Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланн в Норвегии. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО.

Самолеты вылетели с авиабазы Дайесс в штате Техас и прибыли в Норвегию 9 августа. Они участвуют в новом развертывании бомбардировочной оперативной группы в Европе. Программа предусматривает углубленную боевую подготовку и проверку готовности совместно с союзниками по НАТО.

Во время перелета через Северную Атлантику американские бомбардировщики сопровождали истребители Военно-воздушных и космических сил Испании. Они базируются на авиабазе Кефлавик в Исландии. Как уточнило командование НАТО, это первый случай, когда испанские истребители участвовали в миссии альянса по охране воздушного пространства над Исландией.

В ходе учений B-1B выполнят ряд миссий вместе с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО.