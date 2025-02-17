Обогнать Россию

«Мы с премьер-министром [Нарендрой Моди] достигли важной договоренности в области энергетики, которая позволит вернуть США позиции ведущего поставщика нефти и газа в Индию», — заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с главой индийского правительства.

В 2024 году главным поставщиком нефти в Индию стала Россия — 39%. По итогам прошлого года Нью-Дели — второй крупнейший импортер российский нефти. США стараются активно этому помешать. Еще при администрации бывшего президента Джозефа Байдена были введены санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», нефтесервисных предприятий, трейдеров и 180 танкеров. Трамп лишь продолжил эту политику.

США также заинтересованы в том, чтобы Индия увеличила закупки американского оружия. В 2024 году Нью-Дели покупал у Москвы 37% оружия, а у Вашингтона — всего 12%. Нынешний президент по итогам переговоров с Моди сообщил об увеличении объемов продаж американского вооружения в Индию в 2025 году «на многие миллиарды долларов». В частности, по словам Трампа, Вашингтон «прокладывает путь» к поставке Индии истребителей F-35.

Помимо этого, стороны также обсудили войну в Украине. Нью-Дели, как и Анкара, поддерживает контакты и с Киевом, и с Москвой, поэтому Индия важна для американского лидера для урегулирования конфликта.

На переговорах с индийским премьером американский лидер анонсировал контакты по Украине в Саудовской Аравии «с участием должностных лиц высокого ранга». Подробности пока не сообщаются.

Проблемы в отношениях

Два вопроса вызывали серьезную напряженность в отношениях США и Индии — торговля и борьба с нелегальной миграцией. Эти темы — ключевые для Дональда Трампа. Едва вернувшись в Белый дом, он принялся реализовывать «операцию по депортации мигрантов», которую обещал до этого.

Сразу после его инаугурации иммиграционная и таможенная служба США начала задерживать мигрантов, среди них были и индийцы. По официальным данным, которые опубликуют в Нью-Дели, за последние 16 лет из США выслали более 15 тыс. индийцев, большинство из них — во время президентства Трампа.

Индийские телеканалы облетели кадры, на которых мигрантов в кандалах депортируют из Соединенных Штатов в Индию. Однако Нарендра Моди, не желая ссориться с американским лидером, заявил, что любой, незаконно въезжающий на территорию другого государства человек, не должен иметь никакого права находиться на ней.

Второй вопрос, волнующий нынешнего президента США, — торговля. По итогам переговоров с индийским премьером американский лидер заявил, что странам «необходимо двигаться к справедливым двусторонним торговым отношениям».

Однако здесь не обходится без проблем. В прошлом финансовом году товарооборот между странами составил $118 млрд, при этом профицит Индии достигал $32 млрд. В США оценили дефицит торгового баланса страны в $50 млрд, Трамп назвал цифру в $100 млрд.

Семь лет назад администрация Трампа увеличила пошлины на импорт индийской стали и алюминия. В ответ Индия повысила тарифы на 29 американских товаров, в том числе на продовольствие и продукцию металлургии. Накануне визита Нью-Дели решил сделать Вашингтону «подарок» и сообщил о планах снизить пошлины на американские товары сразу в 12 секторах.

Однако Трамп перед переговорами с Моди поручил проработать вопрос о зеркальных пошлинах против всех торговых партнеров США. Индия входит в число стран, которые могут столкнуться с особенно серьезными последствиями введения таких тарифов.

Сотрудничество в разных областях

Несмотря на существующую напряженность в торговых отношениях и надвигающиеся санкции в отношении Нью-Дели со стороны Вашингтона, индийский премьер пообещал сосредоточиться на увеличении двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году.

Претворять это в жизнь стороны решили при помощи торгового маршрута через Израиль и Италию. Трамп пообещал потратить на этот проект «много денег», отметив, что торговый путь пройдет по воде и на суше, соединяя партнеров Вашингтона и Нью-Дели «портами, железными дорогами и подводными кабелями».

США рассматривают Индию в качестве главного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках формата QUAD (Япония, Австралия, Индия, США), нацеленного на сдерживание КНР.

Американские власти стремятся вовлечь Нью-Дели в противостояние с Пекином. Однако Индия старается не втягиваться в это и сохранить нормальные отношения с Китаем. Помимо этого у страны есть вопросы к США по взаимодействию американцев с главным региональным соперником Индии — Пакистаном, усилившемуся и расширившемуся после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Как пояснила в беседе с TRT на русском кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Емельянова, сотрудничество между США и Индией при Трампе, скорее всего, активно продолжится сразу по нескольким основным направлениям.

«Оборонные связи будут выстраиваться с учетом того, что Индия является крупнейшим импортером вооружений. Американцы, без сомнения, хотели бы получать больше соответствующих заказов и увеличить продажи военной техники в Индию», — пояснила эксперт.

В настоящее время между Вашингтоном и Нью-Дели действует подписанное в 2023 году соглашение с американской General Electric о совместном производстве реактивных двигателей F414, также Индия заинтересована в закупках беспилотников MQ-9B SeaGuardian, американских транспортных самолетов, морских патрульных самолетов, вертолетов, гидроакустических буев и др. Ракеты Javelin и боевые машины Stryker также вызывают отдельный интерес у индийской стороны.

«Еще одна сфера — торгово-экономические связи, в том числе запуск новых торговых коридоров и логистических цепочек для собственных товаров. Помимо этого, инвестиционно-технологическое сотрудничество. Критические важные и новые технологии в разрезе соответствующей американо-индийской инициативы будут определяться такими направлениями, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, полупроводниковая промышленность, биотехнологии, 5G и 6G», — уверена политолог.

По ее словам, Индия также готова инвестировать в американские ядерные технологии, несмотря на выстроенное сотрудничество по этой линии с Москвой и Парижем. Так Нью-Дели стремится диверсифицировать риски в этой сфере.

«Однако Трамп демонстрирует готовность при необходимости давить на Моди. Пока что задается уверенный тон дальнейшего развития отношений, который продиктован проблемами безопасности, технологическим сотрудничеством и развитием торговых каналов. Но если для Трампа Америка превыше всего, то, перефразируя, для Моди — стратегическая автономия превыше всего», — отметил аналитик.

Специалист уверена, что Нью-Дели не поставит свои национальные интересы, стратегическую безопасность и социально-экономический прогресс под сомнение ради участия в каком-то определенном альянсе.