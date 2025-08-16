Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, он уже провел длительный разговор с американским лидером после переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

«Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В целом говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским лидером, об основных пунктах разговора», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что поддерживает предложение американского президента о трехстороннем формате переговоров.

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», – написал украинский лидер.