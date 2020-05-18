Новый сорт выведен Исследовательским институтом лесного хозяйства префектуры Хоккайдо, передает InformBuro.Kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Отличительными чертами сакуры «Нур-Султан» являются морозоустойчивость до минус 40 градусов, что позволяет адаптироваться к климатическим условиям казахстанской столицы, и количество лепестков. У цветка сакуры «Нур-Султан» насчитывается 10 лепестков, в то время как у других сортов дерева в цветке их всего 5.

По словам автор нового сорта сакуры, доктора Исследовательского института лесного хозяйства префектуры Хоккайдо Йоичи Вакита, сорт «Нур-Султан» является одновременно научным экспериментом и подарком-пожеланием казахстанскому народу.

«Любование цветущей сакурой – основополагающий культурный код японской нации. Согласно буддийским представлениям, цветение сакуры традиционно знаменует созидающую силу природы и приход весны. Таким образом, я выражаю надежду на то, что Казахстан эффективно справится с распространением коронавирусной инфекции и быстро восстановится от кризиса», - заявил он.

Сакура является национальным брендом Японии. Чтобы полюбоваться ее цветением, ежегодно в страну приезжают миллионы туристов.

В Японии существуют около 10 дикорастущих видов сакуры, однако, самым популярным местом любования деревом для японцев является Национальный парк Синдзюку, где цветет более 300 сортов.