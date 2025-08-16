Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже достигнута принципиальная договоренность, предусматривающая «обмен территориями» между Россией и Украиной.

Беседа состоялась сразу после пресс-конференции, на которой лидеры отказались отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого Трамп выбрал общение с ведущим Шоном Хеннити, которого считает своим союзником в медиа.

«Украина должна согласиться, и президент (Владимир) Зеленский должен согласиться», — заявил американский лидер, подчеркнув, что теперь исход переговоров зависит от Киева и в определенной мере от европейских стран.

Хеннити уточнил у Трампа, идет ли речь о том, что Россия получит больше территорий, чем ранее, а Украина — гарантии безопасности вне рамок НАТО. Трамп подтвердил эту информацию.