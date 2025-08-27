Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные экономические санкции против России, если война с Украиной не будет остановлена. При этом он подчеркнул, что хотел бы избежать данного шага.

«Я говорю об экономике, потому что мы не собираемся начинать мировую войну. Это будет экономическая война, и она будет плохой. Она может плохо сказаться на России», — сказал Трамп на встрече с членами своего кабинета министров в Белом доме в присутствии журналистов.

Американский лидер вновь обратил внимание на то, что «тысячи людей гибнут» из-за конфликта «каждую неделю».

«Если мне придется к этому прибегнуть, то, что я задумал, будет очень серьезным. Но я хочу, чтобы это закончилось», — добавил он, упомянув санкции или «серьезные» пошлины, которые «будет стоить очень дорого России, Украине или кому бы то ни было».

Трамп выразил мнение, что Зеленский «тоже не совсем невиновен».