считая его посягательством на современные права на выбор и медицинскую конфиденциальность.

Также важно упомянуть, что в 2022 году Верховный суд США отменил свое историческое решение по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которое на протяжении почти 50 лет закрепляло право на аборт на федеральном уровне, защищая его как конституционное. Новое постановление, вынесенное по делу «Доббс против организации женского здоровья Джексона», фактически изменило правовую основу вопроса: теперь регулирование абортов было передано на усмотрение властей отдельных штатов.

Это решение вызвало огромный резонанс в американском обществе и привело к масштабным изменениям в законодательстве. В штатах, где доминируют республиканцы, многие законы стали ужесточать или полностью запрещать аборты. В то же время штаты, управляемые демократами, напротив, укрепили защиту права на аборт, некоторые из них даже приняли законы, позволяющие женщинам из других регионов получить услуги аборта на их территории.

Таким образом решение по делу «Доббс» стало переломным моментом, обострившим разногласия в американском обществе по этому вопросу. Для сторонников запрета на аборт это решение было долгожданной победой, которую они воспринимают как укрепление традиционных семейных ценностей.

Реформа миграционной политики

Проект включает отмену гражданства по праву рождения, ужесточение мер по депортации, упрощение механизмов отказа в предоставлении убежища и усиление пограничного контроля. Эти предложения направлены на резкое ограничение прав иммигрантов, что уже вызвало критику со стороны правозащитных организаций.

Проект призывает к «отмене соглашения Флореса», судебного решения 1997 года, которое отражает национальную политику по гуманному обращению с несовершеннолетними, нарушившими закон о въезде в страну. Среди прочего, соглашение запрещает федеральному правительству задерживать несовершеннолетних более чем на 20 дней.

Также предлагаются меры по «упразднению или значительному сокращению количества виз, выдаваемых иностранным студентам из вражеских стран» и сокращению числа виз для временных рабочих.

Кроме того, отдельно акцентируется внимание на отмене программы, которая в рамках принипа разнообразия и иклюзивности предоставляет визы через лотерею для граждан стран с ограниченной иммиграцией в США. Будучи президентом, Дональд Трамп безуспешно пытался остановить эту программу «виз для разнообразия». Вместо этого Трамп предлагал систему, более ориентированную на заслуги, в которой основным критерием для получения визы становились профессиональные навыки, образование и потенциал кандидатов. В связи с этим уже после переизбрания Трамп вновь предложил автоматически предоставлять грин-карты иностранным гражданам, которые получали образование в США. По словам Трампа, независимо от того, идет ли речь о двухлетнем или четырехлетнем курсе обучения, или докторской степени, «вы должны иметь право остаться в этой стране».

Эта инициатива направлена на борьбу с утечкой мозгов, обеспечивая сохранение высококвалифицированных специалистов в США после завершения их образования. Трамп подчеркнул, что инновационные вклад и предпринимательская деятельность этих выпускников могут стимулировать значительный экономический рост.

Это, вероятно, одно из тех предложений, которые не вызывают бурной поддержки даже среди республиканцев, поскольку оно также предполагает лишение рабочих мест граждан США.

Хотя Илон Маск, техномагнат и сторонник Трампа, который в последнее время активно наводит шуму в своей соцсети, также утверждает, что квалифицированные иностранные работники крайне необходимы в США, особенно в технологической отрасли.

«Проект 2025» продолжает поддерживать эту идею, предлагая также отказаться от системы, основанной на семейных связях, и перейти исключительно к модели, ориентированной на заслугах, где предпочтение будут отдавать тем, кто может внести значительный вклад в экономику и общество страны.

В свете последних событий в США с первых дней президентства Дональда Трампа стало очевидно, как работает ужесточенная миграционная политика. Администрация ускоряет депортации и расширяет меры контроля за иммиграцией. Иммиграционные рейды, проводимые ICE (иммиграционная и таможенная служба США), приводят к массовым проверкам документов и задержаниям. «Пограничный царь» Том Хоман также заявил, что число депортаций будет неуклонно расти.

