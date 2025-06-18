Бить или не бить: раскол в стане Трампа
ПОЛИТИКА
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Бить или не бить: раскол в стане ТрампаИзраильско-иранский конфликт поставил перед Дональдом Трампом сложный вопрос. Пока один фланг его движения требует немедленной поддержки союзника, другой обвиняет президента в предательстве принципов «America First». В Белом доме зреет большой разлад
Бить или не бить: раскол в стане Трампа / TRT Russian
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
18 июня 2025 г.

Авиаудары Израиля по иранским объектам на прошлой неделе застали врасплох многих сторонников Дональда Трампа, особенно тех, кто считал его последним бастионом против новых ближневосточных войн. Реакция не заставила себя ждать: ведущие правые голоса начали бить тревогу, видя в происходящем опасный разворот в сторону очередного затяжного конфликта.

Сам американский президент неоднократно подчеркивал: США не собираются участвовать в израильских операциях по уничтожению иранской ядерной инфраструктуры. Но в Белом доме многие полагают, что без американской помощи Израилю не справиться. Речь идет о специальных авиабомбах, способных пробивать укрепленные подземные объекты, и стратегических бомбардировщиках B-2, которых нет в распоряжении Тель-Авива.

Будем или не будем

Администрация президента США Дональда Трампа оказалась перед трудным выбором: с одной стороны — стремление избежать еще одного затяжного и дорогостоящего конфликта на Ближнем Востоке, с другой — давление не допустить краха проблемного союзника.

Эта неопределенность вызвала споры в окружении президента. Изоляционисты требуют держаться в стороне, в то время как ястребы-республиканцы склоняются к идее активной поддержки. 

На этой волне два ключевых медиа персонажа MAGA-движения — Такер Карлсон и Стив Бэннон — записали подкасты, в которых обвинили «глубинное государство» и «ястребов» в окружении Трампа в попытке втянуть президента в войну с Ираном. Карлсон напрямую предупредил: вмешательство в регион может привести к концу президентства Трампа.

На это Трамп ответил в соцсетях: «Кто-нибудь объясните чокнутому Такеру Карлсону, что ИРАН НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ».

Ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин встала на сторону Карлсона, заявив: «Иностранные войны и смена режимов — это не America First. Это путь к нашей гибели».

Карлсон и Бэннон в свою очередь обрушились на Fox News, обвинив канал в «пропагандистской истерике» в пользу новой ближневосточной войны. Тем временем на том же телеканале набирает вес консервативный радиоведущий Марк Левин, активно поддерживающий удары по Ирану. Его поддержали и бывший госсекретарь Майк Помпео, и сенатор Том Коттон, который в эфире Fox заявил: «Так называемые инфлюенсеры не несут никакой ответственности. У них нет ни полномочий, ни мандата».

Некоторые ультраправые активисты, вроде еврейки-исламофобки Лоры Лумер, открыто напали на Карлсона, призвав своих подписчиков «вести список» всех, кто критикует президента. Те, кто не выражает поддержку Израилю, автоматически записываются в «антисемиты».

Ко всему этому разладу добавляется и расхождение между ключевыми американскими ведомствами. Как отмечает CNN, военная структура, отвечающая за операции США на Ближнем Востоке — Центральное командование (CENTCOM), — настроена крайне милитаристски, что неудивительно. 

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла выступил в Конгрессе с тревожной оценкой: по его словам, Иран может получить уран для десяти ядерных боеголовок всего за три недели.

Таким образом, пока Белый дом взвешивает, насколько глубоко втягиваться в иранско-израильское противостояние, Пентагон настаивает на том, чтобы американские силы в регионе были готовы к «наиболее тяжелому сценарию», как заявил Курилла. 

В отличие от военных, разведка США придерживается иного мнения. Еще весной глава нацразведки Тулси Габбард сообщила в Конгрессе: Иран не ведет разработку ядерного оружия, и верховный лидер страны не давал на это разрешения с 2003 года. 

Американская разведка не согласна с версией  Тель-Авива, что атаки стали необходимым шагом, чтобы не допустить критического рубежа. CNN со ссылкой на четыре источника сообщили, что Иран с технической точки зрения отстает от его создания и средств доставки как минимум на три года.

Более того, 10 июня Габбард выступила с видеообращением, в котором напомнила о своей недавней поездке в Хиросиму, описав ужасы ядерной бомбардировки как «испарение целых городов». Скорее всего она намекала на нарастающее напряжение между Израилем и Ираном, в которое США могут быть втянуты. В нем она предостерегла от «безответственной эскалации» между ядерными державами, обвинив политическую элиту и «поджигателей войн» в том, что они подталкивают мир к «ядерному уничтожению».

