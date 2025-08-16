ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Зеленский едет в Вашингтон
Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник проведет переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне и поддержал идею трехсторонней встречи с Россией
Зеленский едет в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
16 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram.  

По словам Зеленского, он уже провел длительный разговор с американским лидером после переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. 

«Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В целом говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским лидером, об основных пунктах разговора», – отметил он. 

Зеленский подчеркнул, что поддерживает предложение американского президента о трехстороннем формате переговоров. 

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», – написал украинский лидер. 

Читайте также

Он добавил, что к процессу должны быть привлечены европейские партнеры. Зеленский также упомянул о «позитивных сигналах от американской стороны» относительно участия США в вопросах безопасности Украины. 

Напомним, ранее Трамп сообщил, что достиг с Путиным договоренности об обмене территориями и заявил, что «Зеленский должен это принять». Американский лидер также не исключил участия во встрече между президентами Украины и России. 

Издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Анкоридже якобы обсуждалось временное «воздушное перемирие», однако официального подтверждения этой информации не было. 

СвязанныеTRT Global - Аляска не дала прорыва

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us