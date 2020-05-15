БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Узбекистане построят солнечную электростанцию на 100 МВт
Срок эксплуатации новой электростанции в Самарканде составляет 25 лет.
В Узбекистане построят солнечную электростанцию на 100 МВт
В Узбекистане построят солнечную электростанцию на 100 МВт / Others
15 мая 2020 г.

В Самаркандской области Узбекистана построят солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 100 МВт, сообщает интернет-портал CentralAsia.Media.

Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Документом утверждено инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана в лице Министерства инвестиций и внешней торговли и французской компанией Total Eren SA.

Срок эксплуатации солнечной электростанции составит 25 лет. В сентябре прошлого года сообщалось, что французская компания Total Eren инвестирует 150 миллионов евро в строительство СЭС общей мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

СЭС планировалось ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2021 года.

ИСТОЧНИК:AA
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