Контроль над федеральной бюрократией

В рамках «Проекта 2025» особое внимание уделяется механизму консолидации власти президента через реформирование федеральной бюрократии и перераспределение бюджетных полномочий. Республиканец Рассел Воут, теперь уже утвержденный сенатом, в своей главе для проекта изложил стратегию использования президентом бюджетных процессов для подчинения государственных агентств своей политической повестке.

Ключевая цель этой инициативы — значительное расширение числа федеральных должностей, заполняемых по политическим назначениям. В настоящее время политическими назначенцами являются лишь около 4 тыс. человек из более чем 2 млн федеральных служащих. Однако внедрение концепции «Schedule F» позволит переклассифицировать до 50 тыс. должностей в политически значимые, что предоставит будущему президенту широкие полномочия для реализации своей программы.

Воут неоднократно критиковал федеральную бюрократию, называя ее «излишне либеральной» и оторванной от реальных интересов народа. По его словам, современный президент сталкивается с огромной машиной, которая зачастую реализует собственную политическую повестку или, что еще хуже, продвигает радикальные «воук» идеологии.

Одним из предложений является использование механизма «импаундмента», который позволяет президенту удерживать выделенные Конгрессом средства, блокируя финансирование нежелательных программ или агентств. Хотя такая практика может вызвать правовые споры, ее внедрение значительно усилит контроль президента над бюджетом и позволит ему ограничивать реализацию оппозиционной политики.

Подобные изменения, считают авторы проекта, необходимы для подрыва влияния так называемого «глубинного государства», — некой структуры федеральных чиновников, сохраняющих свои должности независимо от партийного контроля.

При этом Трамп уже приступил к реализации своих планов, начав с недавних увольнений независимых инспекторов федеральных ведомств. Эти увольнения стали частью серии решений, принятых в первую неделю его второго срока, и демонстрируют его стремление очистить федеральное правительство от десятков руководителей — как карьерных чиновников, так и политических назначенцев, которых он считает нелояльными к своей повестке. Под удар попали ключевые ведомства, включая Министерства иностранных дел, энергетики, обороны, транспорта и внутренних дел. Все эти шаги составляют первую волну усилий Трампа по устранению «глубинного государства».

Однако критики предупреждают, что политизация госслужбы ослабит ее профессионализм и в целом такие меры могут серьезно подорвать работу государственных учреждений.

Проект явно ориентирован на радикальные реформы, которые позволят президенту провести глубокую трансформацию исполнительной власти, создавая условия для укрепления политического контроля над бюрократией.

Контроль и контроль

Среди прочего, «Проект 2025» предусматривает усиление контроля над протестами и свободой слова, расширяя полномочия правоохранительных органов, вплоть до применения силы против протестующих и журналистов. Эксперты отмечают, что такие меры противоречат Первой поправке Конституции США, которая гарантирует свободу слова и право на мирные собрания.

Кроме того, план предусматривает ограничение доступа к голосованию. Среди предлагаемых мер — ужесточение избирательных правил и введение уголовной ответственности за нарушения. Критики считают, что эти инициативы, опять же, подрывают демократические принципы, ограничивая равный доступ граждан к избирательному процессу.

Так же, проект предусматривает цензуру в образовательных учреждениях, предлагая ограничить академическую свободу путем исключения из учебных программ тем, связанных с расой, гендером и системным угнетением. Предложенные меры включают угрозу сокращения федерального финансирования для школ, не соответствующих этим требованиям, что вызывает обеспокоенность в связи с возможным нарушением принципов свободы слова.

Документ также поднимает вопросы о запрете порнографии и закрытии компаний, предоставляющих доступ к ней, а также выступает за усиление контроля родителей над образованием. Он предлагает исключить из законов и федеральных регуляций такие термины, как «сексуальная ориентация», «гендерное равенство» и «репродуктивные права», и нацелен на ликвидацию программ разнообразия, равенства и инклюзии в школах и государственных учреждениях. Партийная платформа поддерживает эти инициативы, дополняя их предложением упразднить Департамент образования.

