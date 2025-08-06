Президент США Дональд Трамп дает Владимиру Путину последний шанс сделать шаг к миру на Украине, прежде чем Вашингтон примет решение о жестких новых мерах. Трамп заявил, что окончательно определится с мерами после 6 августа, когда его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с российскими руководителями в Москве.

При этом, как пишет New York Post (NYP), в Белом доме подчеркивают: санкции не являются неизбежными. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что администрация активно добивается сделки — это всегда было для Трампа предпочтительным вариантом. Президент рассчитывает, что Уиткофф добьется от Кремля хотя бы минимального шага к миру, достаточного для того, чтобы отложить эскалацию.

В середине июля Трамп выдвинул России 50‑дневный ультиматум, пригрозив: если не будет прогресса, США введут 500% пошлины для покупателей российской нефти. Он намекал, что тарифные ставки для российского импорта могут достичь 100%. Спустя несколько дней срок был сокращен до десяти дней — он истекает 8 августа.

Во вторник Трамп сказал журналистам, что «посмотрит, что произойдет» на встрече 7 августа, прежде чем принять решение по тарифам. Он отверг утверждения, что уже определил их размер, но пообещал «достаточно серьезное давление» на Москву, если переговоры провалятся.

Как уточняет NYP, команда по национальной безопасности Белого дома несколько раз собиралась на этой неделе, чтобы найти способы подтолкнуть Москву к прекращению огня. Советники рекомендовали Уиткоффу занять более жесткую позицию, отражающую растущее раздражение Трампа из‑за российских ударов по украинским городам.