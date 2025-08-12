Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланн в Норвегии. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО.
Самолеты вылетели с авиабазы Дайесс в штате Техас и прибыли в Норвегию 9 августа. Они участвуют в новом развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе. Программа предусматривает углубленную боевую подготовку и проверку готовности совместно с союзниками по НАТО.
Во время перелета через Северную Атлантику американские бомбардировщики сопровождали истребители Военно-воздушных и космических сил Испании. Они базируются на авиабазе Кефлавик в Исландии. Как уточнило командование НАТО, это первый случай, когда испанские истребители участвовали в миссии альянса по охране воздушного пространства над Исландией.
В ходе учений B-1B выполнят ряд миссий вместе с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО.
В сообщении отмечается, что экипажи отработают воздушные операции в условиях повышенной опасности. Они усовершенствуют навыки поиска, фиксации, отслеживания и целеуказания. Также пройдет подготовка по противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра.
Это уже пятое развертывание американских стратегических бомбардировщиков в Европе в 2025 году. В марте два B-52 провели учения недалеко от российских границ, на полигоне Роваярви в Финляндии.
Сообщение о переброске самолетов появилось незадолго до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры запланированы на 15 августа на Аляске, точное место встречи пока не объявлено.