Несмотря на недавние удары США по ядерным объектам, Иран твердо заявил о намерении продолжить свою ядерную программу и не отказывается от обогащения урана. По словам замглавы МИД Ирана Маджида Тахт-Раванчи, страна остается «честным членом Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО) и считает, что ее действия соответствуют международным обязательствам.

«Мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, и никто не вправе указывать нам, что делать, пока мы соблюдаем положения ДНЯО», — подчеркнул Тахт-Раванчи в интервью немецкому телеканалу ARD.

Примечательно, что Израиль не подписал этот договор и не раскрывает количество ядерных боеголовок. Однако США и другие страны не высказывают претензий в адрес израильской ядерной программы.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло о многократных нарушениях со стороны Тегерана, отмечая, что Иран продолжает обогащать уран до оружейного уровня в 90%.

Тахт-Раванчи также отметил, что Иран рассматривает авиаудары США как акт агрессии против мирных объектов, находящихся под международной защитой. По словам иранского дипломата, удары по таким объектам — это международное преступление. Особенно учитывая, что атака могла привести к радиоактивной катастрофе.

Остался ли у Ирана уран?

После атаки, нанесенной 21 июня стратегическими бомбардировщиками США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, американская сторона объявила об уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана. Однако вскоре канал NBC сообщил о том, что Иран заранее вывез почти весь запас высокообогащенного урана в секретное место.

Спутниковые снимки, сделанные 19 июня, за два дня до нападения, показывают колонну из 16 грузовиков, покидающих комплекс в Фордо. Аналитики считают, что иранские власти в срочном порядке эвакуировали не только материалы, но и оборудование, необходимое для продолжения программы.

Представитель верховного лидера Али Шамхани подтвердил: «Даже если допустить полное разрушение объектов, игра не окончена — у нас остались обогащенные материалы, национальные знания и политическая воля».

Несмотря на заявление министра обороны США о «полном уничтожении» ядерных амбиций Тегерана, эксперты полагают, что Иран все еще обладает возможностью продолжить работу над созданием ядерного оружия. Хотя без восстановленных центрифуг и оборудования процесс может занять несколько лет, опасность остается. Продвинутые иранские центрифуги IR-2m и IR-6, используемые для обогащения урана, более эффективны, чем устаревшие IR-1, и способны ускорить процесс при восстановлении инфраструктуры.







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