МИР
Еще одно землетрясение в Афганистане
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.
Землетрясение в Афганистане / Reuters
4 сентября 2025 г.

В юго-восточной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили в Германском исследовательском центре геонаук (GFZ).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Землетрясение стало продолжением серии подземных толчков ранее на этой неделе, которые унесли жизни более 2,2 тысяч человек и ранили свыше 3,6 тысяч жителей восточных провинций страны, разрушив деревни и оставив десятки тысяч людей без крова.

Первое землетрясение магнитудой 6, одно из самых смертоносных в Афганистане за последние годы, произошло в воскресенье на глубине 10 километров, нанеся разрушения в провинциях Кунар и Нангархар.

Выжившие остались без жилья, а гуманитарные организации предупреждают о сокращении ресурсов.

Организации ООН и другие агентства отмечают острую необходимость в продовольствии, укрытиях и медицинских припасах.