Ролик продолжительностью три минуты появился без согласования с администрацией и вызвал немедленную реакцию президента. Как передает Politico со ссылкой на источники близкие к Белому дому, Дональд Трамп пришел в ярость, увидев видео, и счел, что его подчиненная вышла за рамки дозволенного. Он даже высказал свое недовольство Габбард лично.

К тому моменту, как утверждают инсайдеры, Трамп уже вел закрытые обсуждения с «ястребами» из числа своих советников и израильскими представителями, которые настаивали на том, чтобы США открыто поддержали удары по Ирану. 

На этом фоне Габбард, ранее выбранная Трампом как критик «глубинного государства», судя по всему, не вписывается в ястребиный сценарий.

Возвращаясь из Канады, не дождавшись окончания саммита «большой семерки», Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что Иран находится «очень близко» к созданию ядерной бомбы. Он публично отверг заявления Габбард, заявив: «Мне все равно, что она сказала».

Сама Габбард старается не вступать в открытый конфликт с Трампом, на публике она демонстрирует лояльность. В интервью CNN она подчеркнула, что их позиции совпадают. А на слушаниях в Сенате во вторник заявила: «Президент Трамп сказал ровно то же, что и я в своем мартовском докладе об угрозах».

Тем не менее, как пишет The Guardian, на закрытые совещания по национальной безопасности ее больше не приглашают и последняя встреча в прошла без ее участия.

Параллельно с этим на Fox News выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его спросили напрямую: почему израильская разведка пришла к другим выводам, чем американская? Нетаньяху ответил: «Полученные нами данные, которые мы передали США, были абсолютно однозначны: Иран вел секретную работу по превращению обогащенного урана в оружие. И делал это очень быстро».

Выходит, что Трамп доверяет израильской разведке больше, чем собственной? Он поддержал именно ту точку зрения, согласно которой иранская ядерная программа снова стоит на грани, а значит, действовать нужно немедленно — вплоть до возможного участия США.

Несмотря на все это сам Трамп, тем не менее, пока занял, можно сказать, выжидательную позицию: «Мы не участвуем. Возможно, будем участвовать. Но на данный момент — нет».

Выступая на саммите G7 в Канаде, Трамп призвал стороны сесть за стол переговоров: «Пока не стало слишком поздно». Потом Трамп выдал в Truth Social целую тираду. «Безоговорочная капитуляция!», — выпалил Трамп, заметно сменив тон по сравнению с его постами в первые дни израильско-иранского кризиса.

Такой новый экзистенциальный парадокс американских милитаристов по отношению к Израилю. По их логике, если США не «будут» помогать Израилю, то и Израиля, по сути, не будет. Для самих Соединенных Штатов судьба Израиля — далеко не вопрос выживания, а если и зависит, то скорее в обратную сторону: втягиваясь в израильскую авантюру, США рискуют скорее потерять. 

Тем временем США перебрасывают в регион дополнительную авианосную группу, истребители и заправщики. По словам источников в Пентагоне, речь идет о «расширении опций» для Трампа. 

По мнению экспертов, у Израиля просто нет технических возможностей, чтобы нанести серьезный урон ядерному комплексу Ирана без помощи США — как в виде конкретных вооружений, так и воздушной поддержки.

Бывший спецпредставитель США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк заявил: «Израиль может временно вывести ядерные объекты из строя, но если действительно стоит задача их уничтожить, нужны либо американские удары, либо новое соглашение».

В то же время ситуация с разладом в американской элите усугубилась и тем, что законодатели стремятся ограничить полномочия президента Трампа на ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса.

17 июня конгрессмен-республиканец Томас Мэсси при поддержке ряда прогрессивных демократов внес в Палату представителей резолюцию, согласно которой любые удары по Ирану должны предварительно получить одобрение Конгресса. Параллельный законопроект был представлен в Сенате демократом Тимом Кейном.

«Это не наша война», — подчеркнул Мэсси в X, напомнив, что согласно Конституции, решение о вступлении в военный конфликт принимает именно Конгресс. Документ уже получил поддержку от влиятельных демократов, включая Александрию Окасио-Кортес, которая с самого начала геноцидальной войны в Газе последовательно критиковала действия Израиля.

Таким образом, в Вашингтоне идет открытый раскол: одни требуют удара, другие не видят срочной угрозы. И пока в администрации укрепляется линия на силовое давление, те, кто говорит о сдержанности, как бы вытесняются на обочину.

Тем временем Трамп продолжает отправлять сигналы в обе стороны. С одной стороны, он заявил о готовности рассмотреть любые предложения о переговорах со стороны Ирана, с другой — не исключил применение «самых разрушительных бомб» для уничтожения иранской ядерной инфраструктуры.

 

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