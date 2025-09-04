США сворачивают финансирование программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Речь идет о программе «секция 333», в рамках которой Пентагон обучает и снабжает союзников по всему миру. Основными ее бенефициарами в Европе являются Эстония, Латвия и Литва.
С 2018 по 2022 год США направили на поддержку европейских партнеров 1,6 миллиарда долларов — около 29% всех расходов в рамках «секции 333». Финансирование утверждается Конгрессом.
По данным FT, о прекращении выделения средств представители Пентагона уведомили европейских дипломатов на прошлой неделе. По словам источников, новость «потрясла» европейцев, и сейчас они пытаются оценить возможные последствия для ключевых элементов региональной безопасности.
Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону и «не рассчитывать только на Вашингтон».
Тем временем в Европе усиливаются опасения, что Москва в ближайшие годы может решиться на вторжение в одну из стран Балтии, чтобы проверить готовность США и НАТО к обороне союзников.
Помимо Эстонии, Латвии и Литвы, Россия имеет общие границы еще с тремя странами НАТО — Норвегией, Финляндией и Польшей (через Калининградскую область).