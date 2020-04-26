Очевидно, что государства с развитой экономикой имеют больше шансов справиться с последствиями эпидемии, и, скорее всего, быстрее придут в себя в то время, как многие развивающиеся рынки, включая Россию и другие страны СНГ, находятся в более уязвимом положении.

К примеру, Евросоюз в рамках специально разработанной программы по реагированию на коронавирус выделил государствам-членам финансовую помощь в размере 37 млрд евро. Несмотря на такую поддержку, правительства европейских стран также приняли собственные экстренные меры.

Самой щедрой для своих граждан оказалась Германия. Здесь правительство приняло антикризисный пакет помощи компаниям и частным предпринимателям, а также населению. Общий объем государственной поддержки в стране оценивается в 750 млрд евро. Кроме того, министерство экономики запустило специальную программу, благодаря которой компании смогут получать неограниченные кредиты.

Италия, которая больше других пострадала из-за коронавируса, планирует выделить 25 млрд евро на восстановление экономики и поддержку физических лиц. Помощь будет оказана любому бизнесу, потерявшему более 25% прибыли.

Власти США утверждали пакеты помощи поочередно в три фазы. Первый и второй пакеты предназначены для борьбы с эпидемией и помощи пострадавшим. Третий пакет на 2,2 трлн долларов направлен на поддержку крупного и малого бизнеса, а также предусматривает выплаты по 1200 долларов гражданам страны с заработком ниже 75 тысяч в год и по 500 долларов за каждого ребенка.

Таким образом США оказались лидером в мире по помощи своим гражданам и бизнесу. Дело не только в самой крупной экономике в мире и заботе властей о населении. В ноябре предстоят выборы президента. Исход этого кризиса для Дональда Трампа – вопрос сохранения кресла в Белом доме.

На фоне антикризисной политики, проводимой властями в странах ЕС и США, пакет помощи правительства России выглядит, мягко говоря, скромно.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита с лидерами «большой двадцатки» в конце марта заявил, что правительство выделит на поддержку экономики в общей сложности 1,2% ВВП. Для сравнения, в Германии стоимость всех заявленных властями фискальных мер превышает 1,3 трлн евро, что составляет около 37% ВВП страны. Меры поддержки населения и бизнеса в Великобритания и Испания оцениваются в 16% ВВП, в США - 12,4%.

Российский пакет помощи в совокупности оценивается в 20 млрд долларов. В него входит создание антикризисного фонда для поддержки различных отраслей и граждан, отсрочка налоговых платежей для туристической и авиаотрасли, снижение страховых взносов малому и среднему бизнесу с 30 до 15%, полугодовой мораторий на банкротство пострадавших от коронавируса компаний, увеличение пособий по безработице и выплат по больничным листам. Кроме того, семьи, имеющие право на материнский капитал, три месяца будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Конкретные меры по поддержке бизнеса не были озвучены, а те, которые были объявлены, вряд ли сильно повлияют на ситуацию.

В своем выступлении Путин подчеркнул ответственность регионов по сохранению рабочих мест и доходов граждан. Получается, что эти проблемы должны решаться не на федеральном, а региональном уровне.

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, пообещал выделить 7,6 миллиарда рублей на выплаты соблюдающим карантин жителям. Информации о том, что сколько выделено на поддержку бизнеса пока нет.

Среди других лидеров по оказанию финансовой помощи населению - Чечня и Якутия. Например, в Чеченской республике будут действовать налоговые льготы, а в 2020 году будут освобождены от транспортного налога предприятия частного извоза, туризм и гостиничный бизнес. На поддержку региона выделен 1 млрд рублей. В Якутии эта сумма значительно меньше – около 200 млн рублей.

В странах постсоветского пространства ситуация не легче. Правительство Грузии выделило около 643 млн долларов на полное покрытие коммунальных расходов малоимущих слоев населения и поддержку отраслей экономики, понесших наибольший ущерб в условиях пандемии. Это, в частности, сферы туризма, транспорта, гостиничного и ресторанного бизнеса. Выплаты налогов и кредитов этим компаниям отсрочены на несколько месяцев. Помимо этого, до конца года Грузия получит около 3 млрд долларов донорской помощи.

В другой южнокавказской республике, Армении, власти предложили компаниям и частным предпринимателям льготные кредиты, а хозяйственным субъектам численностью персонала до 50 человек компенсируют зарплаты сотрудников. В целом, правительством страны выделено около 300 млн долларов на поддержку населения и бизнеса. Согласно анализу рейтингового агентства Fitch, на экономику Армению также повлияет заморозка торговых отношений с Россией — крупнейшим экспортно-импортном партнере республики. При этом, у Еревана имеются в запасе неиспользованные средства, выделенные международными финансовыми институтами. Евросоюз также обязался помочь стране - Брюссель выделит 92 млн евро на восстановление бизнеса и сельского хозяйства.

Правительство Азербайджана, в котором экономическая ситуация несколько лучше, чем у соседей по бывшему СССР, для сохранения рабочих мест выделило предпринимателям около 160 млн долларов. В дополнительном порядке на поддержку бизнеса направлено 115 млн долларов, а на помощь малоимущим слоям населения — около 120 млн. Власти Азербайджана также позаботятся и о студентах из малообеспеченных семей. На оплату их учебы будет направлено более 20 млн долларов. Кроме того, правительство обязалось покрыть часть кредитов предпринимателей и оплатить значительную часть расходов населения на электроэнергию. Кроме того, на фоне тяжелых условий, созданных пандемией коронавируса, власти Азербайджана в четырех регионах страны создали около 700 новых рабочих мест в рамках строительства магистральных дорог транспортного коридора Север - Юг.

Правительство Турции также приняло экстренные меры по оказанию экономической помощи бизнесу и населению общей стоимостью 15,3 млрд долларов. Малые и средние предприятия получат отсрочки по банковским кредитам на период до шести месяцев. С целью помочь туристической отрасли выжить в новых условиях, введение налога на проживание в отелях будет отложено до 1 ноября 2020 года. НДС для авиакомпаний, осуществляющих внутренние рейсы в Турции, снижен с 18% до 1% на три месяца, начиная с апреля. Кроме того, минимальный размер пенсий в стране будет увеличен до 1500 турецких лир (230 долларов), а на помощь малоимущим семьям будет выделено 2 млрд лир (около 300 млн долларов). Для того, чтобы экспортные компании не понесли убытки, турецкое правительство предоставит им прямые субсидии и субсидируемые кредиты.

О том, дадут ли все эти меры необходимый эффект, сейчас сказать не может никто. Учитывая, что последствия коронакризиса для мировой экономики могут оказаться не менее, а может быть и более разрушительными, чем сама пандемия.