Авиаудары Израиля по иранским объектам на прошлой неделе застали врасплох многих сторонников Дональда Трампа, особенно тех, кто считал его последним бастионом против новых ближневосточных войн. Реакция не заставила себя ждать: ведущие правые голоса начали бить тревогу, видя в происходящем опасный разворот в сторону очередного затяжного конфликта.

Сам американский президент неоднократно подчеркивал: США не собираются участвовать в израильских операциях по уничтожению иранской ядерной инфраструктуры. Но в Белом доме многие полагают, что без американской помощи Израилю не справиться. Речь идет о специальных авиабомбах, способных пробивать укрепленные подземные объекты, и стратегических бомбардировщиках B-2, которых нет в распоряжении Тель-Авива.

Будем или не будем

Администрация президента США Дональда Трампа оказалась перед трудным выбором: с одной стороны — стремление избежать еще одного затяжного и дорогостоящего конфликта на Ближнем Востоке, с другой — давление не допустить краха проблемного союзника.

Эта неопределенность вызвала споры в окружении президента. Изоляционисты требуют держаться в стороне, в то время как ястребы-республиканцы склоняются к идее активной поддержки.

На этой волне два ключевых медиа персонажа MAGA-движения — Такер Карлсон и Стив Бэннон — записали подкасты, в которых обвинили «глубинное государство» и «ястребов» в окружении Трампа в попытке втянуть президента в войну с Ираном. Карлсон напрямую предупредил: вмешательство в регион может привести к концу президентства Трампа.

На это Трамп ответил в соцсетях: «Кто-нибудь объясните чокнутому Такеру Карлсону, что ИРАН НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ».

Ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин встала на сторону Карлсона, заявив: «Иностранные войны и смена режимов — это не America First. Это путь к нашей гибели».

Карлсон и Бэннон в свою очередь обрушились на Fox News, обвинив канал в «пропагандистской истерике» в пользу новой ближневосточной войны. Тем временем на том же телеканале набирает вес консервативный радиоведущий Марк Левин, активно поддерживающий удары по Ирану. Его поддержали и бывший госсекретарь Майк Помпео, и сенатор Том Коттон, который в эфире Fox заявил: «Так называемые инфлюенсеры не несут никакой ответственности. У них нет ни полномочий, ни мандата».

Некоторые ультраправые активисты, вроде еврейки-исламофобки Лоры Лумер, открыто напали на Карлсона, призвав своих подписчиков «вести список» всех, кто критикует президента. Те, кто не выражает поддержку Израилю, автоматически записываются в «антисемиты».

Ко всему этому разладу добавляется и расхождение между ключевыми американскими ведомствами. Как отмечает CNN, военная структура, отвечающая за операции США на Ближнем Востоке — Центральное командование (CENTCOM), — настроена крайне милитаристски, что неудивительно.

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла выступил в Конгрессе с тревожной оценкой: по его словам, Иран может получить уран для десяти ядерных боеголовок всего за три недели.

Таким образом, пока Белый дом взвешивает, насколько глубоко втягиваться в иранско-израильское противостояние, Пентагон настаивает на том, чтобы американские силы в регионе были готовы к «наиболее тяжелому сценарию», как заявил Курилла.

В отличие от военных, разведка США придерживается иного мнения. Еще весной глава нацразведки Тулси Габбард сообщила в Конгрессе: Иран не ведет разработку ядерного оружия, и верховный лидер страны не давал на это разрешения с 2003 года.

Американская разведка не согласна с версией Тель-Авива, что атаки стали необходимым шагом, чтобы не допустить критического рубежа. CNN со ссылкой на четыре источника сообщили , что Иран с технической точки зрения отстает от его создания и средств доставки как минимум на три года.

Более того, 10 июня Габбард выступила с видеообращением, в котором напомнила о своей недавней поездке в Хиросиму, описав ужасы ядерной бомбардировки как «испарение целых городов». Скорее всего она намекала на нарастающее напряжение между Израилем и Ираном, в которое США могут быть втянуты. В нем она предостерегла от «безответственной эскалации» между ядерными державами, обвинив политическую элиту и «поджигателей войн» в том, что они подталкивают мир к «ядерному уничтожению».

Ролик продолжительностью три минуты появился без согласования с администрацией и вызвал немедленную реакцию президента. Как передает Politico со ссылкой на источники близкие к Белому дому, Дональд Трамп пришел в ярость, увидев видео, и счел, что его подчиненная вышла за рамки дозволенного. Он даже высказал свое недовольство Габбард лично.

