В Москве заявили о попытках сорвать запланированные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, «ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта [между Россией и Украиной], приложат титанические усилия — от провокаций до дезинформации — чтобы не допустить этой встречи».

По словам Дмитриева, цель этих действий — сорвать возможный прорыв в переговорах о прекращении войны. Комментарий был дан в ответ на заявление бывшего советника главы Пентагона Дэна Колдуэлла, который предположил, что против встречи будут активно работать «силы в Европе и в Украине, заинтересованные в продолжении войны».

США и Россия готовятся обсуждать условия долгосрочного урегулирования. Трамп уже заявлял, что Москва и Киев близки к соглашению о прекращении огня, однако детали не раскрывал. При этом он допустил «обмены и изменения границ» — вариант, вызывающий резкое неприятие у Киева и большинства европейских столиц.

Президент Украины Владимир Зеленский называет любые уступки территории «неработоспособными» и «мертворожденными», а европейские лидеры подчеркивают, что мир невозможен без участия Киева и сохранения его территориальной целостности.

Впрочем, по данным Daily Telegraph, Зеленский в итоге смягчил позицию и готов пойти на уступки — но только тех территорий, которые уже находятся под российской оккупацией.