Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже достигнута принципиальная договоренность, предусматривающая «обмен территориями» между Россией и Украиной.
Беседа состоялась сразу после пресс-конференции, на которой лидеры отказались отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого Трамп выбрал общение с ведущим Шоном Хеннити, которого считает своим союзником в медиа.
«Украина должна согласиться, и президент (Владимир) Зеленский должен согласиться», — заявил американский лидер, подчеркнув, что теперь исход переговоров зависит от Киева и в определенной мере от европейских стран.
Хеннити уточнил у Трампа, идет ли речь о том, что Россия получит больше территорий, чем ранее, а Украина — гарантии безопасности вне рамок НАТО. Трамп подтвердил эту информацию.
«Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам по сути договорились, очень договорились... Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут «нет», — сказал президент США.
Трамп оценил вероятность сделки как «50 на 50». По его словам, он намерен лично призвать Зеленского к согласию: «Согласитесь на сделку. Вы должны заключить соглашение. Россия — это большая сила. Они (украинцы) нет, хотя у них очень хорошие солдаты и хорошее оружие, которое мы предоставили».
Подробностей о масштабах и границах предполагаемого «обмена территориями» Трамп не раскрыл. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий закреплен в Конституции Украины и не подлежит пересмотру.