Война между Россией и Украиной негативно сказывается на рейтинге главы США Дональда Трампа. Американцам не нравится, что миротворческие инициативы президента не принесли результата. Граждане США хотят от своего лидера большей поддержки Киева и опасаются, что президент РФ Владимир Путин его проведет.

Безрезультатно

«Политика Трампа в отношении Украины сегодня не более последовательна, чем в прошлую пятницу, когда его администрация провела обыски в моем доме и офисе. Погруженные в хаос, спешку и отсутствие какого-либо видимого согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и США, переговоры Трампа находятся на последнем издыхании», — заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в дом котором ранее ворвались агенты ФБР в рамках расследования в сфере национальной безопасности.

По его словам, несмотря на все усилия американского лидера, его политика по урегулированию конфликта лишь отдаляет достижение мира. Политик полагает, что одна из причин неудачи мирных инициатив президента США заключается в том, что заявления Дональда Трампа «часто противоречат его же действиям».

В качестве примера он приводит утверждение президента о том, что победа Украины невозможна без нанесения ударов по территории России, «в то время как назначенное самим Трампом руководство Министерства обороны запретило Киеву осуществлять подобные атаки».

Как показали опросы общественного мнения, проведенные YouGov и Pew Research, американцам не нравится, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа не приносят результата. В частности, им непонятны методы, с помощью которых глава государства пытается установить мир.

Деятельность главы государства на посту одобряют 40% респондентов, 55% опрошенных занимают противоположную точку зрения.

Недостаточная поддержка Киева

Данные соцопросов показали, что недавние переговоры, которые провели на Аляске президенты США и России, граждане США оценили не столь высоко. Также растет число американцев, которые осуждают Россию и симпатизируют Украине. Граждане США хотели бы, чтобы американские власти больше и эффективнее помогали Украине.

Большинство опрошенных — 29% респондентов — считают, что Вашингтон оказывают Киеву недостаточную поддержку, 18% полагают, что наоборот, этой помощи слишком много, 25% удовлетворены ее уровнем.

Американцы надеются, что Дональд Трамп будет не договариваться с Россией, а усилит давление на нее: 62% уверены, что действия Москвы в Украине представляют реальную угрозу Соединенным Штатам, 31% считает эту угрозу очень серьезной.