ВОЙНА В УКРАИНЕ
Саммит Трампа с Путиным попытаются сорвать?
В Кремле предупредили о «провокациях» перед встречей лидеров РФ и США
Владимир Путин и Дональд Трамп / AP
17 часов назад

В Москве заявили о попытках сорвать запланированные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны пройти 15 августа на Аляске. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, «ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта [между Россией и Украиной], приложат титанические усилия — от провокаций до дезинформации — чтобы не допустить этой встречи».

По словам Дмитриева, цель этих действий — сорвать возможный прорыв в переговорах о прекращении войны. Комментарий был дан в ответ на заявление бывшего советника главы Пентагона Дэна Колдуэлла, который предположил, что против встречи будут активно работать «силы в Европе и в Украине, заинтересованные в продолжении войны».

США и Россия готовятся обсуждать условия долгосрочного урегулирования. Трамп уже заявлял, что Москва и Киев близки к соглашению о прекращении огня, однако детали не раскрывал. При этом он допустил «обмены и изменения границ» — вариант, вызывающий резкое неприятие у Киева и большинства европейских столиц. 

Президент Украины Владимир Зеленский называет любые уступки территории «неработоспособными» и «мертворожденными», а европейские лидеры подчеркивают, что мир невозможен без участия Киева и сохранения его территориальной целостности.

Впрочем, по данным Daily Telegraph, Зеленский в итоге смягчил позицию и готов пойти на уступки — но только тех территорий, которые уже находятся под российской оккупацией. 

НАТО и страны ЕС предупреждают: любые уступки Москве могут стать прелюдией к новой агрессии, которая не ограничится Украиной и затронет территорию, защищаемую статьей 5 Североатлантического договора. Однако в Москве эти заявления отвергают, подчеркивая, что РФ не заинтересована в конфликте с НАТО.

На фоне взаимных обвинений в дезинформации саммит обещает стать не только попыткой мирного диалога, но и ареной острого геополитического противостояния — еще до того, как лидеры сядут за стол переговоров.