Отдельного внимания заслуживает и заложенный в проекте курс на отказ от прав так называемых «трансгендерных людей». В документе представлены инициативы, направленные на отмену признания гендерной идентичности на федеральном уровне, что может привести к лишению трансгендерных граждан прав в сфере медицинского обслуживания, трудоустройства, службы в армии и использования документов, соответствующих их гендеру. Кроме того, проект предусматривает давление на штаты с целью принятия аналогичных ограничений, в том числе путем лишения финансирования тех регионов, которые сохранят более либеральное законодательство в отношении ЛГБТ-сообщества.

Помимо упомянутых пунктов, которые, без сомнения, являются наиболее обсуждаемыми, документ затрагивает и ряд других значимых вопросов. Так, он предлагает сократить федеральное финансирование исследований и инвестиций в возобновляемую энергетику, призывая будущего президента «остановить войну против нефти и природного газа». Цели по снижению углеродных выбросов предполагается заменить усилиями по увеличению производства энергии и укреплению энергетической безопасности.

Экономический раздел документа охватывает обсуждение двух подходов к тарифной политике: либо стимулирование свободной торговли, либо повышение барьеров для импорта. Также предлагаются значительные изменения в налогообложении, включая сокращение налогов на корпорации и доходы. Среди наиболее радикальных идей выделяются возможная ликвидация Федеральной резервной системы и даже возвращение к золотому стандарту, что свидетельствует о стремлении авторов документа к фундаментальному пересмотру экономической политики.

Касательно Минздрава в мандате говорится: «К сожалению, семейная политика и программы Министерства здравоохранения и социальных служб при администрации президента Байдена наполнены пунктами, направленными на продвижение «равенства для ЛГБТК+», субсидирование матерей-одиночек, снижение стимулов к трудовой деятельности и введение штрафов за брак. Эти меры следует отменить и заменить на политику, поддерживающую формирование стабильных, состоящих в браке семей».

Будущая Америка

«Проект 2025» символизирует амбициозную попытку консервативного движения провести масштабную трансформацию исполнительной власти США, акцентируя необходимость возвращения к их видению «традиционных ценностей». Однако его реализация может привести к глубоким политическим, социальным и правовым изменениям, последствия которых станут предметом интенсивных дебатов в ближайшие годы.

Критики считают, что многие идеи проекта идут вразрез с Конституцией и демократическими принципами. По их мнению, их воплощение ограничит гражданские права, усилит социальную напряженность и подорвет равенство.

Сторонники же утверждают, что эти меры помогут укрепить традиционные американские ценности и вернуть консервативный контроль над государственными институтами.

Какие из предложений администрация Трампа решит реализовать, а какие останутся нереализованными — еще предстоит наблюдать. Тем не менее, учитывая очевидные совпадения в приоритетах и кадровом составе, можно с уверенностью ожидать, что многие идеи из «Проекта 2025» окажут влияние на политику второй администрации Трампа.

Можно также ожидать, что противники представленных идей продолжат активно противодействовать им, формируя политическое и юридическое сопротивление в случае попыток их реализации администрацией Трампа. Многие платформы, ведущие издания и учреждения уже бьют тревогу, отмечая, что даже частичное воплощение предложенных мер может привести к разрушению существующих либеральных и демократических институтов. По их словам, под удар могут попасть академические и культурные учреждения, правозащитные организации, а также программы, которые сейчас выступают воплощением их идеологии, включая усилия по поддержке разнообразия и инклюзивности в гендерном, этническом и расовом аспектах.

Так, в начале февраля этого года года администрация уже приняла решение о резком сокращении штата USAID с 10 000 до менее чем 300 сотрудников, что привело к приостановке большинства международных программ помощи.

USAID традиционно играло важную роль в продвижении американской мягкой силы и гуманитарных проектов по всему миру.

Поддержка сторонниками Трампа идей авторитарного лидерства вызывает особую обеспокоенность у его противников, которые видят в этом возможные репрессивные меры против инакомыслящих. Стоит отметить, что либералы в свою очередь также не стесняются прибегать к цензуре, когда что-либо противоречит их идеологии. Тем не менее опасения оппозиции в данном случае понятны, даже если их реакция на победу Трампа в 2024 году, проявившаяся в социальных сетях, в виде моря слез и паники, может показаться излишней. Этот эмоциональный отклик лишь подчеркивает глубокие идеологические расколы, ставшие неотъемлемой частью современной политической культуры Америки.