Трамп назвал «чушью» заявления Лаврова
Президент США сообщил, что готов ужесточить санкции против России
Президент США Дональд Трамп / AP
27 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные экономические санкции против России, если война с Украиной не будет остановлена. При этом он подчеркнул, что хотел бы избежать данного шага.

«Я говорю об экономике, потому что мы не собираемся начинать мировую войну. Это будет экономическая война, и она будет плохой. Она может плохо сказаться на России», — сказал Трамп на встрече с членами своего кабинета министров в Белом доме в присутствии журналистов.

Американский лидер вновь обратил внимание на то, что «тысячи людей гибнут» из-за конфликта «каждую неделю».

«Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы это закончилось», — добавил он, упомянув санкции или «серьезные» пошлины, которые «будет стоить очень дорого России, Украине или кому бы то ни было».

Трамп выразил мнение, что Зеленский «тоже не совсем невиновен».

«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать Путина и Зеленского вместе», — сказал он.

Глава Белого дома также отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Путин не подпишет мирное соглашение с Зеленским, поскольку считает его «нелегитимным».

«Не важно, что они говорят. Стив Уиткофф может ответить, но я могу ответить тоже: не важно, что они говорят. Все занимаются позерством. Это все полная чушь. Все занимаются позерством», — заявил Трамп.

