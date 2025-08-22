Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только после того, как будет выработана вся инфраструктура гарантий безопасности, станет ясно, какую роль в них возьмут на себя отдельные государства.

Он выступил с этим заявлением на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа.

По словам Зеленского, разные страны обладают различными возможностями и могут предложить помощь в разных формах.

«Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать... кто из-за своей Конституции не может присутствовать в том или в другом виде, но готов финансировать», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Турция выразила готовность взять на себя морской компонент.

«Они сказали: «Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море, мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным», — рассказал Зеленский о турецкой позиции.