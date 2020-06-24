В эфире вышедшей на прошлой неделе на российском телевидении программы «Москва. Путин. Кремль» президент РФ заявил, что «если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа».

Российский лидер не указал, какие именно республики и какие именно территории он имел в виду, подчеркнув лишь, что при основании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но процедура не была регламентирована.

Реплика Путина в постсоветских государствах не осталась без внимания. Там всегда болезненно реагируют на подобные заявления и даже воспринимают их после известных событий в Грузии и Украине как угрозу.

Кодир Джураев, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, который, к слову, с Россией не граничит, публично назвал заявление Путина «ревизионизмом». В таком случае, по словам Джураева, и вопрос исторической принадлежности многих территорий нынешней РФ и даже ее столицы можно подвергнуть сомнению, приведя, правда, в качестве аргумента не совсем достоверный факт.

«Если исходить из логики ревизионизма, отмеченного известным политиком, то мы имеем право заявлять, что земли государства Амира Темура исторически принадлежат нам. Кстати, когда-то маленькая Москва также входила в состав государства Амира Темура», - заявил Джураев.

Амир Темур (Тимур или Тамерлан) во время своих военных походов, действительно, дошел до Москвы, но не решился покорить город, свернув в сторону Ельца. Московское княжество также не было включено в состав его империи.

Слова Путина пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что того не правильно поняли, и Москва не имеет никаких территориальных претензий к своим соседям. Президент РФ «говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций», - уточнил Песков.

«У казахов не было государственности»

Путин и ранее неоднозначно высказывался в адрес некоторых республик постсоветского пространства. В 2014 году его реплика на молодежном форуме «Селигер» в ответ на вопрос о том, повторится ли в Казахстане украинский сценарий в случае смены власти, и какое будущее ждет страну, вызвала большой резонанс.

Путин заявил, что у казахского народа до недавнего времени не было государственности. «Казахстан - это наиболее близкий нам стратегический союзник и партнер. Как мудрый руководитель, он [Нурсултан Назарабаев – бывший президент] всегда думает о будущем своей страны. Он совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности», - сказал российский глава. Он также добавил, что казахскому народу создаваемый Москвой, Астаной (ныне Нур-Султан) и Минском Евразийский союз выгоден для развития экономики, чтобы «оставаться на пространствах большого русского мира».

Казахский политолог Достым Сатпаев, комментируя высказывание Путина, отметил, что таким образом «почему-то перечеркивается многовековая история казахских ханств и ханов, которые вносили свой вклад в становление существующей государственности». Между тем, по его мнению, таким образом «Путин в какой-то степени решил подыграть Назарбаеву, связав его с существующим независимым Казахстаном».

«Украина – это даже не государство!»

В аналогичном контексте Путин часто упоминает Украину. К примеру, на пресс-конференции в декабре 2019 года глава России заявил, что все Причерноморье и восточная часть соседнего государства – это «исконно русские территории», с чем РФ теперь вынуждена с «разбираться».

«В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине…, потому что Украина была сельская территория. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся», - сказал тогда российский президент.

«Никакой Грузии не было…»

В июле 2019 года Владимир Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, указал, что Осетия самостоятельно вошла в состав Российской империи во второй половине XVIII века, а веком позже то же самое сделала и Абхазия, намекая на то, что Грузия не может однозначно претендовать на эти территории. С такой интерпретацией истории, мягко говоря, не согласились и решили поспорить в Тбилиси.

«Позднее начали происходить события в рамках единого государства: южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию, никакой Грузии не было. Абхазия… когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, подверглась попытке поглощения со стороны Грузии, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала», - сказал Путин.

В ответ глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что высказывания президента России «основывались на неправильных фактах и неправильном контексте». «История Грузии не начинается с XVIII или XIX века», - подчеркнул он, намекая, что Абхазия и Южная Осетия входили в состав различных грузинских княжеств еще в эпоху Средневековья.