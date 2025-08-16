ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Обмену территориями — быть?
Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Анкоридже достиг с Владимиром Путиным принципиальной договоренности об «обмене территориями», и теперь решение зависит от Киева
Обмену территориями — быть?
Владимир Путин и Дональд Трамп / AP
16 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже достигнута принципиальная договоренность, предусматривающая «обмен территориями» между Россией и Украиной.

Беседа состоялась сразу после пресс-конференции, на которой лидеры отказались отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого Трамп выбрал общение с ведущим Шоном Хеннити, которого считает своим союзником в медиа.

«Украина должна согласиться, и президент (Владимир) Зеленский должен согласиться», — заявил американский лидер, подчеркнув, что теперь исход переговоров зависит от Киева и в определенной мере от европейских стран.

Хеннити уточнил у Трампа, идет ли речь о том, что Россия получит больше территорий, чем ранее, а Украина — гарантии безопасности вне рамок НАТО. Трамп подтвердил эту информацию.

Читайте также

«Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам по сути договорились, очень договорились... Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут «нет», — сказал президент США.

Трамп оценил вероятность сделки как «50 на 50». По его словам, он намерен лично призвать Зеленского к согласию: «Согласитесь на сделку. Вы должны заключить соглашение. Россия — это большая сила. Они (украинцы) нет, хотя у них очень хорошие солдаты и хорошее оружие, которое мы предоставили».

Подробностей о масштабах и границах предполагаемого «обмена территориями» Трамп не раскрыл. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий закреплен в Конституции Украины и не подлежит пересмотру.

СвязанныеTRT Global - Зеленский едет в Вашингтон
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us