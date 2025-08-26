Война между Россией и Украиной негативно сказывается на рейтинге главы США Дональда Трампа. Американцам не нравится, что миротворческие инициативы президента не принесли результата. Граждане США хотят от своего лидера большей поддержки Киева и опасаются, что президент РФ Владимир Путин его проведет.
Безрезультатно
«Политика Трампа в отношении Украины сегодня не более последовательна, чем в прошлую пятницу, когда его администрация провела обыски в моем доме и офисе. Погруженные в хаос, спешку и отсутствие какого-либо видимого согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и США, переговоры Трампа находятся на последнем издыхании», — заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в дом котором ранее ворвались агенты ФБР в рамках расследования в сфере национальной безопасности.
По его словам, несмотря на все усилия американского лидера, его политика по урегулированию конфликта лишь отдаляет достижение мира. Политик полагает, что одна из причин неудачи мирных инициатив президента США заключается в том, что заявления Дональда Трампа «часто противоречат его же действиям».
В качестве примера он приводит утверждение президента о том, что победа Украины невозможна без нанесения ударов по территории России, «в то время как назначенное самим Трампом руководство Министерства обороны запретило Киеву осуществлять подобные атаки».
Как показали опросы общественного мнения, проведенные YouGov и Pew Research, американцам не нравится, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа не приносят результата. В частности, им непонятны методы, с помощью которых глава государства пытается установить мир.
Деятельность главы государства на посту одобряют 40% респондентов, 55% опрошенных занимают противоположную точку зрения.
Недостаточная поддержка Киева
Данные соцопросов показали, что недавние переговоры, которые провели на Аляске президенты США и России, граждане США оценили не столь высоко. Также растет число американцев, которые осуждают Россию и симпатизируют Украине. Граждане США хотели бы, чтобы американские власти больше и эффективнее помогали Украине.
Большинство опрошенных — 29% респондентов — считают, что Вашингтон оказывают Киеву недостаточную поддержку, 18% полагают, что наоборот, этой помощи слишком много, 25% удовлетворены ее уровнем.
Американцы надеются, что Дональд Трамп будет не договариваться с Россией, а усилит давление на нее: 62% уверены, что действия Москвы в Украине представляют реальную угрозу Соединенным Штатам, 31% считает эту угрозу очень серьезной.
При этом из всех избирателей наиболее негативно к Трампу настроены молодые американцы — от 18 до 35 лет. Лучше всего к президенту относятся люди старше 50 лет, однако и среди этого электората есть те, кто недоволен действиями главы государства.
При этом претензии к Трампу едва ли покачнули рейтинг Республиканской партии, она пока остается самой популярной в США. Дела у демократов, как показывают соцопросы, еще хуже. Главная оппозиционная сила страны не может оправиться после прошлогоднего поражения кандидата от Демпартии на президентских выборах. Еще одна проблема — отсутствие популярного лидера, который бы мог возродить популярность партии.
Снизился, но не критично
Заместитель директора ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева в беседе с TRT на русском отметила, что рейтинг Трампа особо не пострадал.
«У него стабильные 44% на протяжении довольно длительного периода, будь то переговоры с Путиным, Зеленским или европейцами. Рейтинг американского лидера вполне стабильный. Он хуже, чем у предыдущих президентов, но при этом выше, чем был у самого Трампа в первый срок. И он у него не меняется, а это очень хороший показатель», — пояснила эксперт.
По ее словам, если и происходит некоторое снижение рейтинга, то это скорее из-за внутриполитических инициатив Дональда Трампа.
«Например, Национальная гвардия в Вашингтоне, повышение тарифов и так далее. Вот это в гораздо большей степени может волновать электорат, чем его усилия по мирному урегулированию. Насколько я знаю, больше 60% американцев поддерживают усилия Трампа по мирному урегулированию и считают, что он молодец. Другое дело, что большинство из тех же самых американцев считают, что Путин дурит Трампа. И у Трампа нет особых шансов его убедить, закончить на тех условиях, которые предлагает», — считает американист.
Политолог подчеркнула, что в большинстве своем американцы не доверяют российскому президенту и считают, что Трамп не очень с ним справляется, не очень его контролирует.
«И все усилия Трампа пока не приводят к тому, что хотелось бы. Что касается поддержки Украины, то тут американцы уже достаточно давно разделились на две группы: тех, кто считает, что США слишком много поддерживают Украину, и тех, кто считают, что они делают это недостаточно. Довольно предсказуемо, что среди второй группы в основном демократы. А республиканцы считают, что слишком поддерживают Украину», — добавила специалист.
Аналитик сообщила, что хотя рейтинг у Трампа и не самый высокий, этих показателей достаточно для того, чтобы «не потопить свою партию на предстоящих выборах в Конгресс».
«И если не случится ничего критичного, например, какого-нибудь обвала в экономике, то я не вижу, почему бы республиканцам, которые баллотируются в Конгресс, не радоваться, что у них такой президент перед выборами. То есть никакого особого урона он им точно сейчас не может нанести», — подытожила Журавлева.