К тому моменту, как утверждают инсайдеры, Трамп уже вел закрытые обсуждения с «ястребами» из числа своих советников и израильскими представителями, которые настаивали на том, чтобы США открыто поддержали удары по Ирану.

На этом фоне Габбард, ранее выбранная Трампом как критик «глубинного государства», судя по всему, не вписывается в ястребиный сценарий.

Возвращаясь из Канады, не дождавшись окончания саммита «большой семерки», Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что Иран находится «очень близко» к созданию ядерной бомбы. Он публично отверг заявления Габбард, заявив: «Мне все равно, что она сказала».

Сама Габбард старается не вступать в открытый конфликт с Трампом, на публике она демонстрирует лояльность. В интервью CNN она подчеркнула, что их позиции совпадают. А на слушаниях в Сенате во вторник заявила: «Президент Трамп сказал ровно то же, что и я в своем мартовском докладе об угрозах».

Тем не менее, как пишет The Guardian, на закрытые совещания по национальной безопасности ее больше не приглашают и последняя встреча в прошла без ее участия.

Параллельно с этим на Fox News выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его спросили напрямую: почему израильская разведка пришла к другим выводам, чем американская? Нетаньяху ответил: «Полученные нами данные, которые мы передали США, были абсолютно однозначны: Иран вел секретную работу по превращению обогащенного урана в оружие. И делал это очень быстро».

Выходит, что Трамп доверяет израильской разведке больше, чем собственной? Он поддержал именно ту точку зрения, согласно которой иранская ядерная программа снова стоит на грани, а значит, действовать нужно немедленно — вплоть до возможного участия США.

Несмотря на все это сам Трамп, тем не менее, пока занял, можно сказать, выжидательную позицию: «Мы не участвуем. Возможно, будем участвовать. Но на данный момент — нет».

Выступая на саммите G7 в Канаде, Трамп призвал стороны сесть за стол переговоров: «Пока не стало слишком поздно». Потом Трамп выдал в Truth Social целую тираду. «Безоговорочная капитуляция!», — выпалил Трамп, заметно сменив тон по сравнению с его постами в первые дни израильско-иранского кризиса.

Такой новый экзистенциальный парадокс американских милитаристов по отношению к Израилю. По их логике, если США не «будут» помогать Израилю, то и Израиля, по сути, не будет. Для самих Соединенных Штатов судьба Израиля — далеко не вопрос выживания, а если и зависит, то скорее в обратную сторону: втягиваясь в израильскую авантюру, США рискуют скорее потерять.

Тем временем США перебрасывают в регион дополнительную авианосную группу, истребители и заправщики. По словам источников в Пентагоне, речь идет о «расширении опций» для Трампа.

По мнению экспертов, у Израиля просто нет технических возможностей, чтобы нанести серьезный урон ядерному комплексу Ирана без помощи США — как в виде конкретных вооружений, так и воздушной поддержки.

Бывший спецпредставитель США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк заявил: «Израиль может временно вывести ядерные объекты из строя, но если действительно стоит задача их уничтожить, нужны либо американские удары, либо новое соглашение».

В то же время ситуация с разладом в американской элите усугубилась и тем, что законодатели стремятся ограничить полномочия президента Трампа на ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса.

17 июня конгрессмен-республиканец Томас Мэсси при поддержке ряда прогрессивных демократов внес в Палату представителей резолюцию, согласно которой любые удары по Ирану должны предварительно получить одобрение Конгресса. Параллельный законопроект был представлен в Сенате демократом Тимом Кейном.

«Это не наша война», — подчеркнул Мэсси в X, напомнив, что согласно Конституции, решение о вступлении в военный конфликт принимает именно Конгресс. Документ уже получил поддержку от влиятельных демократов, включая Александрию Окасио-Кортес, которая с самого начала геноцидальной войны в Газе последовательно критиковала действия Израиля.

Таким образом, в Вашингтоне идет открытый раскол: одни требуют удара, другие не видят срочной угрозы. И пока в администрации укрепляется линия на силовое давление, те, кто говорит о сдержанности, как бы вытесняются на обочину.

Тем временем Трамп продолжает отправлять сигналы в обе стороны. С одной стороны, он заявил о готовности рассмотреть любые предложения о переговорах со стороны Ирана, с другой — не исключил применение «самых разрушительных бомб» для уничтожения иранской ядерной инфраструктуры.