В Самаркандской области Узбекистана построят солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 100 МВт, сообщает интернет-портал CentralAsia.Media.

Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Документом утверждено инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана в лице Министерства инвестиций и внешней торговли и французской компанией Total Eren SA.

Срок эксплуатации солнечной электростанции составит 25 лет. В сентябре прошлого года сообщалось, что французская компания Total Eren инвестирует 150 миллионов евро в строительство СЭС общей мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

СЭС планировалось ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2021 года.